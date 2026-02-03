Concerti de I Cani 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo aver registrato il tutto esaurito nel tour autunnale nei club con il Post Mortem Tour, i cani tornano sui palchi italiani con una serie di concerti estivi nei festival. L’annuncio, diffuso il 2 febbraio 2026, conferma la ripartenza dal 5 luglio e rappresenta l’occasione per il pubblico giovane di vivere dal vivo i brani dell’ultimo album post mortem, pubblicato nell’aprile 2025 dopo nove anni di pausa discografica.

I biglietti sono in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 10.

Il calendario estivo dei concerti si snoda lungo tutta la penisola, da luglio a settembre, toccando festival affermati e location suggestive. Ecco tutte le tappe confermate:

05 luglio 2026 – Sesto al Reghena (PN) – Sexto ‘Nplugged

– Sesto al Reghena (PN) – Sexto ‘Nplugged 12 luglio 2026 – Bologna – BOnsai

– Bologna – BOnsai 14 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival

– Collegno (TO) – Flowers Festival 18 luglio 2026 – Arezzo – Men/go Music Fest

– Arezzo – Men/go Music Fest 21 luglio 2026 – Milano – Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest

– Milano – Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest 25 luglio 2026 – Genova – Balena Festival

– Genova – Balena Festival 27 luglio 2026 – Cesena – acieloaperto Festival

– Cesena – acieloaperto Festival 30 luglio 2026 – Montecosaro (MC) – Mind Festival

– Montecosaro (MC) – Mind Festival 31 luglio 2026 – Assisi (PG) – Suoni Controvento

– Assisi (PG) – Suoni Controvento 01 agosto 2026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – Transumare nello spazio

– Roseto degli Abruzzi (TE) – Transumare nello spazio 06 agosto 2026 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock (TBA)

– Castelbuono (PA) – Ypsigrock (TBA) 08 agosto 2026 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

– Locorotondo (BA) – Locus Festival 10 settembre 2026 – Roma – Auditorium Parco della Musica (Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest)

– Roma – Auditorium Parco della Musica (Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest) 12 settembre 2026 – Trento – Poplar Festival (TBA)

Alcune date presentano ancora dettagli da confermare, come indicato dalla sigla TBA.

I biglietti e i prezzi: quando e dove acquistarli

I biglietti per il tour estivo 2026 de i cani sono disponibili da mercoledì 4 febbraio alle ore 10 attraverso i canali ufficiali dei singoli festival e degli organizzatori. Ogni tappa ha il proprio circuito di vendita, quindi è consigliabile verificare direttamente sui siti dei festival come Flowers Festival, Balena Festival o Roma Summer Fest per scoprire prezzi, settori disponibili e modalità di acquisto.

Le informazioni su costi e disponibilità possono variare da evento a evento, pertanto è fondamentale affidarsi sempre ai portali ufficiali per evitare truffe e assicurarsi biglietti validi.

La possibile scaletta tra hit e brani di post mortem

Sebbene la scaletta ufficiale del tour estivo 2026 non sia ancora stata comunicata, i recenti concerti autunnali nei club offrono un’indicazione attendibile su ciò che il pubblico potrà ascoltare dal vivo. Basandosi sulle esibizioni del Post Mortem Tour 2025, il set dovrebbe alternare i brani dell’ultimo album ai classici che hanno definito l’identità musicale della band:

io

buco nero

colpo di tosse

Come Vera Nabokov

Hipsteria

Questo nostro grande amore

carbone

nella parte del mondo in cui sono nato

Nascosta in piena vista

Le coppie

Post Punk

Aurora

Questo elenco rappresenta un equilibrio tra le novità di post mortem e i pezzi storici che hanno accompagnato la crescita di una generazione di fan. Naturalmente, la scaletta potrebbe variare da una data all’altra in base al contesto del festival e alla durata dello slot assegnato.

L’ultimo album post mortem: temi e tracce

Pubblicato il 10 aprile 2025 per 42 Records e Sony Music Italy, post mortem segna il ritorno di I Cani dopo nove anni di silenzio discografico dall’uscita di Aurora (2016). L’album raccoglie 13 tracce scritte, suonate e prodotte interamente da Niccolò Contessa, con il contributo tecnico al mix e al master di Andrea Suriani, collaboratore storico del progetto.

Tra le canzoni spiccano io, buco nero, colpo di tosse, nella parte del mondo in cui sono nato, carbone e felice, brani che esplorano con toni intimi e cinici temi come la disillusione adulta, la felicità fragile e le ipocrisie quotidiane. La scrittura mantiene l’approccio ironico e disincantato che ha sempre caratterizzato il progetto, con testi che affrontano la precarietà esistenziale e il disagio generazionale senza filtri retorici.

L’album ha riacceso l’interesse del pubblico attorno al progetto, trainando il sold-out del tour autunnale 2025 nei club e alimentando l’attesa per le date estive del 2026 nei festival.

La biografia e la carriera di Niccolò Contessa

Niccolò Contessa ha lanciato i cani nel 2010 su SoundCloud con brani virali come “I pariolini di 18 anni”. L’esordio discografico arriva nel 2011, seguito da “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016).

Dopo una pausa di nove anni dedicata alla produzione per altri artisti, Contessa torna nel 2025 con “post mortem” e una serie di concerti sold-out nei club italiani.

Fonte immagine: Rolling Stone