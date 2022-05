Gli episodi di violenza di fronte alle scuole non accennano a terminare. Ed è così che gli scorsi giorni ne è avvenuto un altro, piuttosto grave per la verità anche per il mezzo utilizzato, a Gioia Tauro. Cosa è successo? Un ragazzo minorenne ha picchiato un suo coetaneo davanti all’uscita di scuola. E fin qui, nonostante sia un gesto assolutamente riprovevole, potremmo non stupirci data la frequenza con la quale episodi del genere si verificano, anche in tale ambito.

Picchia un coetaneo con mazza di ferro

Quello che lascia di stucco, perlomeno più del solito, è che il ragazzo abbia usato una mazza di ferro per compiere tale gesto. Già, un’arma per nulla rassicurante. Fortunatamente, il giovane è stato incastrato dalle telecamere di video sorveglianza poste proprio nei pressi dell’istituto scolastico. Grazie alle quali è stato possibile, per il commissariato della città, ricostruire i fatti rendendo possibile la denuncia.

Già, perché il triste episodio è stato registrato dagli apparecchi di videosorveglianza ed è stato studiato dalle forze dell’ordine, che sono così giunte al riconoscimento dell’aggressore. Concluse le indagini da parte della polizia, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, è così scattata la denuncia nei confronti dell’autore di tali molestie. Cosa hanno visto gli agenti nelle riprese?

Picchia coetaneo con mazza di ferro, ripreso dalle telecamere

Un ragazzo aggredito alle spalle e colpito più volte con una mazza di ferro. Che di certo non deve essere stato piacevole ricevere addosso con violenza. La stessa è stata poi ritrovata poco distante dalla zona dei fatti. Costituisce a tutti gli effetti una prova, esaminata al fine di rendere più complete le indagini in merito anche se, come abbiamo detto, non ci sarebbero dubbi né sulla dinamica né sui protagonisti di tale episodio, ripreso con chiarezza dalle telecamere che sono state molto più che di aiuto nell’individuazione del colpevole e nell’assicurarlo alla giustizia. Chissà cosa deve avere scatenato una tale furia da parte del giovane, che è stata talmente accecante da scaraventarsi in così malo modo sulla vittima frequentante lo stesso istituto scolastico.

