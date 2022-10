Voti a scuola più alti per le donne: ecco perché

Voti a scuola più alti per le donne: il motivo

Come mai i voti a scuola sono più alti per le donne rispetto agli uomini? Secondo quanto riporta la ricerca italiana basata sui risultati di circa 40mila studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, pubblicata sul British Journal of Sociology of Education e condotta da Ilaria Lievore e Moris Triventi, entrambi del dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento, è tutta colpa degli stereotipi. I docenti darebbero voti più alti alle ragazze per evitare problemi di questo tipo. “I risultati della ricerca indicano che, quando vengono messi a confronto gli studenti che hanno competenze identiche, gli insegnanti tendono a dare voti più alti alle ragazze“, fanno sapere i ricercatori.

Voti a scuola più alti per le donne: la ricerca

Sono le donne ad avere in generale i voti migliori, sia in italiano che in matematica. Su questo fatto, osservano i ricercatori, non sembrano influire condizioni come il tipo di composizione della classe, le caratteristiche dei docenti o il tipo di istituto. Lo studio ha considerato “i risultati ottenuti dagli studenti in matematica e in italiano ed è emerso che nei test Invalsi le ragazze superano i ragazzi nell’italiano e che i giudizi degli insegnanti confermano e acuiscono questo divario; non altrettanto avviene in matematica, dove sono i ragazzi ad avere i risultati migliori nei test Invalsi, ma dagli insegnanti non ricevono una valutazione altrettanto positiva“. Come segnala Il Nuovo Trentino una possibile spiegazione potrebbe riguardare “l’intenzione degli insegnanti di evitare possibili discriminazioni nei confronti delle ragazze, temendo di cadere in stereotipi negativi che vedrebbero le donne meno portate per le materie scientifiche“.

Ha fatto sapere Ilaria Lievore: “È un fenomeno che non riguarda solo l’Italia e che si sta indagando, ma non va generalizzato. Recenti studi suggeriscono, infatti, che a fare la differenza non sia tanto una naturale propensione di genere, quanto il modello educativo e il modo in cui le materie vengono insegnate“. Addirittura secondo un’altra ricerca gli studenti con i brufoli hanno voti più alti, in quanto il problema dell’acne fa scendere l’autostima dei ragazzi che perciò preferiscono studiare invece che uscire con gli altri e fare vita sociale. Un effetto collaterale che porta gli studenti che hanno i brufoli ad andare peggio nello sport.

