Medicina, odontoiatria e veterinaria 2026-2027: iscrizioni su Universitaly, esami a dicembre e graduatoria nazionale

Le iscrizioni al semestre aperto per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria sono attive dal 13 luglio al 3 agosto 2026 attraverso il portale Universitaly. Il contributo di iscrizione può essere versato fino al 6 agosto 2026.

Il modello prevede l’accesso libero al primo semestre: tutti gli studenti iscritti possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami. L’immatricolazione definitiva dipenderà però dai risultati ottenuti nelle prove di Fisica, Chimica e propedeutica biochimica e Biologia.

Solo chi supererà un numero sufficiente di esami con punteggi adeguati potrà accedere al secondo semestre del corso prescelto.

Durante la procedura di iscrizione è obbligatorio indicare almeno dieci sedi universitarie in ordine di preferenza per la successiva assegnazione. Occorre inoltre scegliere un corso di laurea affine e almeno cinque sedi collegate a tale corso.

Questa opzione permette di avere un percorso alternativo nel caso non si ottenga una posizione utile in graduatoria per il corso principale.

Le attività didattiche prenderanno il via il 1 settembre 2026, con termine previsto almeno dieci giorni prima del primo appello. Rispetto all’anno precedente, gli studenti disporranno così di un periodo più ampio per seguire le lezioni e consolidare la preparazione.

Il primo appello è fissato per il 10 dicembre 2026, con pubblicazione dei risultati il 23 dicembre. Il secondo si svolgerà l’11 gennaio 2027 e gli esiti saranno resi noti il 20 gennaio.

Questa scansione temporale consente di pianificare con precisione il carico di studio e le fasi di ripasso.

Ogni prova sarà composta da 31 domande: dieci quesiti a completamento e ventuno a risposta multipla. Il tempo a disposizione ammonta a 50 minuti per ciascuna materia, con una pausa di 30 minuti tra un esame e il successivo.

Le novità principali riguardano proprio i tempi: cinque minuti in più per completare ogni test e una pausa prolungata da quindici a trenta minuti, scelta che offre maggior margine per gestire concentrazione e affaticamento durante la giornata d’esame.

La valutazione e la graduatoria nazionale: fasce, punteggi e recuperi

Ogni prova può raggiungere fino a 30 e lode. Il sistema prevede un punto per ogni risposta corretta, una penalizzazione di 0,1 punti per ogni errore e nessun punteggio per le domande lasciate in bianco.

La graduatoria nazionale si articola in tre sezioni distinte:

Nella prima rientrano gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami

Nella seconda vengono inseriti coloro che hanno conseguito almeno due voti pari o superiori a 18/30

La terza sezione accoglie chi ha superato un solo esame

All’interno di ciascuna fascia, l’ordine dipende dal punteggio totale conseguito. Quest’anno viene introdotta una novità: per ogni materia, il sistema considera automaticamente il voto migliore tra i due appelli, purché superiore o uguale a 18/30.

Questa regola permette di ottimizzare il risultato finale senza dover rinunciare al secondo tentativo.

Chi ottiene una posizione utile in graduatoria pur avendo non superato uno o due esami può recuperare i crediti mancanti nella sede assegnata, rispettando le tempistiche necessarie per l’immatricolazione al secondo semestre.

La preparazione: risorse ufficiali e strategia di studio

Fin dalle prime settimane è fondamentale organizzare lo studio alternando teoria, esercizi e simulazioni. Le tre materie richiedono continuità, specialmente per argomenti non approfonditi alle superiori.

È disponibile una piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane con il Ministero dell’Università e della Ricerca, realizzata dal CISIA. Offre contenuti didattici, esercitazioni e strumenti di autovalutazione allineati al formato d’esame.

Saranno aggiunti progressivamente moduli formativi e simulazioni costruite sul modello delle prove ufficiali, permettendo di verificare la preparazione e individuare le lacune prima degli appelli di dicembre e gennaio.