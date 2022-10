Si chiama Giuseppe Scialpi, ha 19 anni e sta per ricevere una ambita onorificenza: sarà incoronato alfiere del lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ragazzo, originario di Martina Franca, il prossimo lunedì, il 10 ottobre per la precisione, insieme ad altri 25 giovani promettenti riceverà dal capo dello Stato la medaglia di Alfiere del lavoro. Ma chi è Giuseppe, e cosa ha fatto per meritarsi questo riconoscimento?

Giuseppe, alfiere del lavoro a 19 anni

Giuseppe ha frequentato l’Istituto agrario e alberghiero Basile-Caramia-Gigante di Locorotondo e Alberobello. La sua carriera scolastica è stata costellata di successi, dal voto più alto ricevuto all’esame per il conseguimento della licenza media, alla media del 10 (a parte il quarto anno, da 9.8 per via della Pandemia). Per finire con la maturità, alla quale ha ricevuto il massimo dei voti.

Grandi risultati che Giuseppe si è guadagnato con studio e costanza. Anzi, come dice lui «con lavoro, passione e dedizione». Ma come si diventa Alfiere del Lavoro, ed in cosa consiste questa “carica”? In realtà, la candidatura viene fatta dalla scuola che si è frequentata. Alla quale segue una graduatoria nazionale che ha costantemente monitorato per verificare se avesse qualche speranza di vincere. Ed in effetti così è stato. Una gran bella soddisfazione. Il suo consiglio per raggiungere questo traguardo?

Cosa ci vuole per certi voti? Dedizione, un atteggiamento tranquillo nello studio, senza pensare ad altro, e trovare piacere per farlo con più voglia. Certo, molto dipende anche dai docenti, ma negli anni ne cambiamo tanti quindi principalmente dipende da noi studenti”.

Adesso Giuseppe si è iscritto alla facoltà di Marketing e Comunicazione Aziendale presso l’Università di Bari. Scommettiamo che ne farà di strada.

Come si diventa alfiere del lavoro

Come abbiamo detto, la segnalazione viene fatta dal preside dell’istituto, che comunica il o i nominativi alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Ovviamente esistono dei requisiti da soddisfare. Il candidato dovrà avere:

conseguito il diploma di Licenza Media con la votazione minima di 9/10

ottenuto una media di almeno 8/10 per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore

essere in procinto di sostenere per la prima volta l’esame di Stato al termine dell’anno scolastico in corso.

Il Premio “Alfieri del Lavoro” è stato istituito nel 1961 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia e del sessantenario dell’Ordine “al Merito del Lavoro”. E’ destinato ogni anno a 25 studenti. E viene consegnato al Quirinale, direttamente dal Presidente della Repubblica, nell’ambito di una emozionante cerimonia ufficiale.

