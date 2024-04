COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL VIAGGIO: PERCORSI PER TUTTE LE SCUOLE

Sin dalle sue origini, l’uomo ha sentito la necessità di spostarsi, viaggiare, scoprire il mondo. La letteratura, il cinema, la pittura, la musica hanno trattato il tema del viaggio in tutti i modi possibili e proprio la sua trasversalità e i molteplici significati che può assumere fanno del viaggio uno degli argomenti più gettonati su cui incentrare un elaborato. Puoi prendere spunto dai percorsi da noi svolti di seguito con tanto di collegamenti alle varie materie, pensati sia per tutte le scuole che per indirizzi di studio specifici.

COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL VIAGGIO: COME SCRIVERE L’INTRODUZIONE

Prima di passare all’illustrazione dei vari percorsi di tesina, vediamo come scrivere un’introduzione efficace sul tema del viaggio. Innanzitutto spiega perché hai voluto scegliere il tema del viaggio e come hai deciso di sviluppare l’argomento (qual è l’argomento principale), descrivendo in breve anche quali sono i collegamenti con le materie. Spiega anche in poche righe qual è il metodo o le tecniche usate per scrivere la tesina e punta sul sottolineare gli aspetti innovativi della tua tesina (il tema del viaggio è uno tra i più popolari tra gli studenti quindi dimostrare di avere scelto un punto di vista diverso potrà sicuramente interessare i professori).

COLLEGAMENTI SUL VIAGGIO COME METAFORA DELLA VITA

Il viaggio è spesso indicato come metafora della nostra vita: misterioso, avvincente, ignoto, emozionante, pauroso, divertente, unico ma con un fine. La scoperta di noi e degli altri, la rottura tra passato, presente e futuro, i mondi paralleli ideali e reali, la morte e la vita. Ecco un percorso multidisciplinare sul tema.

COLLEGAMENTI SUL VIAGGIO INTERIORE PER TUTTE LE SCUOLE

“Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta, ed è per questo che sono diverso”. Se avete visto l’Attimo Fuggente con Robin Williams, avrete sicuramente ricordato la citazione di Robert Frost. Per la vostra tesina sul viaggio interiore potreste quindi partire da questa bellissima e celebre pellicola e sviluppare i concetti di individualità, scoperta di se stessi, anticonformismo e carpe diem.

COLLEGAMENTI SUL VIAGGIO LICEO CLASSICO: I VIAGGI EPICI

Se sei uno studente di liceo classico, puoi impostare la tua tesina sui viaggi epici, partendo dall’Odissea di Omero e dall’Eneide di Virgilio per ripercorrere le più grandi gesta degli eroi (e anti eroi).

COLLEGAMENTI SUL VIAGGIO LICEO SCIENTIFICO: I VIAGGI NEL TEMPO

I viaggi nel tempo hanno sempre affascinato l’uomo, tanto che non solo la letteratura e il cinema trattano questa tematica, ma molti sono anche gli studi scientifici, fisici e matematici condotti sulla possibilità di viaggiare nello spazio e nel tempo. Ecco una tesina multidisciplinare sul tema adatta per il liceo scientifico.

COLLEGAMENTI SUL VIAGGIO TURISTICO: VIAGGIO DEI SOGNI, IL COAST TO COAST USA

Il viaggio in auto dalla Costa Est alla Costa Ovest degli Stati Uniti è uno dei più sognati dai viaggiatori di tutto il mondo, anche se intraprenderlo, visto i costi e il tempo richiesto, non è certo alla portata di tutti. È interessante comunque, a livello di indirizzo turistico, approfondire questo tipo di viaggio on the road, sviluppando una tesina multidisciplinare incentrata sugli Stati Uniti.

