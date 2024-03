Open Days IED, le date di marzo 2024

Open Days IED

Si avvicinano le date degli Open Days dello IED (l’istituto europeo di design), in programma nel mese di marzo. Se siete ancora indecisi su quale sia la direzione che volete che il vostro futuro prenda, ma avete ben chiaro il fatto che vi piacerebbe lavorare nel mondo del design, allora dovreste parteciparvi. Dedicatevi il tempo necessario per prendere parte a queste giornate, organizzate dall’istituto al fine di chiarirvi le idee.

Gli open day rappresentano la migliore occasione per scoprire tutte le possibilità di studio nelle scuole, accademie ed istituti italiani (e non solo). Si tratta di momenti dedicati all’orientamento che mettono a disposizione degli studenti che stanno valutando l’iscrizione – o anche solo che stanno raccogliendo informazioni e pareri – luoghi e percorsi dedicati.

Le date, per quanto riguarda gli Open Days dello IED che avranno luogo in questo mese sono semplici:

dal 19 al 21 marzo per gli appuntamenti online delle sedi IED Italia. Sabato 23 marzo in presenza presso le sedi IED di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari.

per gli appuntamenti online delle sedi IED Italia. in presenza presso le sedi IED di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari. Sabato 16 Marzo, in presenza, nelle sedi IED Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid)

Open days in programma anche all’Accademia Galli. Dal 2010 parte integrante del Network IED, è un’eccellenza nel campo dell’Alta Formazione Artistica sia su territorio nazionale che non. Da oltre 40 anni, presso l’Accademia si promuovono opere di restauro di grande pregio in diversi settori. Chi voglia conoscerne più da vicino l’attività potrà partecipare alle giornate di orientamento in programma sabato 16 marzo in presenza presso la Sede di Accademia Galli a Como, e fino al 21 marzo per gli appuntamenti online.

Open day Ied, come si svolgono

Cosa aspettarsi dagli Open Days organizzati presso l’Istituto europeo di Design? Una serie di appuntamenti online ed attività in presenza grazie ai quali poter sedare i propri dubbi o approfondire le proprie aree di interesse. Ma anche conoscere più nel concreto le possibilità offerte dal network IED. E fare la conoscenza di docenti, studenti e alumni. Per creare, fin dal primo momento, una cerchia di interessanti conoscenze.

Milano

Tra le attività in presenza nelle sedi di Milano per quanto riguarda gli Open Days Lauree Triennali:

WORKSHOP AREA DESIGN, in Via Bezzecca 5: Interior Design e Product Design

WORKSHOP AREA ARTI VISIVE, Via Bezzecca 5: Illustrazione e Animazione, Media Design, Sound Design, CG Animation, Video Design, Fotografia, Graphic Design

WORKSHOP AREA COMUNICAZIONE, sempre in Via Bezzecca 5, Design della Comunicazione

WORKSHOP DESIGN DEL GIOIELLO, stessa via, Jewelry Design

WORKSHOP AREA MODA, Via Pompeo Leoni 3: Fashion Design, Fashion Marketing, Fashion Stylist, Fashion Stylist and Communication

Roma

A Roma, invece, in programma dalle 9 del mattino:

AREA DESIGN, Via Casilina 47: Workshop di Interior Design, Workshop di Product Design

AREA MODA ( Solo per il corso Design del Gioiello), Via Casilina 47, Workshop di Design del Gioiello

AREA ARTI VISIVE, Via Alcamo 11: Workshop di Illustrazione e Animazione, Workshop di Media Design, Workshop di Sound Design, Workshop di CG Animation, Workshop di Video Design, Workshop di Fotografia, Workshop di Graphic Design – Motion Graphic, Workshop di Graphic Design – in lingua inglese

AREA MODA, Via Giovanni Branca 122: Workshop di Fashion Design, Workshop di Fashion Stylist and Editor

AREA COMUNICAZIONE, Via Giovanni Branca 122, Workshop di Design della Comunicazione

Per il programma delle sedi di Cagliari, Firenze, Torino, dell’Accademia Galli e delle sedi spagnole, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, sul quale si possono visionare anche le info relative agli Open Days Lauree Magistrali (DASL) e Master, dei corsi Estivi e dei Corsi Semester e Academic Year.

