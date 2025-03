Migliori Università d'Italia: classifica QS Rankings 2025 in Scienze Politiche

La nuova edizione della QS World University Rankings by Subject 2025 rappresenta una bussola essenziale per chi desidera intraprendere un percorso universitario in Scienze Politiche. Questa autorevole classifica, giunta alla quindicesima edizione, valuta centinaia di atenei a livello mondiale offrendo una panoramica dettagliata delle migliori opzioni formative disponibili.

Per studenti e neolaureati italiani, conoscere quali università eccellono in questo ambito costituisce un vantaggio significativo nella pianificazione del proprio futuro accademico, consentendo scelte più consapevoli basate su parametri oggettivi e riconosciuti internazionalmente.

Analisi della classifica qs world university rankings by subject 2025

La quindicesima edizione della QS World University Rankings by Subject 2025 basa la propria valutazione su cinque indicatori fondamentali:

La reputazione accademica, ottenuta attraverso sondaggi tra docenti di tutto il mondo, rappresenta un parametro essenziale che misura il prestigio percepito

Altrettanto importante è la reputazione tra le aziende, che valuta quanto gli atenei preparino laureati apprezzati nel mondo del lavoro.

Il sistema considera anche le citazioni per paper pubblicate

Molto importante anche l'H-Index, che misura sia la produttività che l'impatto delle pubblicazioni scientifiche di un'istituzione.

Infine, viene analizzato l'International Research Network (IRN), che valuta la capacità degli atenei di stabilire collaborazioni internazionali attraverso pubblicazioni con co-autori esteri.

Migliori università italiane per scienze politiche

La classifica delle università italiane per Scienze politiche vede brillare la Luiss di Roma, che con un prestigioso 25° posto mondiale si conferma l’eccellenza nazionale. L’ateneo punta su pensiero critico e responsabilità sociale.

In totale sono 17 gli atenei italiani presenti nel ranking QS 2025, con quattro istituzioni nelle prime 100 posizioni: la Luiss, l’European University Institute (46°), l’Università di Bologna (68°) e l’Università Bocconi (71°).

Le altre includono La Sapienza e l’Università di Milano (101-150), seguiti da vari atenei distribuiti fino alla 400ª posizione.

Migliori università mondiali per scienze politiche

Se si guarda al panorama globale, la classifica QS rivela un predominio anglosassone nell’eccellenza accademica per Scienze politiche. Al vertice troviamo l’americana Harvard University, seguita dalla britannica University of Oxford e da Princeton University negli Stati Uniti.

Particolarmente interessante la quarta posizione di Sciences Po (Francia), unica istituzione non anglosassone tra le prime sei. Stanford completa la top 5, mentre la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE) si posiziona sesta, confermando l’elevato standard della formazione britannica in questo ambito.

La top 10 prosegue con l’Università di Cambridge al settimo posto, Yale all’ottavo e l’Università della California – Berkeley al nono. Chiude la classifica d’eccellenza la National University of Singapore, unica rappresentante asiatica tra le prime dieci. Queste istituzioni offrono programmi riconosciuti universalmente per la qualità della ricerca e dell’insegnamento, creando un benchmark internazionale al quale anche le migliori università italiane guardano come riferimento per lo sviluppo dei propri corsi di studio.

Orientamento post diploma

