La matematica è una di quelle materie che dividono. C’è chi la odia dal profondo del suo cuore venendo invaso da un totale rifiuto di fronte al susseguirsi dei numeri nelle operazioni più semplici così come nelle espressioni più articolate. Ma c’è anche chi – misteriosamente – non solo la ama, ma riesce anche bene nello studio, dimostrando abilità che gli valgono ottimi voti. I dati delle prove Invalsi 2022 hanno individuato queste fortunate creature che, lungi dall’essere mitologiche, sono studenti in carne ed ossa, e contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare non sono, o non sono solo, quelli del liceo scientifico.

Gli studenti degli istituti tecnici sono i più bravi in matematica

A sorpresa, gli studenti degli istituti tecnici sarebbero più bravi in matematica rispetto ai loro colleghi che frequentano i licei. Se, infatti, completano gli studi in italiano con risultati non esattamente brillanti, concludono quelli matematici con voti eccellenti. Nettamente migliori di quelli conseguiti dagli studenti dei vari licei nonostante ci sia una buona differenza tra classico e scientifico rispetto agli altri indirizzi. E’ in questi ultimi che si ottengono i risultati peggiori in matematica. Dall’analisi dei dati delle prove Invalsi del 2022 è venuto fuori come negli istituti tecnici industriali del Nord Est della penisola l’80 per cento dei maturandi consegua la sufficienza. Più della metà sarebbero quelli considerati bravi e bravissimi.

Gli studenti del classico e dello scientifico più bravi in italiano

Il rovescio della medaglia sta però nella poca dimestichezza con lo studio dell’italiano in tali istituti che, seppure non considerato una materia fondamentale nel corso degli studi tecnici, è comunque una competenza che chiunque debba possedere anche solo raggiungendo la sufficienza, indipendentemente da quella che sia la carriera lavorativa che si intraprenderà. Discorso diverso vale per i licei, dove la preparazione nella materia dovrebbe essere piuttosto solida in vista degli studi universitari. In questo caso, a raggiungerla sono solo gli studenti del classico e dello scientifico, mentre ne escono peggio gli studenti degli altri licei (la cui votazione si aggira sul 5/6). Purtroppo, come risaputo, la situazione peggiora nelle scuole del Sud.

Al liceo delle scienze umane, all’artistico e al musicale solo uno studente può affermare di avere raggiunto una buona preparazione in italiano. Per quanto riguarda la matematica, invece, a brillare sono gli studenti dello scientifico. L’80% di questi viene considerato bravo e super bravo. Solo un terzo degli studenti del linguistico e un quinto degli studenti degli altri licei può dichiarare di andare bene in matematica.

