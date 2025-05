Man Of The Year di Lorde: testo e significato della canzone

Il videoclip di “Man of the year” si apre con Lorde seduta in un appartamento spoglio, vestita semplicemente con jeans a vita bassa e una t-shirt bianca. La scena evolve in un momento di rivelazione quando la cantante, con gesto deciso, si toglie la maglia rimanendo a petto nudo, coprendo il seno solo con dello scotch grigio. Questo momento rappresenta visivamente la liberazione dalle costrizioni e l’accettazione di una nuova identità autentica.

Una volta abbandonate le vecchie vesti, Lorde attraversa letteralmente una soglia dimensionale, simboleggiando il passaggio verso una nuova consapevolezza di sé. La vediamo danzare con movimenti fluidi sopra un cumulo di terra, esprimendo fisicamente la connessione ritrovata con la propria essenza naturale. Il video si chiude con un’immagine potente: l’artista che si raggomitola sul fianco mentre risuonano le parole dell’outro “Facciamo un applauso all’uomo dell’anno”, cristallizzando visivamente il compimento della sua metamorfosi personale.

Man Of The Year di Lorde: testo completo

Glidin’ through on my bike, glidin’ through

Like new from my recent ego death

Sirens sing overnight, violent, sweet music

You met me at a really strange time in my life

Take my knife and I cut the cord

My babe can’t believe I’ve become someone else

Someone more like myself

Who’s gon’ love me like this?

Oh-oh, oh, who could give me lightness?

Let it flow down to me

Love me like this

Now I’m broken open?

Mm-mm, uh-huh-uh

Now I go ‘bout my day riding it like a wave

Playing it any way I want

Swish mouthwash, jerk off

Uh-uh, uh-uh-uh

Days go by in the haze (Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Stay up and sleep late (Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

(Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

(Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Who’s gon’ love me like this?

Oh-oh, oh, who could give me lightness?

Way he flow down through me

Love me like this

Now I’m broken open

Let’s hear it for the man of the year

Mm-mm, uh-huh-uh

Hear it for the man of the year

Mm-mm, uh-huh-uh

How I hope that I’m remembered

My gold chain, my shoulders, my face in the light, oh

I didn’t think he’d appear

Let’s hear it for the man of the year

Hear it for the man of the year

Let’s hear it for the man of the year

Traduzione di Man of the year di Lorde

Scivolo via sulla mia bici, scivolo via

Come nuova, dopo la mia recente morte dell’ego

Le sirene cantano tutta la notte, musica violenta e dolce

Mi hai incontrato in un momento davvero strano della mia vita

Prendo il coltello e taglio il cordone

Amore mio, non riesco a credere di essere diventata un’altra persona

Qualcuno più simile a me stessa

Chi mi amerà così?

Oh-oh, oh, chi saprà darmi leggerezza?

Che scorra fino a me

Amami così

Ora sono a pezzi, aperto?

Mm-mm, uh-huh-uh

Ora affronto la giornata cavalcandola comе un’onda

Giocandola come voglio

Uh-uh, uh-uh-uh

I giorni passano in una nebbia (Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Sto sveglia е dormo fino a tardi (Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

(Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

(Ts, uh-uh, uh-uh, uh-uh)

Chi mi amerà così?

Oh-oh, oh, chi saprà darmi leggerezza?

Come scorreva dentro di me

Amami così

Ora sono a pezzi, aperta

Facciamo un applauso all’uomo dell’anno

Mm-mm, uh-huh-uh

Un applauso all’uomo dell’anno

Mm-mm, uh-huh-uh

Come spero di essere ricordata

La mia catenina d’oro, le mie spalle, il mio volto alla luce, oh

Non pensavo sarebbe apparso

Un applauso all’uomo dell’anno

Un applauso all’uomo dell’anno

Facciamo un applauso all’uomo dell’anno

Man of the year di Lorde: significato

La svolta artistica di Lorde è profondamente legata a una decisione intima: interrompere l’assunzione della pillola anticoncezionale. Come rivelato nell’intervista di copertina a Rolling Stone USA, questo cambiamento ha innescato una rivoluzione nella percezione di sé: “Non ovulavo da 10 anni. E quando ho ovulato per la prima volta, non riesco a descrivere quanto sia stato pazzesco”, ha confidato la cantante neozelandese.

Questo percorso di riconnessione con il proprio corpo le ha permesso di riscoprire una femminilità autentica, non più mediata chimicamente. Tuttavia, il viaggio non è stato privo di ostacoli: in seguito all’interruzione della pillola, a Lorde è stato diagnosticato un disturbo disforico premestruale, condizione che l’ha portata all’inserimento della spirale come alternativa contraccettiva.

Questa esperienza di trasformazione non ha solo influenzato la sua vita personale, ma ha plasmato profondamente la sua visione artistica, permettendole di immaginare una nuova identità performativa: “Ho immaginato la persona che avrebbe voluto cantare quella canzone su un palco. Ero io in jeans e volevo essere a torso nudo, solo con una catena e i jeans”.

L’espressione “Let’s hear it for the man of the year” che risuona nel ritornello rappresenta il momento culminante del viaggio di Lorde verso una nuova consapevolezza. Quando canta “Like new from my recent ego death”, l’artista descrive un processo di morte e rinascita simbolica che l’ha portata a liberarsi dalle costrizioni precedenti.

I versi “Who’s gon’ love me like this? / Oh-oh, oh, who could give me lightness?” rivelano la vulnerabilità di trovarsi in un territorio sconosciuto, quello dell’autenticità. Particolarmente significativo è il passaggio “My babe can’t believe I’ve become someone else / Someone more like myself”, dove Lorde articola il paradosso di diventare un’altra persona per ritrovare il proprio io autentico.

Nei versi “I didn’t think he’d appear” manifesta la sorpresa di scoprire questa nuova identità che, pur diversa, sente finalmente come genuinamente propria, incarnazione di una femminilità non più filtrata da influenze esterne ma profondamente connessa alla sua essenza naturale.

La presentazione di Virgin nel percorso artistico di lorde

Il 27 giugno vedrà la luce Virgin, il nuovo e atteso album di Lorde che avrà in “Man Of The Year” il suo potente biglietto da visita. Il singolo, co-prodotto dalla stessa artista neozelandese insieme a Jim-E Stack, rappresenta secondo le parole dell’artista “la canzone di Virgin di cui sono più orgogliosa”.

Il nuovo progetto discografico si compone di undici tracce dai titoli evocativi che sembrano tracciare un percorso di evoluzione personale: da “Hammer” che apre l’album, passando per “Shapeshifter” e “Man Of The Year” in posizione centrale, fino alla conclusiva “David”. Brani come “Clearblue” e “If She Could See Me Now” suggeriscono un’ulteriore esplorazione delle tematiche di riscoperta identitaria, posizionando Virgin come potenziale manifesto di rinascita nella carriera di Lorde, in netta evoluzione rispetto ai lavori precedenti.