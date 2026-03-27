Metal detector a scuola, il 53% degli studenti non si sente sicuro: l'84% approva il decreto

L’accoltellamento di una docente da parte di un alunno in provincia di Bergamo ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici italiani. L’episodio, per gravità e risonanza mediatica, ha posto al centro dell’attenzione il tema della protezione di studenti e personale.

Un’indagine condotta da Skuola.net tra gli studenti delle scuole secondarie offre una fotografia divisiva: il 53% non percepisce più la propria scuola come un luogo sicuro. Il restante 47%, pur riconoscendo la gravità del caso, ritiene che si tratti di episodi isolati che non alterano la percezione complessiva di sicurezza nel proprio istituto.

I dati fotografano un clima di incertezza diffusa nelle aule italiane, senza generalizzazioni eccessive ma evidenziando un malessere tangibile. La metà degli studenti vive con preoccupazione la propria quotidianità scolastica, mentre l’altra metà distingue tra fatti eclatanti e normalità.

Questo contrasto segnala la necessità di interventi mirati che tengano conto sia della paura diffusa sia della natura episodica di alcuni eventi violenti.

La direttiva su controlli e metal detector: consenso e tutele

La direttiva congiunta tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione introduce controlli rafforzati negli istituti segnalati per spaccio o comportamenti violenti. I dirigenti scolastici possono richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per verifiche agli ingressi con scanner manuali e metal detector, strumenti concepiti come deterrente nei contesti più esposti.

Il consenso tra gli studenti si rivela ampio: il 28% si dichiara molto favorevole, attribuendo priorità assoluta alla sicurezza fisica, mentre il 40% esprime approvazione condizionata, riconoscendo l’utilità dei controlli soprattutto nelle aree a rischio. Complessivamente, oltre due terzi dei ragazzi sostengono l’introduzione di questi dispositivi.

Sulle perquisizioni personali emergono posizioni articolate. Il 37% concederebbe piena autonomia alle autorità in presenza di pericolo concreto, il 32% le accetterebbe solo con garanzie specifiche come la presenza dei genitori, e il 31% limiterebbe le verifiche a zaini e oggetti personali.

Questa distribuzione rivela la ricerca di un equilibrio tra necessità di protezione e tutela della privacy, con una parte significativa degli studenti che chiede regole chiare e salvaguardie procedurali.

Il decreto sicurezza: pene rafforzate e sostegno degli studenti

Il decreto sicurezza introduce un pacchetto di misure rivolte al contrasto della violenza giovanile. Le nuove norme prevedono l’inasprimento delle pene per il porto di coltelli o armi da taglio, strumenti frequentemente coinvolti in episodi di violenza. Il provvedimento estende inoltre il daspo urbano ai minori di quattordici anni, allargando il perimetro degli interventi preventivi.

Vengono introdotti anche strumenti specifici contro le baby gang, con particolare attenzione alla sfera digitale, dove spesso si organizzano atti violenti o si diffondono contenuti illeciti.

L’84% degli studenti interpellati da Skuola.net ha espresso parere favorevole al decreto. Questo dato evidenzia un orientamento significativo: i giovani, spesso vittime dei propri coetanei, chiedono regole certe e sanzioni severe. La posizione emerge con chiarezza anche sui social: sotto il post Instagram di Skuola.net dedicato all’accoltellamento di Bergamo, molti utenti hanno scritto richieste esplicite di metal detector agli ingressi e piena solidarietà alla docente aggredita, sottolineando la necessità di tutelare insegnanti e studenti.

Le priorità degli studenti: prevenzione, supporto e ruolo delle famiglie

Nonostante il forte sostegno alle misure di controllo, gli studenti indicano percorsi alternativi come risposta strutturale. Se potessero scegliere dove investire sulla sicurezza:

il 47% punterebbe su educazione e prevenzione , attraverso corsi obbligatori su gestione della rabbia, legalità e affettività

, attraverso corsi obbligatori su gestione della rabbia, legalità e affettività il 25% chiede supporto psicologico stabile , con sportelli d’ascolto accessibili e continuativi negli istituti

, con sportelli d’ascolto accessibili e continuativi negli istituti il 23% considera risolutive le tecnologie come telecamere e vigilanza privata

come telecamere e vigilanza privata il 5% auspica un patto educativo rafforzato con le famiglie, accompagnato da sanzioni disciplinari a carattere rieducativo

Emerge così una richiesta chiara di soluzioni a lungo termine, capaci di agire sulle cause anziché limitarsi alla repressione degli episodi.