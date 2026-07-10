Test Scienze della formazione primaria, 11 settembre: metà della prova su italiano e logica

L’11 settembre si svolgerà il test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Per migliaia di aspiranti docenti dell’infanzia e della primaria, la preparazione è entrata nella fase decisiva.

Un dato centrale emerge dal decreto ministeriale che disciplina l’accesso: la metà dell’intera prova sarà dedicata alla competenza linguistica e al ragionamento logico. Questa scelta, confermata dall’Allegato A del decreto, rivela quali abilità il Ministero consideri oggi essenziali per chi sceglie la professione docente, spostando l’asse della selezione sulle capacità di comunicazione e analisi critica piuttosto che sulla sola padronanza di contenuti disciplinari specifici.

La ripartizione dei quesiti: 80 domande, centrali italiano e logica

Il test di ammissione a Scienze della formazione primaria prevede 80 quesiti a risposta multipla, con una distribuzione che pone l’accento sulle abilità linguistiche e logiche. Ben 40 domande saranno dedicate alla comprensione della lingua italiana e al ragionamento logico, rappresentando quindi esattamente la metà dell’intera prova.

Le restanti 40 domande si suddividono equamente tra due aree disciplinari distinte: 20 quesiti riguarderanno la cultura letteraria, storico-sociale e geografica, mentre altri 20 verteranno sulla cultura matematico-scientifica. Questa ripartizione non è casuale, ma riflette precise scelte selettive del Ministero riguardo alle competenze ritenute indispensabili per chi intende diventare insegnante dell’infanzia e della primaria.

Il peso attribuito a italiano e logica può incidere in modo determinante sul risultato finale, costituendo l’elemento discriminante tra candidati con preparazione disciplinare simile.

Le competenze chiave valutate: comprendere, argomentare, ragionare

Il programma allegato al decreto chiarisce che la prova non intende verificare esclusivamente il possesso di conoscenze teoriche. L’obiettivo centrale consiste nell’accertare se il candidato sia in grado di utilizzare correttamente la lingua italiana, comprendere un testo, individuare le informazioni rilevanti e costruire un ragionamento coerente.

Si tratta di abilità trasversali che accompagnano quotidianamente il lavoro dell’insegnante: dalla comprensione dei bisogni degli alunni alla progettazione delle attività didattiche, fino alla capacità di comunicare con famiglie e colleghi. La struttura del test riflette una scelta ormai consolidata dal Ministero, che privilegia le competenze operative rispetto alla semplice memorizzazione di nozioni disciplinari.

Le fonti delle domande: narrativa, saggistica, attualità ed esercizi simbolici

L’Allegato A del decreto ministeriale individua con precisione le tipologie di materiali da cui potranno essere tratti i quesiti. I candidati dovranno confrontarsi con brani di narrativa o di saggistica, articoli di attualità pubblicati su quotidiani e riviste ed esercizi di logica formulati sia in forma verbale sia attraverso simboli.

L’approccio non mira alla semplice verifica di nozioni memorizzate: l’obiettivo è valutare la capacità di analizzare un testo, interpretarne il significato, coglierne le implicazioni e raggiungere rapidamente la risposta corretta. Questa eterogeneità delle fonti riflette la volontà di accertare competenze applicative concrete, indispensabili nella futura pratica didattica.

Le altre aree disciplinari: cultura storico-letteraria-geografica e matematico-scientifica

Oltre alle competenze linguistiche e logiche, il test prevede altri due ambiti di valutazione. La sezione di cultura letteraria, storica e geografica richiede una conoscenza solida degli autori fondamentali della tradizione italiana, dei principali eventi della storia nazionale ed europea e degli elementi essenziali della geografia fisica, antropica, economica e sociale.

La parte matematico-scientifica spazia invece dalla matematica all’informatica, dalle scienze della Terra alla biologia, fino alla chimica e alla fisica. Queste aree, pur rappresentando complessivamente metà della prova, costituiscono comunque un bacino significativo di domande e non possono essere trascurate nella preparazione.

Le strategie di preparazione: allenamento su comprensione, logica e tempi

La preparazione al test richiede un approccio che vada oltre lo studio teorico delle materie previste. Per affrontare efficacemente i quaranta quesiti su italiano e logica, che rappresentano la metà dell’intera prova, risulta fondamentale dedicare tempo costante all’esercitazione pratica sulla comprensione del testo e sui principali modelli di ragionamento logico.

Allenarsi con brani di diversa tipologia aiuta a sviluppare la capacità di individuare rapidamente le informazioni rilevanti e di cogliere le implicazioni contenute nel testo. Parallelamente, esercitarsi con quesiti di logica verbale e simbolica permette di familiarizzare con i meccanismi di ragionamento richiesti e di aumentare la velocità di risposta.

Un aspetto cruciale riguarda la gestione del tempo disponibile durante la prova. Con ottanta domande da completare, saper dosare i minuti a disposizione diventa determinante per evitare di lasciare quesiti inevasi o di rispondere frettolosamente agli ultimi.