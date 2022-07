Ci sono uomini e donne ben più giovani che non riescono a conseguire la tanto ambita laurea, e chi non solo vi arriva a 99 anni, ma con il massimo dei voti e per giunta la lode. Si chiama Giuseppe Paternò, ha due figli, quattro nipoti e tanta voglia di imparare. Pochi laureati hanno visto quello che ha visto Giuseppe: ha vissuto la Prima e la seconda Guerra Mondiale, ha assistito allo sbarco sulla luna ed è stato testimone dell’ascesa dell’era digitale. E adesso si è perfino laureato all’Università di Palermo in Studi filosofici e storici. Giuseppe aveva già conseguito la laurea triennale con una media di 29,80. Neanche la pandemia ed il lock down hanno potuto fermarlo.

Giuseppe aveva interrotto gli studi per lavorare

Giuseppe viene da Papireto, zona del mercato del Capo a Palermo. Cresciuto in una famiglia povera insieme ai suoi sette fratelli, fin da piccolo amava imparare. Difatti, i suoi voti a scuola erano ottimi. Tuttavia ha dovuto abbandonare gli studi per andare a lavorare su decisione del padre. Dovette quindi rinunciare all’idea di frequentare le scuole superiori e successivamente l’università. Iniziò dapprima a fare il fattorino, Poi entrò a lavorare per le Ferrovie. Ma in tutti questi anni non ha mai smesso di studiare. E difatti, a 30 anni, frequentando le scuole serali riuscì a conseguire il diploma da geometra.

Cosa lo ha spinto ad intraprendere gli studi in filosofia? Probabilmente la scintilla è scattata grazie alla conoscenza di un filosofo torinese che Giuseppe ha incontrato a Chianciano. E da lì che ha deciso di approfondire la materia. Così, dopo essere andato in pensione nel 1984, non ha mai smesso di leggere e di studiare.

Giuseppe si laurea a 99 con il massimo dei voti

Laurearsi non è un’impresa facile a nessuna età, figuriamoci a quasi 100 anni. Eppure, con una grande motivazione e duro lavoro Giuseppe ha coronato il suo sogno. Dimostrando come l’impegno dia sempre i suoi frutti. Per quanto straordinario sia, non è l’unico anziano ad avere conseguito la laurea nella terza età, ma sicuramente vanta il primato di essere il più grande. E di avere anche scritto dei libri. Quello al quale sta attualmente lavorando si intitola “Storia dei ragazzi di via Papireto, viaggio di cento anni a Palermo”. Nel volume saranno presenti le due tesi di laurea.

