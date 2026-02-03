Concerti de I Cani 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo aver registrato il tutto esaurito nel tour autunnale nei club con il Post Mortem Tour, i cani tornano sui palchi italiani con una serie di concerti estivi nei festival. L’annuncio, diffuso il 2 febbraio 2026, conferma la ripartenza dal 5 luglio e rappresenta l’occasione per il pubblico giovane di vivere dal vivo i brani dell’ultimo album post mortem, pubblicato nell’aprile 2025 dopo nove anni di pausa discografica.
I biglietti sono in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 10.
Le date del tour 2026 di I Cani
Il calendario estivo dei concerti si snoda lungo tutta la penisola, da luglio a settembre, toccando festival affermati e location suggestive. Ecco tutte le tappe confermate:
- 05 luglio 2026 – Sesto al Reghena (PN) – Sexto ‘Nplugged
- 12 luglio 2026 – Bologna – BOnsai
- 14 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival
- 18 luglio 2026 – Arezzo – Men/go Music Fest
- 21 luglio 2026 – Milano – Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest
- 25 luglio 2026 – Genova – Balena Festival
- 27 luglio 2026 – Cesena – acieloaperto Festival
- 30 luglio 2026 – Montecosaro (MC) – Mind Festival
- 31 luglio 2026 – Assisi (PG) – Suoni Controvento
- 01 agosto 2026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – Transumare nello spazio
- 06 agosto 2026 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock (TBA)
- 08 agosto 2026 – Locorotondo (BA) – Locus Festival
- 10 settembre 2026 – Roma – Auditorium Parco della Musica (Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest)
- 12 settembre 2026 – Trento – Poplar Festival (TBA)
Alcune date presentano ancora dettagli da confermare, come indicato dalla sigla TBA.
I biglietti e i prezzi: quando e dove acquistarli
I biglietti per il tour estivo 2026 de i cani sono disponibili da mercoledì 4 febbraio alle ore 10 attraverso i canali ufficiali dei singoli festival e degli organizzatori. Ogni tappa ha il proprio circuito di vendita, quindi è consigliabile verificare direttamente sui siti dei festival come Flowers Festival, Balena Festival o Roma Summer Fest per scoprire prezzi, settori disponibili e modalità di acquisto.
Le informazioni su costi e disponibilità possono variare da evento a evento, pertanto è fondamentale affidarsi sempre ai portali ufficiali per evitare truffe e assicurarsi biglietti validi.
La possibile scaletta tra hit e brani di post mortem
Sebbene la scaletta ufficiale del tour estivo 2026 non sia ancora stata comunicata, i recenti concerti autunnali nei club offrono un’indicazione attendibile su ciò che il pubblico potrà ascoltare dal vivo. Basandosi sulle esibizioni del Post Mortem Tour 2025, il set dovrebbe alternare i brani dell’ultimo album ai classici che hanno definito l’identità musicale della band:
- io
- buco nero
- colpo di tosse
- Come Vera Nabokov
- Hipsteria
- Questo nostro grande amore
- carbone
- nella parte del mondo in cui sono nato
- Nascosta in piena vista
- Le coppie
- Post Punk
- Aurora
Questo elenco rappresenta un equilibrio tra le novità di post mortem e i pezzi storici che hanno accompagnato la crescita di una generazione di fan. Naturalmente, la scaletta potrebbe variare da una data all’altra in base al contesto del festival e alla durata dello slot assegnato.
L’ultimo album post mortem: temi e tracce
Pubblicato il 10 aprile 2025 per 42 Records e Sony Music Italy, post mortem segna il ritorno di I Cani dopo nove anni di silenzio discografico dall’uscita di Aurora (2016). L’album raccoglie 13 tracce scritte, suonate e prodotte interamente da Niccolò Contessa, con il contributo tecnico al mix e al master di Andrea Suriani, collaboratore storico del progetto.
Tra le canzoni spiccano io, buco nero, colpo di tosse, nella parte del mondo in cui sono nato, carbone e felice, brani che esplorano con toni intimi e cinici temi come la disillusione adulta, la felicità fragile e le ipocrisie quotidiane. La scrittura mantiene l’approccio ironico e disincantato che ha sempre caratterizzato il progetto, con testi che affrontano la precarietà esistenziale e il disagio generazionale senza filtri retorici.
L’album ha riacceso l’interesse del pubblico attorno al progetto, trainando il sold-out del tour autunnale 2025 nei club e alimentando l’attesa per le date estive del 2026 nei festival.
La biografia e la carriera di Niccolò Contessa
Niccolò Contessa ha lanciato i cani nel 2010 su SoundCloud con brani virali come “I pariolini di 18 anni”. L’esordio discografico arriva nel 2011, seguito da “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016).
Dopo una pausa di nove anni dedicata alla produzione per altri artisti, Contessa torna nel 2025 con “post mortem” e una serie di concerti sold-out nei club italiani.
Fonte immagine: Rolling Stone