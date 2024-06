Studiare alla LIUC vuol dire essere proiettati verso le reali necessità delle imprese. Manager e imprenditori portano a lezione le loro testimonianze, dando modo agli studenti di lavorare su veri e propri progetti aziendali. L’università LIUC è un ateneo non statale che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi LIUC vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

L’Università Cattaneo LIUC ha corsi di laurea organizzati in un unico dipartimento: Gestione integrata d’impresa. I corsi di studio (Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale sia per la laurea triennale, sia per la laurea magistrale) sono pensati sulla base dei bisogni reali delle aziende. La retta annuale può variare dai 3.500 euro ai 21mila euro, in base al corso di laurea scelto. Oltre a questa somma però è necessario aggiungere ulteriori spese di diritti di segreteria.

Corsi di Laurea Triennale LIUC

I corsi di laurea triennale LIUC sono solo due Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. La Scuola di Ingegneria industriale intende formare studenti in grado di adattarsi a diversi contesti e di gestire sistemi complessi, attraverso il conseguimento del rigore nelle conoscenze di base dell’ingegnere e di quelle caratterizzanti l’ambito gestionale, inoltre delle competenze trasversali, come le abilità di lavorare in gruppo, il pensiero critico, l’attenzione ai temi di sostenibilità ambientale e sociale e la multidisciplinarietà.

La laurea triennale in Economia e Management invece offre una solida preparazione di base nel campo delle discipline economiche e di impresa, per aiutare gli studenti nell’inserimento in molteplici contesti e funzioni, dandogli la capacità di interagire tra le aree gestionali di una azienda. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale LIUC

I corsi di laurea magistrale LIUC sono solo due Economia, Management e Governance e Ingegneria Gestionale. La Scuola di Ingegneria industriale forma ingegneri gestionali magistrali in grado di lavorare in diversi contesti organizzativi. Gli insegnamenti della laurea magistrale in Economia, Management e Governance danno avanzate conoscenze in tema di governo delle aziende e di gestione dei loro processi e delle loro funzioni. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli LIUC

Gli studenti LIUC possono iscriversi ai corsi singoli di tutti i corsi di laurea, previo il riconoscimento dei requisiti di ammissione. Il costo è di 150 euro a credito formativo universitario (CFU), questo vuol dire che per un corso da 4 CFU il costo sarà di 400 euro. L’iscrizione ai corsi singoli deve essere però autorizzata dal Rettore della LIUC e quindi ogni studente deve presentare presso lo sportello della Segreteria Studenti alcuni documenti come il modulo di iscrizione compilato, la ricevuta del bonifico bancario che dimostra il versamento dei contributi per ogni corso con relativa marca da bollo, una foto tessera, una fotocopia firmata del documento d’identità e del codice fiscale (fronte e retro), una autocertificazione del diploma di maturità e una autocertificazione di iscrizione o di laurea presso LIUC.

Se avete bisogno di ulteriori dettagli in merito all’offerta formativa, non esitate a compilare il form qui di seguito, perché gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile in forma gratuita.