Money Skills!, la piattaforma per l'educazione finanziaria nelle superiori: sei ore di formazione certificata per i docenti

Secondo i dati Ocse, solo poco più di quattro italiani su dieci raggiungono un livello di alfabetizzazione finanziaria sufficiente. Il divario emerge con ancora maggiore evidenza se si analizza la popolazione studentesca: l’indagine Ocse-Pisa 2022 rileva che appena il 5% degli studenti italiani raggiunge i livelli più elevati di competenza in materia finanziaria, contro una media Ocse dell’11%.

Questo scarto di sei punti percentuali evidenzia una carenza strutturale nell’acquisizione di competenze essenziali per la gestione del denaro e la pianificazione economica personale. La distanza rispetto ai coetanei europei e internazionali rende prioritario un intervento educativo mirato proprio nelle scuole superiori, fase in cui gli studenti si avvicinano all’autonomia economica e alle prime scelte finanziarie concrete.

Il progetto Money Skills!: promotori, target e finalità

Money Skills! è il nuovo progetto di educazione finanziaria destinato alle scuole superiori italiane, nato dalla collaborazione tra Ing Italia e WeSchool. Quest’ultimo è un ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione, circostanza che conferisce autorevolezza istituzionale all’iniziativa.

L’obiettivo dichiarato dell’intervento è colmare il divario evidenziato dai dati Ocse, fornendo agli studenti strumenti concreti per sviluppare competenze finanziarie adeguate agli standard internazionali. Il progetto si rivolge specificatamente agli istituti superiori, riconosciuti come la fascia più critica per intervenire sul ritardo formativo nazionale in materia economica.

La formazione dei docenti: sei ore certificate

Il progetto prevede per gli insegnanti un percorso di formazione strutturato in sei ore certificate. Questa componente rappresenta un elemento chiave per garantire l’efficacia dell’iniziativa in classe, poiché fornisce ai docenti gli strumenti metodologici e contenutistici necessari per introdurre temi di alfabetizzazione finanziaria nel curricolo scolastico.

La certificazione delle ore costituisce un riconoscimento formale dell’attività svolta, rafforzando il ruolo del docente come mediatore tra i contenuti del progetto e le esigenze didattiche specifiche delle classi. L’approccio formativo consente agli insegnanti di acquisire competenze operative e di familiarizzare con i materiali prima di utilizzarli con gli studenti, favorendo un’integrazione più consapevole delle attività proposte nei percorsi curricolari esistenti.

Il kit didattico completo per le classi

A supporto dell’attività in aula nelle scuole superiori, Money Skills! mette a disposizione un kit didattico completo pensato per accompagnare docenti e studenti durante l’intero percorso di educazione finanziaria. Lo strumento rappresenta una componente centrale del progetto, integrando i contenuti della formazione certificata con materiali operativi pronti all’uso.

Il kit consente ai docenti di trasferire in classe, in modo strutturato e coerente, le competenze acquisite durante le sei ore di formazione, garantendo continuità didattica e uniformità nell’approccio pedagogico alle tematiche finanziarie.

Le ricadute attese per scuole e studenti

Money Skills! risponde direttamente al divario rilevato dall’Ocse, che vede solo il 5% degli studenti italiani ai livelli più alti di competenza finanziaria. L’intervento alle superiori è strategico: agisce sulla fascia d’età in cui si consolidano abitudini e consapevolezza economica.

Attraverso la formazione certificata dei docenti e il kit didattico, il progetto mira a rafforzare le competenze finanziarie di base, fornendo strumenti operativi che traducono obiettivi generali in pratica d’aula quotidiana e aiutando gli studenti a sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro.