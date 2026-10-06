Niscemi, protesta di 200 studenti contro il divieto di smartphone e consegne a scuola

Circa duecento studenti di un istituto di Niscemi hanno dato vita a una mobilitazione per contestare la recente circolare d’istituto che introduce nuove restrizioni. Il divieto di utilizzare gli smartphone durante le lezioni deriva da una direttiva ministeriale già nota, ma la nuova circolare aggiunge vincoli inediti: i genitori non possono più consegnare durante l’orario scolastico cibo, bevande, libri, materiale didattico, chiavi o altri oggetti dimenticati a casa.

Gli studenti, attraverso il loro rappresentante, hanno denunciato l’accumulo di limitazioni che ritengono eccessive. La contestazione non si concentra solo sul telefono, ma sull’insieme delle regole che, secondo i manifestanti, rendono l’ambiente scolastico ostile e impediscono di gestire imprevisti quotidiani o situazioni familiari complesse, come quelle di genitori sfollati dalla frana che non riescono a preparare panini prima dell’uscita di casa.

Le regole contestate: smartphone, consegne, uscite e bagni

Il divieto di uso degli smartphone durante le lezioni, previsto da direttiva ministeriale, si accompagna a una serie di restrizioni introdotte dalla circolare d’istituto. Agli studenti è vietato ricevere consegne in orario scolastico: cibo, bevande, libri, materiale didattico, chiavi e persino oggetti non essenziali come occhiali da sole e vocabolari nei giorni dei compiti in classe.

I maggiorenni devono ora chiedere l’autorizzazione per le uscite anticipate entro le dieci del mattino. «Alle dieci non sai se subentreranno emergenze», osserva un alunno, evidenziando l’impossibilità di prevedere imprevisti.

Anche l’accesso ai bagni è sottoposto a controllo: alcune richieste vengono respinte perché è troppo presto, c’è già stata la ricreazione o manca poco all’uscita. «Così diventa un sequestro di persona», grida il rappresentante tra la folla durante la protesta.

Gli studenti segnalano che molti genitori, sfollati dalla frana, non riescono a preparare panini prima dell’uscita e si trovano costretti a portarli durante la mattinata, necessità ora impossibile da soddisfare.

La posizione della dirigente: ordine e percorso educativo

La dirigente scolastica difende le nuove disposizioni richiamando la necessità di ridurre le interruzioni. Come riportato da La Repubblica, il continuo “viavai di genitori e delegati crea caos” negli spazi comuni e costringe il personale ATA a spostarsi ripetutamente fra le aule, spezzando il ritmo delle lezioni.

Non si tratta solo di panini e bottiglie d’acqua: la preside segnala consegne di “occhiali da sole e vocabolari nei giorni dei compiti in classe”, oggetti che rivelano una preparazione insufficiente prima di uscire di casa.

L’obiettivo dichiarato è duplice: preservare la continuità didattica e stimolare la responsabilità individuale. Preparare tutto il necessario la sera prima viene presentato come “parte del percorso educativo”, un allenamento alla vita adulta in cui nessuno arriva in soccorso dell’ultimo minuto.

Le richieste degli studenti: pause, custodia e bisogni primari

Gli studenti dichiarano di accettare il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, ma chiedono la possibilità di accedere ai dispositivi nella pausa di metà mattina.

L’equilibrio da trovare: tra direttiva ministeriale e vita scolastica

La vicenda di Niscemi evidenzia una tensione crescente nella gestione delle regole scolastiche. Se il divieto di utilizzo degli smartphone in aula risponde a una chiara direttiva ministeriale, le ulteriori restrizioni imposte dall’istituto – dal blocco delle consegne parentali alle procedure rigide per uscite e bagni – sollevano interrogativi sulla proporzionalità delle misure adottate.

Da un lato emerge la necessità dell’istituzione di garantire ordine, continuità didattica e ridurre le interruzioni che impegnano il personale ATA. Dall’altro, gli studenti denunciano un accumulo di vincoli che rendono difficile gestire imprevisti quotidiani, situazioni familiari complesse e bisogni primari.

La richiesta di utilizzare il telefono durante la pausa, le perplessità sulla custodia dei dispositivi e l’impossibilità di ricevere oggetti essenziali disegnano uno scenario in cui la rigidità organizzativa rischia di confliggere con le esigenze concrete della comunità scolastica. Resta aperta la sfida di coniugare disciplina e flessibilità, rispettando sia le direttive nazionali sia il diritto degli studenti a un ambiente equilibrato e responsabile.