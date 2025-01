IED Milano: arriva la prima scuola di cinema. Corsi in partenza a ottobre 2025

Apertura della nuova scuola di cinema allo IED di Milano

Novità esclusiva per l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano il prossimo ottobre, ossia i corsi in Cinema. Saranno programmati per gli studenti indirizzi triennali e magistrali e questi ultimi specializzeranno i candidati in Scrittura, Regia e Produzione cinematografica.

Il direttore dell’istituto, Riccardo Balbo, ha già presentato i docenti che presenteranno le lezioni, tra cui Paolo Sorrentino, Silvio Soldini e Piera Detassis.

Una grande opportunità per i cineasti del futuro

Durante la conferenza stampa organizzata all’Anteo Palazzo del Cinema, il presidente dello IED Riccardo Balbo ha presentato la nuova apertura della sezione Cinema nella sua scuola. Il direttore del noto istituto milanese, durante l’evento, ha dichiarato:

“L’opera cinematografia è un progetto collettivo che nasce dalla convergenza di profili professionali differenti. Come istituto che mette al centro il progetto in ogni sua forma, non potevamo non pensare a una scuola dedicata al cinema come contenitore per questa confluenza di professioni”.

Inoltre, Balbo ha aggiunto durante l’occasione:

“Non escludiamo di esportare l’esperienza in altri punti della nostra rete”.

C’è molto ottimismo ed entusiasmo all’Istituto Europeo di Design, in vista dell’avvio dei corsi di cinematografia dai 3 ai 5 anni, previsto per ottobre 2025. In merito a ciò, durante la prossima stagione autunnale allo IED si attiveranno sia il corso triennale di Cinema, sia gli indirizzi magistrali di Scrittura, Regia e Produzione cinematografica. Inoltre, durante l’anno accademico saranno organizzati seminari, workshop e master relativi al settore cinematografico.

Chi saranno i docenti della nuova scuola di cinematografia IED?

Le lezioni della nuova scuola di Cinema “targata” IED saranno gestite da professori e personalità di spessore del mondo del Cinema, della Regia e della Produzione cinematografica. Nello specifico, il corpo docenti sarà composto sia da un comitato scientifico, sia da professionisti come Adriano Giannini, Paolo Sorrentino, Valeria Golino, Pierfrancesco Favino, Silvio Soldini, Piera Detassis, Paolo Mereghetti e Fabrizio Donvito. Inoltre, l’intera commissione degli insegnanti del corso sarà diretta da Cristina Marchetti, supportata dalla collaborazione di Bruno Oliviero e Paolo Borraccetti, i quali si dedicheranno al coordinamento degli indirizzi accademici.

Alla conferenza stampa della presentazione della nuova scuola Cinema IED è intervenuto anche l’Amministratore Delegato Francesco Gori, il quale ha messo in evidenza l’importanza di rendere nuovamente produttivo e costruttivo il settore cinema nazionale:

“Per fare industria creativa la risorsa principale non sono né la finanza né i macchinari, ma le persone. Il nostro obiettivo è formare i giovani per l’industria del cinema e quanti più ne avremo tanto più ci sarà un ritorno positivo sul settore”.

L’Italia, ad oggi, ha circa 9.000 imprese indirizzate verso il settore cinematografico, con più di 65.000 persone specializzate. Tale dato è importante per far riflettere sull’obiettivo di scuole come lo IED nel rendere migliori gli ambiti dell’Arte, della Moda, del Design e anche dell’Industria Cinematografica nazionali.