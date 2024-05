Personaggi Trono di Spade: cronologia dei morti

TRONO DI SPADE: PERSONAGGI IN CRONOLOGIA DI MORTI

La cosa certa è che il Trono di Spade si conquista con il sangue: lo dicono le migliaia di vite lasciate per strada a mano a mano che la serie tv procedeva. Per alcuni di loro ci siamo dispiaciuti, per altri abbiamo pianto, ma per molti persino gioito. Ovviamente siamo tutti consapevoli che non sia finita qui! Chi morirà nell’ottava stagione? Manca poco per scoprirlo ma intanto facciamo una carrellata (e con questa approfittiamo per un ripasso) delle morti in Game of Thrones in ordine cronologico.

LISTA MORTI GAME OF THRONES: ECCO TUTTI I DECESSI DEL TRONO DI SPADE

Avete per caso idea a quanto ammontino i morti del Trono di Spade? Un simpatico video ne ha contate 150.966 tra uomini, personaggi principali e non, ma anche animali… una ecatombe, un disastro. D’altronde uno dei motti più ripetuti è “ Valar Morghulis ” “tutti gli uomini devono morire“, e il trio costituito da George R.R. Martin e dai due produttori deve averlo preso alla lettera!

Quindi, diciamocelo: la prima regola di Game of Thrones è non affezionarsi mai a un pers onaggio della serie tv (o dei libri). Siete pronti per ricordarli tutti? Qualcuno vi ha toccato di più certo ma anche i personaggi secondari hanno il loro perché all’interno di questo macabro gioco del trono! Vediamoli allora, ma attenzione: ovviamente ogni morte è uno spoiler, quindi non leggete se non siete in pari.

PERSONAGGI TRONO DI SPADE: I MORTI DELLA PRIMA STAGIONE

Iniziamo allora: prendete i fazzoletti e riviviamo insieme tutte le morti del Trono di spade dalla I stagione, che ha visto cadere alcuni dei personaggi più amati, come Ned:

Bill, ranger dei Guardiani della Notte, il primo morto della serie, decapitato da Ned Stark nella stagione 1 Episodio 1. Perchè è importante? Ha visto qualcosa di terrificante: un Estraneo!

il primo morto della serie, decapitato da Ned Stark nella stagione 1 Episodio 1. Perchè è importante? Ha visto qualcosa di terrificante: un Estraneo! Jon Arryn, primo cavaliere del re Roberth Baratheon , morto nella stagione 1 Episodio 1, avvelenato da Petyr Baelish e Lisa Arryn, sua moglie (ma si scoprirà solo in seguito…)

, morto nella stagione 1 Episodio 1, avvelenato da Petyr Baelish e Lisa Arryn, sua moglie (ma si scoprirà solo in seguito…) Lady, meta lupa di Sansa , morta nella prima stagione episodio 2, a causa di un litigio tra Joffrey e Arya sulla strada per Approdo del re.

, morta nella prima stagione episodio 2, a causa di un litigio tra Joffrey e Arya sulla strada per Approdo del re. Jory Cassel, Capitano delle Guardie della Casa Stark , morto nella stagione 1 Episodio 5,ucciso ad Approdo del Re da Jamie Lannister.

, morto nella stagione 1 Episodio 5,ucciso ad Approdo del Re da Jamie Lannister. Viserys Targaryen , fratello di Daenerys , morto nella stagione 1 Episodio 6 ucciso da Khal Drogo, che gli versa sulla testa dell’oro fuso su comando di Daenerys.

, fratello di , morto nella stagione 1 Episodio 6 ucciso da Khal Drogo, che gli versa sulla testa dell’oro fuso su comando di Daenerys. Benjen Stark, Primo Ranger dei Guardiani della notte , fratello di Ned Stark, morto o scomparso al di là della Barriera nella stagione 1 Episodio 7. È morto o è solo scomparso? Ritornerà nella VII stagione? ( Beh, la percentuale è altissima…e comunque sia lo abbiamo di nuovo incontrato nella VI in aiuto di Bran e Meera)

, fratello di Ned Stark, morto o scomparso al di là della Barriera nella stagione 1 Episodio 7. È morto o è solo scomparso? Ritornerà nella VII stagione? ( Beh, la percentuale è altissima…e comunque sia lo abbiamo di nuovo incontrato nella VI in aiuto di Bran e Meera) Robert Baratheon, re dei Sette Regni, morto nella stagione I Episodio 7 ufficialmente per le ferite riportate dopo essere stato attaccato da un cinghiale, durante una battuta di caccia (sappiamo come è andata però…c’è lo zampino di Cersei Lannister )

re dei Sette Regni, morto nella stagione I Episodio 7 ufficialmente per le ferite riportate dopo essere stato attaccato da un cinghiale, durante una battuta di caccia (sappiamo come è andata però…c’è lo zampino di ) Syrio Forel , maestro di spada di Arya Stark, morto nella stagione 1 Episodio 8

, maestro di spada di Arya Stark, morto nella stagione 1 Episodio 8 Ned Stark , Lord di Grande Inverno, Primo Cavaliere di re Robert Baratheon, morto nella stagione 1 Episodio 9, decapitato da Ser Ilyn Payne su ordine di Joffrey Baratheon (una delle prime morti dolorose per tutti i fans della serie, non è vero?)

, Lord di Grande Inverno, Primo Cavaliere di re Robert Baratheon, morto nella stagione 1 Episodio 9, decapitato da Ser Ilyn Payne su ordine di Joffrey Baratheon (una delle prime morti dolorose per tutti i fans della serie, non è vero?) Khal Drogo , comandante Dothraki e marito di Daenerys,morto nella stagione 1 Episodio 10 (tutti speravamo in un lieto fine per Dany, e invece le sue peripezie sono solo all’inizio…)

, comandante Dothraki e marito di Daenerys,morto nella stagione 1 Episodio 10 (tutti speravamo in un lieto fine per Dany, e invece le sue peripezie sono solo all’inizio…) Mirri Maz Durr, Sacerdotessa del tempio del Grande Pastore di Lhazar, resa schiava da Khal Drogo e morta nella stagione 1 Episodio 10 bruciata viva da Daenerys

GAME OF THRONES: PERSONAGGI MORTI DELLA SECONDA STAGIONE

Procediamo… sì lo sappiamo, è un po’ come rivivere la scomparsa di un caro compagno di viaggio, ma come sapete “the show must go on”:

Rakharo , guardia del corpo Dothraki di Daenerys, morto nella stagione 2 Episodio 2

, guardia del corpo Dothraki di Daenerys, morto nella stagione 2 Episodio 2 Yoren , reclutatore per i Guardiani della Notte, morto nella stagione 2 Episodio 3 ( per chi non lo ricordasse, era il Guardiano della Notte che aveva portato via Arya da Approdo del Re durante la decapitazione di Ned)

, reclutatore per i Guardiani della Notte, morto nella stagione 2 Episodio 3 ( per chi non lo ricordasse, era il Guardiano della Notte che aveva portato via Arya da Approdo del Re durante la decapitazione di Ned) Renly Baratheon , Lord di Capo Tempesta e fratello di Robert e Stannis Baratheon, morto nella stagione 2 Episodio 5 da un’ombra con le sembianze di Stannis

, Lord di Capo Tempesta e fratello di Robert e Stannis Baratheon, morto nella stagione 2 Episodio 5 da un’ombra con le sembianze di Stannis Rodrik Cassel , Maestro d’Arme di Grande Inverno, morto nella stagione 2 Episodio 6, decapitato da Theon Greyjoy

, Maestro d’Arme di Grande Inverno, morto nella stagione 2 Episodio 6, decapitato da Theon Greyjoy Irri , ancella dothraki di Daenerys, morta nella stagione 2 Episodio 7

, ancella dothraki di Daenerys, morta nella stagione 2 Episodio 7 Maestro Luwin , maestro di Grande Inverno, morto nella stagione 2 Episodio 10

, maestro di Grande Inverno, morto nella stagione 2 Episodio 10 Qhorin il Monco , ranger dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 2 Episodio 10, ucciso da Jon Snow su richiesta dello stesso Qhorin per ingannare i Bruti (in pratica si sacrifica per sgominare le intenzioni di Mance Raider e del popolo dei Bruti)

, ranger dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 2 Episodio 10, ucciso da su richiesta dello stesso Qhorin per ingannare i Bruti (in pratica si sacrifica per sgominare le intenzioni di Mance Raider e del popolo dei Bruti) Pyat Pree, stregone della città di Qarth , membro del gruppo di mercanti chiamati Tredici, morto nella stagione 2 Episodio 10 bruciato vivo dai draghi

, membro del gruppo di mercanti chiamati Tredici, morto nella stagione 2 Episodio 10 bruciato vivo dai draghi Doreah, ancella di Daenerys , morta nella stagione 2 Episodio 10…infondo, l’aveva tradita e per questo verrà punita!

, morta nella stagione 2 Episodio 10…infondo, l’aveva tradita e per questo verrà punita! Xaro Xhoan Daxos, principe mercante di Qarth e membro dei Tredici, morto nella stagione 2 Episodio 10, rinchiuso con Doreah nella sala del tesoro

PERSONAGGI TRONO DI SPADE: I MORTI DELLA TERZA STAGIONE

Sono già tantissimi vero? La terza stagione è una delle più clamorose: chi non ricorda le famose nozze rosse? Team Stark Vs Team Lannister e ancora tanti intrighi e tantissime altre morti:

Jeor Mormont , Lord Comandante dei Guardiani della Notte, padre di Ser Jorah e morto nella stagione 3 Episodio 4 durante un ammutinamento nella reggia di Craster

, Lord Comandante dei Guardiani della Notte, padre di Ser Jorah e morto nella stagione 3 Episodio 4 durante un ammutinamento nella reggia di Craster Craster , che vive oltre la Barriera con le sue mogli-figlie e morto nella stagione 3 Episodio 4 durante l’ammutinamento dei Guardiani della Notte

, che vive oltre la Barriera con le sue mogli-figlie e morto nella stagione 3 Episodio 4 durante l’ammutinamento dei Guardiani della Notte Kraznys , mercante di schiavi di Astapor, che vende a Daenerys l’esercito degli Immacolati, morto nella stagione 3 Episodio 4 bruciato da Drogon (non si scherza con i draghi eh!)

, mercante di schiavi di Astapor, che vende a Daenerys l’esercito degli Immacolati, morto nella stagione 3 Episodio 4 bruciato da Drogon (non si scherza con i draghi eh!) Beric Dondarrion , Lord della Folgore e capo della Fratellanza senza Vessilli, ucciso dal Mastino nella stagione 3 Episodio 5: viene subito riportato in vita da Thoros di Myr

, Lord della Folgore e capo della Fratellanza senza Vessilli, ucciso dal Mastino nella stagione 3 Episodio 5: viene subito riportato in vita da Thoros di Myr Ros , prostituta nel bordello di Baelish e spia di Varys, uccisa con una balestra da Jeoffrey Baratheon nella stagione 3 Episodio 6

, prostituta nel bordello di Baelish e spia di Varys, uccisa con una balestra da Jeoffrey Baratheon nella stagione 3 Episodio 6 Talisa Stark, regina del Nord, moglie di Robb Stark, morta nella stagione 3 Episodio 9, pugnalata da Lothar Frey, nelle Nozze Rosse

regina del Nord, moglie di Robb Stark, morta nella stagione 3 Episodio 9, pugnalata da Lothar Frey, nelle Nozze Rosse Robb Stark , re del Nord, morto nella stagione 3 Episodio 9,colpito da una freccia di balestra da un soldato dei Frey, e poi pugnalato da Roose Bolton, nelle Nozze Rosse

, re del Nord, morto nella stagione 3 Episodio 9,colpito da una freccia di balestra da un soldato dei Frey, e poi pugnalato da Roose Bolton, nelle Nozze Rosse Vento Grigio , metalupo di Robb, morto durante le Nozze Rosse, stagione 3 Episodio 9

, metalupo di Robb, morto durante le Nozze Rosse, stagione 3 Episodio 9 Catelyn Stark, morta nella stagione 3 Episodio 9, sgozzata alle spalle da Walder Rivers, nelle Nozze Rosse.

LISTA MORTI GAME OF THRONES: I MORTI DELLA QUARTA STAGIONE

In questa stagione qualcuno ha finalmente gioito, vero? Sì, lo ammettiamo, lo abbiamo fatto anche noi…

Polliver , soldato dei Lannister, morto nella stagione 4 Episodio 1, pugnalato al collo da Arya Stark

, soldato dei Lannister, morto nella stagione 4 Episodio 1, pugnalato al collo da Arya Stark Tansy, serva della casa Bolton, morta nella stagione 4 Episodio 2, sbranata dai cani di Ramsay Bolton

serva della casa Bolton, morta nella stagione 4 Episodio 2, sbranata dai cani di Ramsay Bolton Jeoffrey Baratheon , re dei Sette Regni, morto nella stagione 4 Episodio 2,avvelenato durante il banchetto del suo matrimonio (si scoprirà solo in seguito chi è stato, ovvero Olenna Tyrell con l’aiuto di Petyr Baelish: per maggiori dettagli, leggete: Il Trono di Spade: chi ha ucciso Joffrey Baratheon).

, re dei Sette Regni, morto nella stagione 4 Episodio 2,avvelenato durante il banchetto del suo matrimonio (si scoprirà solo in seguito chi è stato, ovvero Olenna Tyrell con l’aiuto di Petyr Baelish: per maggiori dettagli, leggete: Il Trono di Spade: chi ha ucciso Joffrey Baratheon). Karl Tanner , membro dei Guardiani della Notte, capo dell’ammutinamento alla fortezza di Craster, morto nella stagione 4 Episodio 5

, membro dei Guardiani della Notte, capo dell’ammutinamento alla fortezza di Craster, morto nella stagione 4 Episodio 5 Locke , soldato dei Bolton che si infiltra nei Guardiani della Notte per catturare Bran e Rickon Stark, morto nella stagione 4 Episodio 5

, soldato dei Bolton che si infiltra nei Guardiani della Notte per catturare e Rickon Stark, morto nella stagione 4 Episodio 5 Rast , Guardiano della Notte, tra quelli che si ammutina alla fortezza di Craster, morto nella stagione 4 Episodio 5: viene ucciso da Ghost, metalupo di Jon

, Guardiano della Notte, tra quelli che si ammutina alla fortezza di Craster, morto nella stagione 4 Episodio 5: viene ucciso da Ghost, metalupo di Jon Lysa Arryn , morta nella stagione 4 Episodio 7, spinta giù per la Porta della Luna da Baelish

, morta nella stagione 4 Episodio 7, spinta giù per la Porta della Luna da Baelish Oberyn Martell , principe di Dorne, morto durante il combattimento con la Montagna nella stagione 4 Episodio 8, una delle perdite più sentite dai fans di tutto il globo (noi tifavamo per lui e per Tyrion, ma è finita maluccio)!

, principe di Dorne, morto durante il combattimento con la Montagna nella stagione 4 Episodio 8, una delle perdite più sentite dai fans di tutto il globo (noi tifavamo per lui e per Tyrion, ma è finita maluccio)! Montagna (Ser Gregor Clegane) , morto nella stagione 4 Episodio 8, avvelenato dalla punta della lancia di Oberyn durante il processo per combattimento; viene però, come sappiamo, riportato in vita da Qyburn (ora è una specie di zombie)

, morto nella stagione 4 Episodio 8, avvelenato dalla punta della lancia di Oberyn durante il processo per combattimento; viene però, come sappiamo, riportato in vita da Qyburn (ora è una specie di zombie) Grenn , Pyp e moltissimi altri rangesr dei Guardiani della Notte, morti nella stagione 4 Episodio 9 durante la battaglia al Castello Nero

, e moltissimi altri rangesr dei Guardiani della Notte, morti nella stagione 4 Episodio 9 durante la battaglia al Castello Nero Mag il Possente , gigante del Popolo Libero, morto nella stagione 4 Episodio 9 durante la battaglia al Castello Nero

, gigante del Popolo Libero, morto nella stagione 4 Episodio 9 durante la battaglia al Castello Nero Styr, leader dei Thenn, morto nella stagione 4 Episodio 9, durante la battaglia al Castello Nero

leader dei Thenn, morto nella stagione 4 Episodio 9, durante la battaglia al Castello Nero Ygritte , guerriera del Popolo Libero, amante di Jon Snow, morta nella stagione 4 Episodio 9, durante la battaglia al Castello Nero

, guerriera del Popolo Libero, amante di Jon Snow, morta nella stagione 4 Episodio 9, durante la battaglia al Castello Nero Jojen Reed, fratello di Meera Reed, compagno di viaggio di Bran Stark al di là della Barriera, morto nella stagione 4 Episodio 10

fratello di Meera Reed, compagno di viaggio di Bran Stark al di là della Barriera, morto nella stagione 4 Episodio 10 Shae , ex prostituta, morta nella stagione 4 Episodio 10 strangolata da Tyrion Lannister

, ex prostituta, morta nella stagione 4 Episodio 10 strangolata da Tyrion Lannister Tywin Lannister, capo della Casa Lannister, padre di Cersei, Jamie e Tyrion, morto nella stagione 4 Episodio 10, ucciso mentre è in bagno dal figlio Tyrion con una balestra (duro colpo per i discendenti di Castel Granito)

GAME OF THRONES: PERSONAGGI MORTI DELLA QUINTA STAGIONE

Continuamo con questa macabra rassegna… è vero, la IV stagione ci ha regalato tante soddisfazioni (per dirne una: Joffrey!) ma chi perderemo nella V? Vediamolo:

Mance Rayder , capo dell’esercito del Popolo Libero, morto nella stagione 5 Episodio 1 bruciato vivo da Stannis: il fuoco però non lo raggiunge perchè, per non farlo soffrire, Jon Snow lo trafigge con una freccia appena il rito guidato da Melisandre ha inizio

, capo dell’esercito del Popolo Libero, morto nella stagione 5 Episodio 1 bruciato vivo da Stannis: il fuoco però non lo raggiunge perchè, per non farlo soffrire, Jon Snow lo trafigge con una freccia appena il rito guidato da Melisandre ha inizio Janos Slynt , ex Comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, esiliato a Castello Nero da Tyrion Lannister (ve lo ricordate? è successo nelle prime stagioni…) morto nella stagione 5 Episodio 3 decapitato da Jon Snow

, ex Comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, esiliato a Castello Nero da Tyrion Lannister (ve lo ricordate? è successo nelle prime stagioni…) morto nella stagione 5 Episodio 3 decapitato da Jon Snow Ser Barristan , ex membro della Guardia Reale, consigliere di Daenerys, morto nella stagione 5 Episodio 4, ucciso dai Figli dell’Arpia a Meereen

, ex membro della Guardia Reale, consigliere di Daenerys, morto nella stagione 5 Episodio 4, ucciso dai Figli dell’Arpia a Meereen Maestro Aemon , maestro di Castello Nero e figlio dell’ex re dei Sette Regni Maekar I Targaryen muore nella stagione 5 Episodio 7

, maestro di Castello Nero e figlio dell’ex re dei Sette Regni Maekar I Targaryen muore nella stagione 5 Episodio 7 Shireen Baratheon , figlia di Stannis Baratheon, morta nella stagione 5 Episodio 9, bruciata viva come sacrificio al Signore della Luce dal padre Stannis, convinto da Lady Melisandre (una delle morti più crudeli e sconvolgenti dell’intero show)

, figlia di Stannis Baratheon, morta nella stagione 5 Episodio 9, bruciata viva come sacrificio al Signore della Luce dal padre Stannis, convinto da Lady Melisandre (una delle morti più crudeli e sconvolgenti dell’intero show) Hizdahr zo Loraq , nobile di Meereen, morto nella stagione 5 Episodio 9

, nobile di Meereen, morto nella stagione 5 Episodio 9 Selyse Baratheon , moglie di Stannis, morta nella stagione 5 Episodio 10: si impicca dopo la morte di sua figlia Shireen

, moglie di Stannis, morta nella stagione 5 Episodio 10: si impicca dopo la morte di sua figlia Shireen Stannis Baratheon , Lord di Roccia del Drago, pretendente al trono dei Sette Regni, morto nella stagione 5 Episodio 10, ucciso da Brianne di Tarth (qualcuno spera che ritorni…infondo non lo abbiamo visto morire…)

, Lord di Roccia del Drago, pretendente al trono dei Sette Regni, morto nella stagione 5 Episodio 10, ucciso da Brianne di Tarth (qualcuno spera che ritorni…infondo non lo abbiamo visto morire…) Myranda , serva dei Bolton e amante di Ramsay Bolton, morta nella stagione 5 Episodio 10, spinta giù dalle mura da Theon Greyjoy, mentre scappa con Sansa Stark

, serva dei Bolton e amante di Ramsay Bolton, morta nella stagione 5 Episodio 10, spinta giù dalle mura da Theon Greyjoy, mentre scappa con Sansa Stark Meryn Trant , membro della Guardia Reale, ucciso da Arya nella nella stagione 5 Episodio 10

, membro della Guardia Reale, ucciso da Arya nella nella stagione 5 Episodio 10 Myrcella Baratheon , figlia di Cersei e Jamie Lannister, morta nella stagione 5 Episodio 10, avvelenata da un bacio di Ellaria Sand, ex amante di Oberyn

, figlia di Cersei e Jamie Lannister, morta nella stagione 5 Episodio 10, avvelenata da un bacio di Ellaria Sand, ex amante di Oberyn Jon Snow, Lord Comandante dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 5 Episodio 10. Una delle morti più scioccanti ma per fortuna, come sappiamo, verrà riportato in vita da Lady Melisandre

PERSONAGGI TRONO DI SPADE: I MORTI DELLA SESTA STAGIONE

Siamo in dirittura d’arrivo ma i morti saranno finiti? Beh, non proprio…

Areo Hotah , capitano della Guardia dei Martell, morto nella stagione 6 Episodio 1, pugnalato alle spalle da Tyene, delle Serpi della Sabbia, nel colpo di stato a Dorne

, capitano della Guardia dei Martell, morto nella stagione 6 Episodio 1, pugnalato alle spalle da Tyene, delle Serpi della Sabbia, nel colpo di stato a Dorne Dorah Martell , sovrano di Dorne, morto nella stagione 6 Episodio 1, pugnalato da Ellaria Sand

, sovrano di Dorne, morto nella stagione 6 Episodio 1, pugnalato da Ellaria Sand Trystane Martell , principe di Dorne, fidanzato di Myrcella Lannister, morto nella stagione 6 Episodio 1… Insomma, nessuna gioia neanche a Dorne!

, principe di Dorne, fidanzato di Myrcella Lannister, morto nella stagione 6 Episodio 1… Insomma, nessuna gioia neanche a Dorne! Roose Bolton , morto nella stagione 6 Episodio 2 pugnalato dal figlio ( per la serie: chi la fa, la aspetti!)

, morto nella stagione 6 Episodio 2 pugnalato dal figlio ( per la serie: chi la fa, la aspetti!) Walda Bolton , moglie di Roose Bolton, morta insieme al figlio appena nato nella stagione 6 Episodio 2: Ramsey Bolton la fa sbranare dai suoi cani (tenete d’occhio i segugi del Bastardo, gli si rivolteranno contro…)

, moglie di Roose Bolton, morta insieme al figlio appena nato nella stagione 6 Episodio 2: Ramsey Bolton la fa sbranare dai suoi cani (tenete d’occhio i segugi del Bastardo, gli si rivolteranno contro…) Balon Greyjoy , capo della Casa Greyjoy, re delle Isole di Ferro, morto nella stagione 6 Episodio 2: suo fratello Euron Greyjoy lo butta giù da un ponte

, capo della Casa Greyjoy, re delle Isole di Ferro, morto nella stagione 6 Episodio 2: suo fratello Euron Greyjoy lo butta giù da un ponte Alliser Thorne , autoproclamato Lord Comandante dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 6 Episodio 3, impiccato da Jon Snow

, autoproclamato Lord Comandante dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 6 Episodio 3, impiccato da Jon Snow Olly , membro dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 6 Episodio 3, impiccato da Jon Snow

, membro dei Guardiani della Notte, morto nella stagione 6 Episodio 3, impiccato da Jon Snow Osha , ragazza del Popolo Libero ( salvata da Robb nelle prime stagioni e messa a servizio di casa Stark. Robb non poteva saperlo ma la Bruta sarà preziosissima per i suoi fratellini) che scappa con Bran e Rickon Stark oltre la Barriera. Muore nella stagione 6 Episodio 4, pugnalata al collo da Ramsey Bolton (e si, ancora lui…)

, ragazza del Popolo Libero ( salvata da Robb nelle prime stagioni e messa a servizio di casa Stark. Robb non poteva saperlo ma la Bruta sarà preziosissima per i suoi fratellini) che scappa con Bran e Rickon Stark oltre la Barriera. Muore nella stagione 6 Episodio 4, pugnalata al collo da Ramsey Bolton (e si, ancora lui…) Khal Moro , khal dei Dothraki, morto nella stagione 6 Episodio 4, bruciato vivo da Daenerys. Tutti i Dothraki ora seguiranno la Madre dei Draghi per conquistare i Sette Regni (ci riuscirà?)

, khal dei Dothraki, morto nella stagione 6 Episodio 4, bruciato vivo da Daenerys. Tutti i Dothraki ora seguiranno la Madre dei Draghi per conquistare i Sette Regni (ci riuscirà?) Corvo dai Tre Occhi , veggente, morto nella stagione 6 Episodio 5 ucciso da un Estraneo nella caverna al di là della Barriera. Ora Bran dovrà cavarsela da solo…)

, veggente, morto nella stagione 6 Episodio 5 ucciso da un Estraneo nella caverna al di là della Barriera. Ora Bran dovrà cavarsela da solo…) Foglia , Figlia della Foresta, morta nella stagione 6 Episodio 5 uccisa dai non morti

, Figlia della Foresta, morta nella stagione 6 Episodio 5 uccisa dai non morti Hodor , stalliere degli Stark e aiutante di Bran, morto nella stagione 6 Episodio 5: viene ucciso dai non morti mentre cerca di salvare Bran Stark e Meera Reed, mentre scappano dalla caverna del Corvo dai Tre Occhi

, stalliere degli Stark e aiutante di Bran, morto nella stagione 6 Episodio 5: viene ucciso dai non morti mentre cerca di salvare Bran Stark e Meera Reed, mentre scappano dalla caverna del Corvo dai Tre Occhi Estate , metalupo di Bran, muore per salvarlo nella stagione 6 Episodio 5

, metalupo di Bran, muore per salvarlo nella stagione 6 Episodio 5 Fratello Ray , guida spirituale della comunità in cui vive il Mastino, morto nella stagione 6 Episodio 7

, guida spirituale della comunità in cui vive il Mastino, morto nella stagione 6 Episodio 7 L’orfana , seguace del Dio dai Mille Volti, morta nella stagione 6 Episodio 8 uccisa da Arya Stark

, seguace del Dio dai Mille Volti, morta nella stagione 6 Episodio 8 uccisa da Arya Stark Brynden Tully detto Pesce Nero , membro della casa Tully e zio di Edmure Tully e Catelyn Stark, morto nella stagione 6 Episodio 8 mentre cerca di difendere il castello di Delta delle Acque

, membro della casa Tully e zio di Edmure Tully e Catelyn Stark, morto nella stagione 6 Episodio 8 mentre cerca di difendere il castello di Delta delle Acque Rickon Stark , figlio di Ned e Catelyn Stark, morto nella stagione 6 Episodio 9 ucciso da Ramsay Bolton con una freccia

, figlio di Ned e Catelyn Stark, morto nella stagione 6 Episodio 9 ucciso da Ramsay Bolton con una freccia Cagnaccio , metalupo di Rikkon, muore nella stagione 6

, metalupo di Rikkon, muore nella stagione 6 Wun Wun , gigante, morto nella stagione 6 Episodio 9

, gigante, morto nella stagione 6 Episodio 9 Ramsay Bolton , Lord della casa Bolton, morto nella stagione 6 Episodio 9: Sansa lo fa sbranare dai suoi stessi cani (qualcuno ha stappato una bottiglia di champagne? Noi sì!)

, Lord della casa Bolton, morto nella stagione 6 Episodio 9: Sansa lo fa sbranare dai suoi stessi cani (qualcuno ha stappato una bottiglia di champagne? Noi sì!) Pycelle , Gran Maestro di Approdo del Re, morto nella stagione 6 Episodio 10, accoltellato dagli “uccelletti”, i bambini-spia che aiutano Qyburn

, Gran Maestro di Approdo del Re, morto nella stagione 6 Episodio 10, accoltellato dagli “uccelletti”, i bambini-spia che aiutano Qyburn Lancel Lannister , figlio di Kevan Lannister, cugino di Cersei e Jaime Lannister , morto nella stagione 6 Episodio 10, nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

, figlio di Kevan Lannister, cugino di Cersei e , morto nella stagione 6 Episodio 10, nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Mace Tyrell , Lord di Alto Giardino, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

, Lord di Alto Giardino, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Margaery Tyrel l, figlia di Mace Tyrell, moglie di Jeoffrey Baratheon e poi di Tommen Baratheon, morta nella stagione 6 Episodio 10, uccisa nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

l, figlia di Mace Tyrell, moglie di Jeoffrey Baratheon e poi di Tommen Baratheon, morta nella stagione 6 Episodio 10, uccisa nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Loras Tyrell , il Cavaliere dei Fiori, fratello di Margaery Tyrell e morto nella stagione 6 Episodio 10 ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

, il Cavaliere dei Fiori, fratello di Margaery Tyrell e morto nella stagione 6 Episodio 10 ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Kevan Lannister , fratello minore di Tywin Lannister, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

, fratello minore di Tywin Lannister, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Alto Passero , capo spirituale del culto dei Sette Dei ad Approdo del Re, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor

, capo spirituale del culto dei Sette Dei ad Approdo del Re, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso nell’esplosione del Grande Tempio di Baelor Tommen Baratheon , re dei Sette Regni di Westeros, morto nella stagione 6 Episodio 10: si suicida buttandosi da una finestra della Fortezza Rossa dopo aver visto esplodere il Grande Tempio di Baelor

, re dei Sette Regni di Westeros, morto nella stagione 6 Episodio 10: si suicida buttandosi da una finestra della Fortezza Rossa dopo aver visto esplodere il Grande Tempio di Baelor Walder Rivers e Lothar Frey , figli di Walder Frey, morti nella nella stagione 6 Episodio 10 uccisi da Arya Stark, che poi mette i pezzi del loro corpo in una torta che serve a loro padre Walder Frey (chissà se era buona…)

, figli di Walder Frey, morti nella nella stagione 6 Episodio 10 uccisi da Arya Stark, che poi mette i pezzi del loro corpo in una torta che serve a loro padre Walder Frey (chissà se era buona…) Walder Frey, capo della casa Frey, morto nella stagione 6 Episodio 10, ucciso da Arya Stark: lo sgozza per vendicarsi delle Nozze Rosse. Uno in meno sulla lista dei nomi della piccola aggruerrita (e vendicativa) Stark… in fondo, lo sappiamo, il Nord non dimentica!

PERSONAGGI GAME OF THRONES: I MORTI DELLA SETTIMA STAGIONE

La casata Frey: avevamo lasciato Arya Stark, alla fine della sesta stagione, alle Torri Gemelle dove aveva ucciso barbaramente Walder Frey e i suoi figli, vendicando così finalmente le terribili Nozze Rosse. La settima stagione si è aperta con il botto: Arya, con il volto di Walder Frey, invita tutti gli uomini di casa Frey per un banchetto e li avvelena tutti, compiendo infine la sua terribile vendetta.

avevamo lasciato Arya Stark, alla fine della sesta stagione, alle Torri Gemelle dove aveva ucciso barbaramente Walder Frey e i suoi figli, vendicando così finalmente le terribili Nozze Rosse. La settima stagione si è aperta con il botto: Arya, con il volto di Walder Frey, invita tutti gli uomini di casa Frey per un banchetto e li avvelena tutti, compiendo infine la sua terribile vendetta. Le serpi delle Sabbie: Euron Greyjoy attacca la flotta della nipote Yara diretta a Dorne con le Serpi delle Sabbie e la madre Ellaria Sand. Obara e Nymeria Sand vengono uccise da Euron durante l’attacco, mentre Tyene viene catturata insieme alla madre e portata ad Approdo del Re come dono a Cersei. Lei la ucciderà con un bacio avvelenato di fronte agli occhi impotenti di Ellaria, vendicandosi così, con la stessa moneta, per la morte della figlia Myrcella.

Euron Greyjoy attacca la flotta della nipote Yara diretta a Dorne con le Serpi delle Sabbie e la madre Ellaria Sand. Obara e Nymeria Sand vengono uccise da Euron durante l’attacco, mentre Tyene viene catturata insieme alla madre e portata ad Approdo del Re come dono a Cersei. Lei la ucciderà con un bacio avvelenato di fronte agli occhi impotenti di Ellaria, vendicandosi così, con la stessa moneta, per la morte della figlia Myrcella. Ellaria Sand: la sua morte non si vede ma appare piuttosto certa.

la sua morte non si vede ma appare piuttosto certa. Lady Olenna Tyrell: al termine dell’episodio 7×03 ci ha lasciato anche la mitica Lady Olenna, di fatto decretando anche la fine della famiglia Tyrell per mano dei Lannister. La nonna di Margaery e Loras si dimostra fino al suo ultimo istante una vincitrice: in punto di morte, dopo avere ricevuto da Jaime la grazia di un trapasso per avvelenamento indolore, Lady Olenna gli rivela di essere stata lei ad avere ucciso Joffrey e ad averlo fatto soffrire così tanto.

al termine dell’episodio 7×03 ci ha lasciato anche la mitica Lady Olenna, di fatto decretando anche la fine della famiglia Tyrell per mano dei Lannister. La nonna di Margaery e Loras si dimostra fino al suo ultimo istante una vincitrice: in punto di morte, dopo avere ricevuto da Jaime la grazia di un trapasso per avvelenamento indolore, Lady Olenna gli rivela di essere stata lei ad avere ucciso Joffrey e ad averlo fatto soffrire così tanto. Ditocorto: dopo aver cercato di mettere contro le due sorelle Stark, viene processato per alto tradimento e giustiziato dalla stessa Arya .

dopo aver cercato di mettere contro le due sorelle Stark, viene processato per alto tradimento e giustiziato dalla stessa . Viserion: in una terribile battaglia, il drago si trasforma, dopo la sua morte in un estraneo.

PERSONAGGI GAME OF THRONES: I MORTI DELL’OTTAVA STAGIONE

Il re della notte : ucciso da Arya

: ucciso da Arya Beric : si sacrifica per salvare Arya nella battaglia contro il Re della Notte ;

: si sacrifica per salvare nella battaglia contro il ; Jorah Mormont : si sacrifica per difendere Daenerys disarmata e sola contro gli estranei nella battaglia contro i non morti.

: si sacrifica per difendere disarmata e sola contro nella battaglia contro i non morti. Melisandre: alla fine del terzo episodio, a conclusione della battaglia contro i non morti esce da Grande Inverno, getta la sua collana con il rubino, si incammina nella neve, rivela la sua veneranda età per l’ultima volta, si accascia e muore.

alla fine del terzo episodio, a conclusione della battaglia contro i non morti esce da Grande Inverno, getta la sua collana con il rubino, si incammina nella neve, rivela la sua veneranda età per l’ultima volta, si accascia e muore. Un drago : preso d’attacco durante l’agguato di Euron Greyjoy

: preso d’attacco durante l’agguato di Euron Greyjoy Missandei : giustiziata da Cersei

: giustiziata da Cersei Varys, l’eunuco: il maestro delle spie viene giustiziato da Daenerys all’inizio della penultima puntata per aver tramato contro di lei per mettere Jon Snow sul trono di spade. Viene bruciato dall’ultimo drago in vita ma prima di morire invia un importante missiva…

il maestro delle spie viene giustiziato da Daenerys all’inizio della penultima puntata per aver tramato contro di lei per mettere Jon Snow sul trono di spade. Viene bruciato dall’ultimo drago in vita ma prima di morire invia un importante missiva… Il Maestro Qyburn : ucciso lanciato contro un sanno nella città sotto assedio dalla sua stessa creazione (La Montagna) senza un vero perché

: ucciso lanciato contro un sanno nella città sotto assedio dalla sua stessa creazione (La Montagna) senza un vero perché Euron Greyjoy: ucciso dallo sterminatore di Re in un duello all’ultimo sangue durante la battaglia per la conquista di Approdo del Re

ucciso dallo sterminatore di Re in un duello all’ultimo sangue durante la battaglia per la conquista di Approdo del Re Jaimie e Cersei Lannister: Vengono seppelliti da un crollo improvviso di pietre mentre scappano durante l’assedio. Non è chiaro se siano davvero morti ma per il momento vogliamo credere di sì…

Vengono seppelliti da un crollo improvviso di pietre mentre scappano durante l’assedio. Non è chiaro se siano davvero morti ma per il momento vogliamo credere di sì… Il Mastino e La Montagna : si scontrano in un duello mortale e alla fine la Montagna che non riesce a sopprimere il fratello si lancia insieme a lui nel fuoco!

: si scontrano in un duello mortale e alla fine la Montagna che non riesce a sopprimere il fratello si lancia insieme a lui nel fuoco! Daenerys Targaryen: la regina folle uccisa dal suo amato Jon Snow per dare ai sette regni la possibilità di avere la pace.

