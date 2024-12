Netflix: i 10 film di Natale da vedere

Netflix, film di Natale da vedere: tutte le info

Mancano davvero pochi giorni al Natale e molti di voi saranno entrati nell’atmosfera natalizia. Siete pronti a scoprire insieme a noi quali sono i film da non perdere assolutamente in questo periodo così speciale? Nelle fredde giornate di dicembre, guardare un bel film a casa sul proprio divano è uno dei passatempi preferiti di molte persone. Anche il vostro? Allora vediamo insieme le nuove uscite dei film da vedere nel mese di dicembre in streaming su Netflix.

Netflix, film di Natale da vedere: i 10 film

Siete pronti a scoprire la nostra top ten personale dei film che vi terranno compagnia durante il mese di dicembre? Si tratta di titoli davvero pazzeschi, tra grandi classici e novità. Siete pronti?

Best Christmas, Ever !: qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa della sua ex compagna di università Jackie e Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come sembra

!: qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa della sua ex compagna di università Jackie e Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come sembra Natale a tutti i costi : Christian De Sica e Angela Finocchiaro ricoprono il ruolo di due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l’intera famiglia, pur di stare con i figli

: Christian De Sica e Angela Finocchiaro ricoprono il ruolo di due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l’intera famiglia, pur di stare con i figli Scrooge – Canto di Natale : si tratta dell’adattamento musicale dell’intramontabile leggenda di Charles Dickens

: si tratta dell’adattamento musicale dell’intramontabile leggenda di Charles Dickens con viaggio nel tempo della storia di Natale per eccellenza

Klaus i segreti del Natale : Jesper, il peggior allievo dell’accademia postale, viene assegnato a un’isola in cui gli abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Conosce Klaus, un misterioso falegname che vive in una casetta piena di giocattoli fatti a mano

: Jesper, il peggior allievo dell’accademia postale, viene assegnato a un’isola in cui gli abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Conosce Klaus, un misterioso falegname che vive in una casetta piena di giocattoli fatti a mano Un bambino chiamato Natale : un ragazzino di nome Nikolas comincia una straordinaria avventura tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. Portando con sé una renna testarda di nome Lampo e un fedele topolino, Nikolas comincia un viaggio magico

: un ragazzino di nome Nikolas comincia una straordinaria avventura tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. Portando con sé una renna testarda di nome Lampo e un fedele topolino, Nikolas comincia un viaggio magico La fabbrica di cioccolato : film del 2005 diretto da Tim Burton con protagonista Johnny Depp nei panni di Willy Wonka ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl.

: film del 2005 diretto da Tim Burton con protagonista Johnny Depp nei panni di Willy Wonka ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Let It Snow : quando una tempesta di neve colpisce una piccola città alla vigilia di Natale, un gruppo di studenti dell’ultimo anno del liceo scopre che le loro amicizie e le loro vite amorose si scontrano a sorpresa

: quando una tempesta di neve colpisce una piccola città alla vigilia di Natale, un gruppo di studenti dell’ultimo anno del liceo scopre che le loro amicizie e le loro vite amorose si scontrano a sorpresa Nei panni di una principessa : Stacy è una pasticciera di Chicago che incontra una futura principessa che è identica a lei e le due decidono di scambiarsi la vita

: Stacy è una pasticciera di Chicago che incontra una futura principessa che è identica a lei e le due decidono di scambiarsi la vita Polar Express : film d’animazione del 2004 diretto da Robert Zemeckis, primo cartone animato realizzato in CGI usando la tecnica della performance capture (ovvero con personaggi digitali ottenuti captando i movimenti degli attori in carne e ossa), non a caso è entrato a far parte del Guinness dei primati.

: film d’animazione del 2004 diretto da Robert Zemeckis, primo cartone animato realizzato in CGI usando la tecnica della performance capture (ovvero con personaggi digitali ottenuti captando i movimenti degli attori in carne e ossa), non a caso è entrato a far parte del Guinness dei primati. Il Grinch: il Grinch decide che la città di Whoville non si merita il Natale e decide così di rubarglielo, tuttavia la bontà della piccola Cindy Lou e della sua famiglia potrebbero farlo intenerire.

