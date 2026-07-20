Mondiale 2026, nella finale di Spagna e Argentina due laureati: Rodri e Oyarzabal con titolo in economia

Questa sera al New York New Jersey Stadium si disputa la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 italiane davanti a oltre 80mila spettatori. Tra i convocati della nazionale spagnola figurano due calciatori che hanno completato un percorso universitario: Rodri Hernández e Mikel Oyarzabal.

Entrambi hanno conseguito la laurea in Administración y Dirección de Empresas (ADE), corso equiparabile in Italia a economia e gestione aziendale. Le conferme provengono direttamente dagli atenei che hanno rilasciato i titoli: l’Universitat Jaume I di Castellón per Rodri e l’Università di Deusto per Oyarzabal.

La qualifica in ADE fornisce competenze in ambito economico, gestionale e organizzativo, applicabili tanto al mondo aziendale quanto alla gestione di carriere professionali complesse.

La formazione di Rodri: ADE alla Universitat Jaume I e tesi sul Manchester City

Rodrigo Hernández Cascante, noto come Rodri, ha conseguito nel 2021 la laurea in Administración y Dirección de Empresas presso l’Universitat Jaume I di Castellón. L’ateneo spagnolo conferma ufficialmente il titolo tra i propri laureati.

Il centrocampista aveva avviato gli studi durante la militanza al Villarreal, proseguendoli all’Atlético Madrid e successivamente al Manchester City. Il suo elaborato finale consisteva in un piano di marketing dedicato proprio al club inglese nel quale era già tesserato al momento della discussione.

Negli anni iniziali della carriera, Rodri risiedeva in una struttura universitaria condivisa con centinaia di studenti. Dopo il trasferimento in Inghilterra, rientrava periodicamente in Spagna per sostenere gli esami.

La didattica a distanza, introdotta durante la pandemia, ha reso possibile il completamento della fase conclusiva del percorso.

In un’intervista pubblicata dal Manchester City, il calciatore ha definito l’università tra le esperienze più significative della propria vita, evidenziando il valore del confronto con coetanei al di fuori dell’ambiente professionistico.

L’iter di Oyarzabal: ADE alla Deusto Business School tra Liga e studi

Mikel Oyarzabal, attaccante della Spagna e della Real Sociedad, ha completato il corso in Administración y Dirección de Empresas presso la Deusto Business School, struttura dell’Università di Deusto. L’ateneo lo inserisce ufficialmente tra gli ex studenti della promozione del 2019, confermando il conseguimento del titolo.

Il percorso accademico si è svolto interamente in parallelo alla carriera sportiva. Oyarzabal aveva già debuttato in prima squadra nel 2015 con la Real Sociedad e si era affermato stabilmente nel calcio professionistico quando frequentava l’università.

Nel 2017, l’Università di Deusto lo presentava già come studente della propria Business School e calciatore della Real Sociedad, attestando la doppia veste.

Nei tre anni decisivi per conquistare un posto fisso nella Liga e nella nazionale spagnola, Oyarzabal ha continuato a seguire lezioni, preparare esami e completare il percorso accademico, dimostrando continuità tra impegni sportivi e universitari.

Le evidenze dal caso: il doppio percorso tra alto livello sportivo e università

Rodri e Oyarzabal condividono la laurea in ADE e la capacità di integrare università e carriera professionistica. Entrambi hanno affrontato la gestione di allenamenti, trasferte e lezioni simultanee.

Per Rodri, la didattica a distanza durante la pandemia ha facilitato la fase conclusiva del percorso accademico.