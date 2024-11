Laurea Online in Classical Archaeology (in lingua inglese) LM-2 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di Classical Archaeology presso l’Università Unitelma Sapienza mira a formare professionisti competenti in discipline archeologiche e storiche. Questo programma, parte della classe di laurea LM-2, è progettato per preparare gli studenti a lavorare sia a livello nazionale che internazionale nella gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico-culturale.

Uno degli obiettivi principali è quello di formare esperti capaci di dirigere progetti internazionali per la promozione e la tutela del patrimonio culturale, specialmente in paesi extra-europei.

I partecipanti al corso avranno la possibilità di acquisire competenze pratiche e teoriche significative, applicabili in contesti vari, inclusi quelli afro-asiatici oltre che europei.

Questo approccio interdisciplinare e internazionale è fondamentale per chi aspira a ruoli di ricercatore o di responsabile di progetti complessi e sfidanti, arricchiti da una profonda comprensione delle risorse culturali, con la prospettiva di incrementarne il valore anche sotto un profilo turistico.

Piano di studi

Il Piano di Studi per la Laurea Magistrale in Classical Archaeology presso l’Università Unitelma Sapienza è progettato per fornire agli studenti una formazione completa e diversificata, fondamentale per il futuro ruolo nel campo dell’archeologia.

Durante i due anni di corso, gli studenti dovranno acquisire un totale di 120 CFU. Questo percorso accademico è suddiviso in esami sia obbligatori sia selezionabili dagli studenti per adattarsi meglio agli interessi individuali.

Le materie si articolano su diversi ambiti: dalla Storia antica e medievale alle Lingue e letterature antiche e medievali, passando per l’Archeologia e le antichità classiche e medievali, fino alla Formazione tecnica, scientifica e giuridica e l’Archeologia e antichità orientali.

Un minimo di 60 CFU è dedicato alle attività caratterizzanti, 12 CFU per le attività affini e ulteriori 48 CFU comprendono tirocini e stage formativi che offrono un’opportunità di apprendimento pratica essenziale.

Un’organizzazione che garantisce una preparazione teorica robusta e un’esperienza sul campo, essenziale per la carriera futura di un archeologo.

Per ottenere una panoramica dettagliata delle materie disponibili e dei rispettivi settori, gli studenti possono consultare il piano di studi completo in formato PDF, mantenendo sempre la possibilità di adattare il proprio percorso formativo alle proprie passioni e interessi specifici.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla Laurea Magistrale in Classical Archaeology presso l’Università Unitelma Sapienza, è necessario soddisfare specifici requisiti.

Gli aspiranti studenti devono possedere una laurea triennale o un titolo considerato equivalente, dimostrando così una solida base accademica.

Un’altra condizione è la conoscenza della lingua inglese a livello B2, essenziale per poter seguire il corso offerto in lingua inglese e per facilitare la comunicazione nel contesto accademico internazionale.

Inoltre, sono richiesti almeno 30 CFU in discipline specifiche come Preistoria e protostoria, Numismatica, Archeologia classica, e altre collegate, garantendo una preparazione pregressa adeguata nelle aree rilevanti.

Inoltre, un accumulo di 60 CFU in ambiti correlati come Storia antica, Arte, Filosofia e discipline scientifiche e umanistiche permette agli studenti di avere una visione interdisciplinare necessaria per affrontare i temi trattati durante il percorso di studi.

Questo solido quadro di prerequisiti assicura che gli studenti siano pronti a intraprendere con successo questo programma avanzato, ponendo le basi per una formazione specialistica nel campo affascinante e complesso dell’archeologia classica.

Prospettive occupazionali

Il corso di Classical Archaeology presso l’Università Unitelma Sapienza apre la strada a molteplici sbocchi lavorativi nel settore archeologico. I laureati sono qualificati per intraprendere carriere come archeologi, curatori e conservatori di musei.

Chi aspira a diventare archeologo dovrà dimostrare operatività e competenza nel gestire il patrimonio archeologico, collaborando con enti di ricerca e tutela, dirigendo scavi archeologici, progetti di documentazione e lo sviluppo di musei e parchi archeologici.

Altri percorsi professionali possibili includono la valorizzazione del patrimonio e la comunicazione culturale, con la possibilità di lavorare come guide turistiche.

I futuri laureati della classe LM-2 potranno inserirsi in attività complesse in vari settori culturali o di ricerca (dottorati, enti di ricerca pubblici e privati). Con solide competenze nel campo dell’intermediazione culturale, potranno collaborare con case editrici, media specializzati e partecipare a progetti di cooperazione a livello nazionale e internazionale.

Questo profilo si integra in contesti che puntano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, offrendo opportunità anche nel settore turistico.

L’ambito umanistico-letterario, di cui la classe LM-2 fa parte, offre un tasso di occupazione dell’81,3% e una retribuzione media di circa 1.500 euro cinque anni dopo la laurea.

Le opportunità di crescita sono notevoli, specialmente per chi si dedica a ruoli specifici e specializzati in contesti culturali e creativi, enfatizzando il valore delle discipline umanistiche nel mercato del lavoro odierno.

Perché scegliere Unitelma

L’Università Telematica Unitelma rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’istruzione di alta qualità con solide radici accademiche.

Grazie alla sua stretta affiliazione con l’Università La Sapienza di Roma, gli studenti possono usufruire di un’offerta formativa diversificata e riconosciuta a livello nazionale.

Dai corsi umanistici alle discipline giuridiche, Unitelma è sinonimo di preparazione rigorosa e innovazione didattica, una combinazione vincente per coloro che ambiscono a una formazione completa e seria.

Per gli studenti che lavorano, Unitelma offre una flessibilità che non ha rivali.

La didattica completamente online permette di conciliare gli impegni professionali con lo studio, garantendo un apprendimento di qualità senza compromessi.

I materiali didattici sono accessibili tutti i giorni, 24 ore su 24, e le videolezioni offrono la possibilità di interagire direttamente con i docenti.

Questo metodo rende l’università perfetta per chi desidera avanzare nella propria carriera senza dover mettere in pausa i propri impegni.

In aggiunta, Unitelma è particolarmente adatta per chi cerca un percorso formativo personalizzato con supporto continuo.

Gli studenti possono contare su un tutor personale dedicato, pronto a fornire consigli e assistenza durante il percorso accademico.

Questo tipo di attenzione individuale crea un ambiente di apprendimento stimolante, dove sviluppare competenze mirate e raggiungere gli obiettivi con efficacia è alla portata di tutti.