Laurea Online in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Storico-artistico) L-01 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è stato progettato per formare professionisti capaci di combinare una solida formazione umanistica con le più recenti tecnologie.

Gli studenti acquisiranno competenze che li renderanno protagonisti nell’innovazione e nella gestione del patrimonio culturale.

Sin dall’inizio del percorso formativo, l’obiettivo è quello di offrire un’educazione completa nei campi della storia, dell’antropologia e delle lettere, con un focus particolare su come queste discipline possano essere applicate al management culturale.

Inoltre, il programma punta a valorizzare le capacità di analisi critica e comunicazione, incluse quelle multimediali, essenziali nel contesto attuale.

Il corso è suddiviso in quattro percorsi che vanno a specializzarsi in diversi settori del patrimonio culturale:

Storico-artistico

Archeologico

Demoetnoantropologico

Archivistico

Ogni area offre approcci specifici ma con un filo conduttore comune: preparare gli studenti a essere innovativi custodi e promotori del bene culturale.

Grazie a questo percorso formativo, i laureati saranno in grado di affrontare e risolvere le sfide che il mondo dei beni culturali presenta nel ventunesimo secolo, facendo da ponte tra il passato e il futuro.

Piano di studi

Nel corso di laurea triennale in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, il piano di studi è accuratamente strutturato per offrire una solida base umanistica che si integra con conoscenze tecniche e gestionali avanzate.

Durante il primo anno, gli studenti affronteranno materie di base in ambito letterario, storico e antropologico. Queste materie fondanti sono essenziali per sviluppare il contesto teorico e storico necessario a comprendere il vasto panorama del patrimonio culturale.

Le discipline diventano progressivamente più specifiche a partire dal secondo anno, con un focus particolare su materie legate all’informatica e al marketing, che sono cruciali per la gestione moderna dei beni culturali. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti le competenze necessarie per armonizzare le tradizioni storiche con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

L’intero percorso di studi prevede il raggiungimento di 180 CFU, distribuiti in attività caratterizzanti e materie affini, oltre a opportunità di tirocinio formativo per sperimentare sul campo quanto appreso. Inoltre, sono previste attività per l’apprendimento di lingue straniere, accentuando l’importanza della comunicazione globale nel settore dei beni culturali.

Prerequisiti di accesso

Per intraprendere il percorso formativo in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore. Questo è il requisito fondamentale per l’iscrizione al corso, garantendo un accesso equo e diretto a tutti gli interessati.

Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno, offrendo la massima flessibilità per gli studenti che intendono intraprendere questo percorso accademico. Una caratteristica distintiva di questo corso è l’assenza di un test d’ingresso ostativo, rendendo l’accesso completamente libero. Questo approccio inclusivo assicura che non vi siano barriere all’accesso per chiunque disponga della qualificazione minima richiesta.

Inoltre, per coloro che posseggono titoli di studio conseguiti all’estero, è prevista una valutazione per garantire che tali titoli siano riconosciuti come idonei, permettendo così anche agli studenti internazionali di aderire a questo avvincente percorso formativo.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi prepara laureati con una formazione ampia e multidisciplinare, offrendo un profilo flessibile e spendibile in diversi contesti lavorativi nel settore dei beni culturali.

I neolaureati possono aspirare a ruoli diversi, tra cui assistenti di archivio e biblioteca, organizzatori di eventi culturali come fiere ed esposizioni, guide turistiche, presentatori di performance artistiche e tecnici di musei e biblioteche.

È importante sottolineare che l’accesso a ruoli in enti pubblici, nazionali e internazionali dipende da normative specifiche che richiedono il superamento di concorsi.

Riguardo alla classe di laurea L-01, l’ambito umanistico-letterario offre un tasso di occupazione dell’81,3%, una testimonianza della continua domanda di professionisti appassionati delle discipline umanistiche.

Dopo cinque anni dalla laurea, i laureati in questo settore raggiungono una retribuzione media di 1.500 euro, con prospettive di crescita in ruoli specifici o specializzati, soprattutto nei contesti culturali e creativi.

Questa carriera non è solo una questione di lavoro ma anche una passione che può portare a opportunità di sviluppo personale e professionale in un settore vitale e dinamico.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta la scelta ideale per chi cerca un’istruzione di qualità a costi contenuti. Con rette annuali competitive e una vasta offerta formativa, Unimarconi si distingue per la sua didattica flessibile, perfetta per chi vuole conciliare studio e lavoro senza sacrificare la qualità dell’istruzione.

Per gli studenti lavoratori, l’ateneo offre un ambiente che si adatta alle loro esigenze. La possibilità di seguire le lezioni online permette una gestione più autonoma del proprio tempo, consentendo di apprendere senza dover rinunciare ai propri impegni professionali.

Unimarconi è attenta alle esigenze del mercato del lavoro, preparando i laureati a rispondere alle sfide con competenze aggiornate e pratiche. Inoltre, per chi cerca un’esperienza accademica internazionale, l’università offre programmi di scambio e collaborazioni con istituzioni estere, arricchendo così il percorso formativo con una prospettiva globale.