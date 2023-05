Un liceale statunitense sta per battere il record precedente di offerte di borse di studio, pari a ben 9 milioni di dollari da 125 college. Dennis Barnes, studente dell’International High School, ha ancora alcune domande in sospeso da oltre 200 università, ma si aspetta di raggiungere la soglia dei 10 milioni entro il 2 maggio, giorno in cui annuncerà la sua scelta. Il giovane aspira a conseguire una doppia laurea in informatica e giustizia penale, ed ha già accumulato crediti universitari frequentando anche la Southern University di New Orleans. Barnes ha sottolineato l’importanza della pianificazione per un futuro di successo, sottolineando come la chiave per raggiungere gli obiettivi sia guardare avanti.

Studente da record: offerte di borse di studio per 9 milioni di dollari

Prima di lui, si ritiene che seconda in classifica sia stata Normandie Cormier, laureata alla Xavier University della Louisiana, che ha ricevuto offerte per un totale di 9,4 milioni di dollari da circa 140 scuole nel 2019. Secondo quanto riportato da The Guardian, la ragazza avrebbe chiesto il riconoscimento al Guinness World Records per la sua impresa ma, sebbene l’organizzazione non sia riuscita a trovare una persona che abbia ricevuto più offerte del genere negli Stati Uniti, non è stata in grado di stabilire se abbia conseguito un record mondiale o meno date le differenze esistenti tra i più alti sistemi educativi. Gli stessi portavoce della Guinness hanno confermato di non essere in grado di riuscire a mantenere un record per la maggior parte delle offerte di borse di studio fatte a un individuo.

I progetti futuri di Dennis Barnes

Intervistato da Huffpost, il primo studente nella storia degli Stati Uniti ad essere stato accettato in 170 college e università e ad assicurarsi 9 milioni di dollari in borse di studio, ha mostrato tutte le buste ricevute. Ed ha aggiunto: “Gli unici giorni in cui la mia cassetta della posta non contiene nulla sono quelli festivi o le domeniche”. Tuttavia, ha anche detto di non essere stato travolto, come si potrebbe pensare, da tutto questo successo. A quanto ha dichiarato, si è trattato di un processo lento. “Ho iniziato all’inizio dell’anno scolastico e nel tempo, per un lungo periodo di tempo, ho fatto domanda”. Ad aiutarlo in questa fase è stato il consulente universitario della sua scuola.

Quali sono, adesso, i suoi piani per il futuro? Il ragazzo vive a New Orleans, e non ha ancora deciso presso quale college si trasferirà alla fine dei suoi studi liceali. Ma non esclude di rimanere vicino casa nel caso in cui, valutate tutte le offerte, dovesse rendersi conto che l’istituto adatto alle sue esigenze si trovi nei pressi di dove abita. Barnes vorrebbe specializzarsi in informatica, ma ha anche confidato di pensare alla facoltà di legge, specie dopo aver lavorato come stagista presso i vicini uffici della Louisiana State Bar Association.

