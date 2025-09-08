Gli MTV VMAs 2025: Lady Gaga trionfa con quattro premi, successi anche per Ariana Grande e Sabrina Carpenter

Lady Gaga si è confermata la protagonista assoluta degli MTV VMAs 2025, conquistando ben quattro prestigiose statuette nella serata newyorkese. L’artista ha trionfato nelle categorie artista dell’anno, miglior direzione artistica, miglior regia e miglior collaborazione per il brano Die With a Smile realizzato insieme a Bruno Mars.

Partita come grande favorita con 12 nomination, Gaga ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità artistica e il suo appeal trasversale. Con queste quattro vittorie, la popstar raggiunge quota 22 riconoscimenti totali nella sua carriera ai VMAs, consolidando il suo status di icona della musica contemporanea.

Le altre protagoniste: Ariana Grande e Sabrina Carpenter

Ariana Grande si è confermata tra le grandi protagoniste della serata, conquistando tre prestigiosi riconoscimenti. La cantante ha trionfato nella categoria video dell’anno con Brighter Days Ahead, ottenendo anche il premio per miglior video long-form per lo stesso brano e aggiudicandosi il titolo di miglior artista pop.

Anche Sabrina Carpenter ha brillato con tre vittorie significative: il riconoscimento come miglior artista pop, l’ambito premio album dell’anno per Short n’ Sweet e il riconoscimento per i migliori effetti visivi grazie al brano Manchild. Entrambe le artiste hanno dimostrato la loro versatilità creativa e il loro impatto nel panorama musicale contemporaneo.

Il successo del K-pop e delle collaborazioni internazionali

Il K-pop ha dominato diverse categorie agli MTV VMAs 2025, confermando l’influenza globale della musica coreana. ROSÉ delle BLACKPINK ha conquistato il premio per canzone dell’anno grazie alla collaborazione APT. con Bruno Mars, brano che ha raggiunto la terza posizione nella prestigiosa Billboard Hot 100.

La sua compagna di gruppo LISA ha trionfato nella categoria miglior K-pop con Born Again, featuring Doja Cat e RAYE, dimostrando la versatilità artistica delle idol coreane. Le BLACKPINK hanno inoltre ricevuto il riconoscimento come miglior gruppo, consolidando il loro status di fenomeno mondiale. Questi successi sottolineano l’importanza crescente delle collaborazioni internazionali nel panorama musicale contemporaneo.

I premi onorari e le performance speciali

La serata degli MTV VMAs 2025 ha celebrato anche alcune delle leggende della musica con prestigiosi riconoscimenti alla carriera. Mariah Carey ha ricevuto il Video Vanguard Award, il più alto onore dei VMAs, esibendosi con un emozionante medley dei suoi successi più iconici che hanno segnato la storia della musica pop.

Un momento storico è stato rappresentato dall’assegnazione del primo Latin Icon Award nella storia dei VMAs a Ricky Martin, riconoscimento che celebra il suo contributo fondamentale nel portare la musica latina sulla scena internazionale. L’artista portoricano ha ringraziato il pubblico con una performance mozzafiato.

Busta Rhymes ha completato la terna dei premiati speciali ricevendo il Rock the Bells Visionary Award, seguito da un medley che ha ripercorso i momenti più significativi della sua innovativa carriera hip-hop.

L’evento alla UBS Arena di New York

La UBS Arena di New York ha fatto da cornice spettacolare agli MTV VMAs 2025, ospitando una serata ricca di emozioni e sorprese. Tra gli altri vincitori della manifestazione spicca Alex Warren, che si è aggiudicato il premio come miglior nuovo artista, confermando il suo talento emergente nel panorama musicale contemporaneo.

L’atmosfera celebrativa ha pervaso l’intera arena, con il pubblico che ha assistito a performance memorabili e momenti indimenticabili. La varietà di generi musicali rappresentati durante la serata ha dimostrato ancora una volta come gli MTV VMAs siano il palcoscenico ideale per celebrare la diversità artistica globale.

Fonte immagine: Rolling Stone