Almalaurea: la scelta del liceo sbagliato

Tutti felici della scelta del liceo? Chi guardando al passato è davvero contento del percorso di studi scelto? Sicuramente la scelta del percorso da seguire in adolescenza viene fatto in un periodo in cui ragazzi e ragazze non sanno ancora bene cosa fare in futuro. Magari c’è già chi ha le idee chiare, mentre altri potrebbero prendere una decisione facendosi influenzare dalle mode del momento oppure dalle idee dei propri compagni di classe. A dimostrare ciò sono i numeri di Almalaurea, secondo cui il 44,8 per cento dei diplomati nel 2022 non confermerebbe la scelta del tipo di scuola secondaria di secondo grado contro il 55,2 per cento che invece prenderebbe la stessa decisione.

Almalaurea: i numeri di AlmaDiploma

Secondo i dati di AlmaDiploma sul Profilo dei diplomati e sui risultati a distanza gli studenti non sono felici della scelta del liceo. Sono stati interrogati più di 32mila diplomati nel 2022, 38mila diplomati nel 2021 e 46mila diplomati nel 2019. Si passa da un dato del 44,6 per cento per i licei professionali al 45,3 per quelli tecnici. I motivi principali della voglia di cambiare percorso scolastico riguardano i seguenti fattori:

studiare materie diverse (31,6 per cento),

compiere studi più giusti per la preparazione universitaria (20,3 per cento),

fare studi che preparino meglio al mondo del lavoro (18,8 per cento).

Nella scelta un grande peso ce l’hanno ovviamente i genitori, i cui pareri sono rilevanti per il 63,8 per cento dei diplomati per la scelta scolastica e per il 57,2 per cento per la scelta post – diploma. Percentuale che aumenta nel caso in cui proprio mamma e papà siano laureati.

Almalaurea: il peso dell’orientamento per gli studenti

Tra i diplomati 2022 il 92,0 per cento ha confermato di aver svolto attività di orientamento organizzate dalla scuola secondaria di primo grado verso la scuola secondaria di secondo grado. In merito all’orientamento in uscita, l’80 per cento dei diplomati lo scorso anno ha svolto attività di orientamento organizzate dalla scuola per la scelta post – diploma: i numeri oscillano tra l’81,5 per cento per i liceali, il 79,6 per cento per i tecnici e il 71,7 per cento per i professionali.

