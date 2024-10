Master LIUC: guida completa 2024

Università LIUC: tutti i master di primo e secondo livello

L’università LIUC è una realtà giovane, dinamica, internazionale, a misura di allievo, orientata al “saper fare”. Lo stretto contatto con i brand è tra gli asset della struttura, deciso a stare al passo con i tempi e a recepire i cambiamenti utili allo sviluppo socioeconomico del Paese. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master LIUC per la formazione dopo la laurea. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i principali corsi che si possono trovare in questa università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master LIUC, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

Master di primo livello LIUC

I Master LIUC di primo livello sono una grande possibilità per acquisire competenze in settori specifici e ottenere certificazioni di valore per il proprio percorso lavorativo. Questi corsi si differenziano dagli altri per l’approccio bilanciato tra teoria e pratica, grazie alla formazione erogata sia da insegnanti accademici che professionisti del settore. Gli allievi si confrontano con simulazioni e visite aziendali, coltivando preziose collaborazioni con esperti e colleghi.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di primo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in meno tempo quindi 8 o 9 mesi oppure in più tempo perciò in 13, 14 o 18, con un carico di lavoro sempre pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere online, in presenza oppure in modalità blended (perciò un misto tra lezioni dal vivo e da remoto) e fanno parte delle seguenti aree di studi: Economia e Professioni Sanitarie.

Tra i corsi principali impossibile non citare Managing the future: come prepararsi a navigare nel futuro e a vincerne le sfide competitive – MAFUT, Competenze per l’Health Technology Assessment COPHTA e Sperimentazione clinica aspetti regolatori, gestionali e operativi. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello LIUC

I Master LIUC di secondo livello danno agli iscritti le competenze adatte per avere certificazioni di valore per il proprio percorso lavorativo. L’attenzione personalizzata prevede incontri individuali con professori e servizi di Career Service per agevolare l’inserimento nel mondo professionale o aiutare la crescita nel mondo del lavoro. Gli studenti dei Master universitari hanno accesso a risorse universitarie come la biblioteca, aree studio e laboratori.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in più tempo perciò in 13 mesi, con un carico di lavoro sempre pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere in presenza oppure in modalità blended (quindi un misto tra lezioni in aula fisica e in aula virtuale) e fanno parte delle seguenti aree di studi: Professioni Sanitarie. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master LIUC

Ma quanto costa un master LIUC? Il prezzo dei Master LIUC varia da un minimo di 2150 euro (come per Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie – MAPS) ad un massimo di 22mila euro (come per il Master EMBA, ossia Executive Master in Business Administration).

Per iscriversi ai corsi gli studenti devono accedere al sito della Segreteria Studenti della LIUC e dopo aver pagato la somma di 50 euro per la selezione, allegare i seguenti documenti:

copia del versamento di 50 euro

autocertificazione (debitamente firmata) con il conseguimento del Titolo di studio

curriculum vitae con fotografia indicante la posizione lavorativa ricoperta attualmente ed il numero degli anni di lavoro

fotocopia (fronte e retro) firmata della carta d’identità e del codice fiscale

se studente extra U.E. il visto di ingresso per partecipare alla selezione o la ricevuta della richiesta di visto

eventuali certificazioni di conoscenza di lingua italiana se disponibile

eventuali lettere di referenza

Per il conseguimento del Diploma di Master è richiesto il superamento delle prove di esame di ogni singolo corso e il rispetto della frequenza pari ad almeno il 70 per cento delle ore, nonché delle ulteriori attività previste nel Piano degli Studi. Gli iscritti devono anche superare un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più tematiche sviluppate durante il Master e/o approfondite durante lo stage formativo.

Una specifica Commissione composta dal Direttore del Master, dal Coordinatore e da un professore valuterà le candidature arrivate entro i termini stabili. La selezione dei candidati sarà effettuata attraverso un colloquio attitudinale di ammissione, con contestuale valutazione dei titoli presentati. Successivamente viene pubblicata una graduatoria con tutti gli studenti idonei.

Retta master LIUC: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master LIUC cambia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però che la prima somma di denaro da versare, come vi abbiamo già detto in precedenza, è quella per la tassa di ammissione pari a 50 euro detraibile dalla prima rata della tassa d’iscrizione, in caso di conferma dell’immatricolazione.

La quota di iscrizione è da corrispondere in 3 rate da versare in corrispondenza delle seguenti scadenze: all’atto dell’immatricolazione, entro fine gennaio ed entro fine marzo. Il primo versamento si può effettuare tramite bonifico bancario, inserendo nella causale cognome e nome dello studente, nome del Master e codice Master.

Per ogni versamento fatto in ritardo viene applicata una mora per ritardato pagamento. Per il pagamento delle rate successive sono disponibili i MAV attraverso un servizio di banking online in cui riportare il Codice Identificativo MAV e l’importo. Il MAV è facile, affidabile ed esente da commissione bancaria per chi paga. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica della transazione variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi, perciò non è immediato.

Il Servizio per il Diritto allo studio LIUC offre agli studenti delle agevolazioni, convenzioni e borse di studio per aiutarli a realizzare il loro percorso di studio, in maniera tale da ridurre quando possibile i costi totali. Ci sono borse di studio per merito e reddito: il Bando di concorso dei benefici su fondi della Regione Lombardia e dell’Unione Europea – NextGenerationEU viene indetto ogni anno.

Opinioni Master LIUC

I master LIUC hanno recensioni che sono molto positive: non a caso rappresenta un gioiello nel panorama dell’istruzione superiore italiana. Grazie al suo corpo insegnanti di alto livello, alla costante ricerca di innovazione accademica, all’approccio orientato al mondo professionale, la LIUC si distingue come un posto straordinario di apprendimento.

Conclusione

I Master LIUC sono quindi consigliati, in quanto tutti gli studenti godono di un elevato tasso di occupazione. Senza dimenticare che alla LIUC c’è a disposizione anche un PhD Program in Management, Finance and Accounting. In pratica, si tratta di una specie di dottorato di ricerca in lingua inglese. Il programma fa riferimento ai seguenti macrosettori: Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale; Amministrazione Aziendale.

La nostra guida è giunta al termine, ma se avete necessità di altre informazioni sui Master LIUC oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!