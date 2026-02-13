Attivo il marketplace Poste Welfare per docenti e ATA: accesso via intranet MIM con sconti su cultura, moda e servizi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato la nuova piattaforma digitale di welfare destinata al personale scolastico e ai dipendenti del MIM. L’iniziativa prende avvio dalla manifestazione d’interesse pubblicata a ottobre scorso, che ha portato alla firma della convenzione con Poste Welfare Servizi S.p.A., società del Gruppo Poste Italiane.

L’accesso alla piattaforma avviene attraverso la rete intranet del Ministero, garantendo un canale riservato e sicuro per tutti i destinatari della misura. Il servizio è esteso anche ai nuclei familiari del personale, ampliando così la portata dell’intervento.

L’annuncio ufficiale è stato diffuso dal MIM tramite comunicato stampa, confermando l’operatività del marketplace e specificando le modalità di fruizione delle agevolazioni previste.

Le agevolazioni disponibili: settori coperti e buoni sconto a valore variabile

Il marketplace di Poste Welfare offre al personale scolastico e ai dipendenti del MIM, oltre ai rispettivi nuclei familiari, l’accesso a numerose offerte commerciali su beni e servizi a prezzi vantaggiosi. La piattaforma copre un’ampia gamma di settori: cultura e intrattenimento, cura della persona, prodotti per la casa, elettronica ed elettrodomestici, servizi per la famiglia, centri estivi, mobilità, moda e articoli sportivi.

Per ciascuna categoria commerciale è possibile scaricare un buono sconto di entità variabile, calibrato in base al settore di riferimento. Il meccanismo consente agli utenti di fruire delle agevolazioni in modo flessibile, adattando il beneficio alle esigenze specifiche e alle offerte disponibili al momento dell’accesso.

L’obiettivo è fornire un ventaglio di opportunità concrete per l’acquisto di beni e servizi nella quotidianità, dal tempo libero alla gestione domestica, fino alle necessità personali e familiari. La fruizione avviene interamente tramite la rete intranet del Ministero, garantendo un canale sicuro e riservato ai destinatari della misura.

Il quadro del Piano Welfare 2023: agevolazioni attive e novità in arrivo

Il Piano Welfare per il personale scolastico è stato avviato a ottobre 2023 e rappresenta un programma articolato di sostegno al benessere dei lavoratori della scuola. Dall’attivazione iniziale, il Piano ha già introdotto agevolazioni nei settori del trasporto aereo e ferroviario, consentendo al personale di accedere a tariffe ridotte per gli spostamenti. Ulteriori convenzioni sono state attivate nell’ambito agroalimentare e bancario, ampliando progressivamente il ventaglio di opportunità disponibili.

Tra le novità in arrivo, è prevista l’estensione al settore sanitario tramite l’attivazione di una polizza assicurativa dedicata. Il 29 gennaio scorso il Ministero ha pubblicato la gara europea per l’affidamento del servizio, segnando un passo concreto verso il rafforzamento delle tutele per docenti e personale ATA.

L’ampliamento progressivo del Piano Welfare testimonia la volontà di costruire un sistema di supporto sempre più capillare e articolato per chi opera quotidianamente nelle istituzioni scolastiche.

Le dichiarazioni del ministro Valditara: finalità del marketplace

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato l’impegno del dicastero per l’ampliamento del Piano Welfare, evidenziando come obiettivo centrale il miglioramento del benessere e della qualità della vita del personale scolastico. “Con l’operatività del Marketplace continua il nostro impegno per la costruzione di un Piano Welfare sempre più ampio”, ha dichiarato il Ministro, richiamando la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati come elemento chiave della strategia.

L’iniziativa intende rappresentare un riconoscimento concreto per chi svolge un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione dei giovani.