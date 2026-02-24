Concerti Joan Thiele 2026: date, biglietti e scaletta

Joan Thiele conferma il ritorno sui palchi italiani nel 2026, dopo un anno intenso che l’ha vista protagonista con tour estivo e invernale accolti con entusiasmo da pubblico e critica. L’annuncio arriva all’indomani della sua performance alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena all’Arena di Verona il 22 febbraio.

L’artista è inoltre attesa nuovamente al Festival di Sanremo al fianco di Nayt, consolidando la sua presenza nei grandi eventi mediatici nazionali. Il nuovo ciclo di concerti si collega direttamente al progetto JOANITA, l’album pubblicato nel 2025 che ha segnato una svolta creativa per la cantautrice e ampliato significativamente il suo pubblico grazie anche al brano Eco.

Il tour toccherà festival estivi e venue suggestive distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo ai fan l’occasione di vivere dal vivo l’universo sonoro raffinato e magnetico che caratterizza la sua proposta artistica.

Il JOANITA Tour 2026 si snoda tra primavera ed estate, toccando città storiche e location suggestive del panorama musicale italiano. Otto tappe confermano l’impegno live dell’artista, con un calendario che privilegia i mesi estivi e festival consolidati.

Le date ufficiali:

28.04.26 – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic)

– Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic) 23.07.26 – Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival (supporting Lorde)

– Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival (supporting Lorde) 25.07.26 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

– Incantomarche/Risorgimarche, Marche 26.07.26 – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

– Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana 01.08.26 – Gradisca (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee

– Gradisca (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee 08.08.26 – Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival

– Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival 20.08.26 – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

– Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival 29.08.26 – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

Particolare rilievo assume la tappa milanese, dove Joan Thiele aprirà per Lorde al Parco Della Musica. Il percorso alterna teatri romani, arene e parchi fluviali, garantendo atmosfere diverse: dall’intimità acustica di Mestre all’energia dei grandi festival outdoor.

Concerti Joan Thiele 2026: biglietti

Per informazioni aggiornate su disponibilità e acquisto, è consigliabile seguire i canali social dell’artista, in particolare il profilo Instagram @joanthiele, dove vengono pubblicati i link diretti e le comunicazioni ufficiali.

Ogni festival e venue coinvolto gestisce in autonomia la vendita: è utile verificare i siti web di Bissuola Live, Unaltrofestival, Estate Fiesolana e degli altri festival per policy, orari di apertura botteghino e modalità di prenotazione.

Concerti Joan Thiele 2026: scaletta

Al momento, Joan Thiele non ha divulgato la scaletta ufficiale del JOANITA Tour 2026. Tuttavia, sulla base dei live del 2025 e dei brani più rappresentativi del suo ultimo album, è possibile delineare una tracklist orientativa per chi vuole prepararsi ai concerti estivi.

Tra i titoli che potrebbero animare il palco figurano:

Eco , portato sul palco di Sanremo

, portato sul palco di Sanremo Veleno e Allucinazione , brani cardine dell’ultimo progetto discografico

e , brani cardine dell’ultimo progetto discografico Proiettili (ti mangio il cuore) , successo condiviso con Elodie

, successo condiviso con Elodie Save Me, Taxi Driver, Armenia e Fire, tracce che hanno segnato l’evoluzione artistica dell’artista

Si tratta di un’ipotesi utile per orientarsi, non di una conferma ufficiale.

L’ultimo album: JOANITA tra conferme e nuove sperimentazioni

Il 21 febbraio 2025 Joan Thiele pubblica JOANITA, il suo primo album interamente in italiano, segnando un punto di svolta nella carriera. Il disco debutta alla 12ª posizione della classifica FIMI Album, confermando il gradimento del pubblico.

Ad anticipare l’uscita arriva Veleno a dicembre 2024, seguito da Eco, presentato al Festival di Sanremo 2025 dove si classifica ventesimo. A giugno 2025 esce la riedizione con Allucinazione, ampliando ulteriormente l’offerta.

Il suono mescola pop, R&B contemporaneo, soul e venature urban, componenti che caratterizzano l’estetica sofisticata dei live del JOANITA Tour 2026.

La biografia e la carriera: dai primi EP ai riconoscimenti recenti

Joan Thiele inizia a farsi notare a Londra nel 2015, per poi pubblicare l’EP di debutto Joan Thiele nel 2016 con brani come Save Me, Taxi Driver e Armenia. Nel 2018 esce l’album Tango, seguito dall’EP Operazione Oro nel 2020 e dalla raccolta Atti nel 2022.

Tra le collaborazioni più importanti figura Proiettili (ti mangio il cuore) con Elodie, che le vale il David di Donatello 2023, oltre a progetti con Mace, Fabri Fibra, Frah Quintale e Nayt. Nel 2025 partecipa a Sanremo con Eco e riceve premi da Billboard Italia Women in Music e Rockol Awards. Il 2026 la vede protagonista alla chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona.

Fonte immagine: GQ Italia