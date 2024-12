Laurea Online in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Operatore ed esperto in Patrimoni e Paesaggi Culturali: linguaggi e codici della mediazione) L-01 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali presso Uninettuno prepara figure professionali in grado di gestire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’obiettivo principale è fornire agli studenti una solida conoscenza delle epoche storiche e del patrimonio artistico e culturale associato. A questa base si aggiunge uno studio approfondito sull’interculturalità e sui linguaggi e codici della mediazione culturale, competenze fondamentali per poter classificare e analizzare il patrimonio culturale e artistico in relazione al contesto di origine.

Il corso è suddiviso in due indirizzi distinti:

Operatore ed esperto in Patrimoni e Paesaggi Culturali: linguaggi e codici della mediazione

Operatore ed esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitali

Entrambi gli indirizzi enfatizzano l’importanza di una vasta gamma di competenze, non limitate al solo patrimonio artistico tradizionale ma estese anche al paesaggio culturale, urbano e storico-culturale.

Attraverso questo approccio multidisciplinare e innovativo, gli studenti acquisiscono la capacità di interpretare e valorizzare i beni culturali in modo dinamico e attuale.

Piano di studi

Il piano di studi per il corso di Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali presso Uninettuno è strutturato per garantire una formazione completa e versatile.

Entrambi gli indirizzi previsti dal corso richiedono il conseguimento di 180 crediti formativi, suddivisi tra materie comuni e specifiche.

In entrambi i percorsi, gli studenti affronteranno esami fondamentali come letteratura italiana, storia delle diverse epoche (moderna, medievale, antica), lingua e letteratura latina, antropologia dei patrimoni culturali e diritto amministrativo. Queste materie garantiscono una solida base culturale e storica.

Per l’indirizzo “Linguaggi e codici della mediazione“, il curriculum prevede ulteriori 66 crediti dedicati a materie come sociologia dell’ambiente e del territorio, archeologia, topografia e architettura, sociologia dei processi culturali e comunicativi, nonché storia dei paesi islamici e critica letteraria.

Nell’indirizzo “Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale“, si esplorano discipline storico-artistiche come estetica, museologia, storia dell’arte contemporanea e classica, restauro e storia dell’architettura, anch’esse pari a 66 crediti.

Il piano di studi è ulteriormente arricchito da attività integrative focalizzate sul digitale, dalla creazione di banche dati alla gestione del patrimonio culturale.

Gli studenti avranno la possibilità di scegliere attività opzionali, completare un esame di lingua straniera e informatica e partecipare a tirocini formativi o di orientamento.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali presso Uninettuno, non è richiesto altro che il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente conseguito all’estero.

Le iscrizioni sono flessibili e aperte durante tutto l’anno, permettendo agli studenti di avviare il loro percorso accademico senza dover attendere le tradizionali scadenze.

Prima dell’inizio dei corsi, i candidati sono invitati a sostenere un test di valutazione delle competenze. Tale prova, fondamentale ma per nulla limitante, non è un test d’ingresso e non influenza in alcun modo l’ammissione al corso. Si tratta piuttosto di uno strumento di orientamento, ideato per aiutare lo studente a scegliere l’indirizzo più adatto alle sue inclinazioni e capacità.

Il test, svolto comodamente a distanza, copre materie che saranno affrontate nel corso di laurea, fornendo così ai futuri studenti una chiara panoramica del tipo di studi che li attende.

Questa valutazione preliminare ha l’obiettivo di garantire un approccio personalizzato e ponderato al proprio percorso di studi, facilitando un’esperienza formativa più efficace e mirata.

Prospettive occupazionali

Il corso di Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali presso Uninettuno forma professionisti preparati e altamente richiesti nel mercato del lavoro.

Gli studenti che completano questo percorso acquisiscono le competenze necessarie per valorizzare il patrimonio culturale, diventando operatori culturali qualificati. Questi professionisti possono trovare impiego presso istituzioni pubbliche o private, enti locali, fondazioni e organizzazioni dedite alla tutela, conservazione e promozione del patrimonio artistico e culturale.

L’ambito lavorativo non si limita ai musei, ma si estende anche al settore dell’editoria e del turismo, offrendo opportunità di collaborazione e sviluppo professionale.

Per coloro che conseguono una laurea in Beni Culturali nella classe L-01, l’ambito umanistico-letterario offre un tasso di occupazione dell’81,3%. Questo settore continua a presentare solide opportunità lavorative per chi ha una passione autentica per le discipline umanistiche.

A cinque anni dalla laurea, i laureati di questo ambito raggiungono una retribuzione media mensile di 1.500 euro. Le opportunità di crescita professionale sono particolarmente promettenti per ruoli specializzati o di nicchia, specialmente in ambienti culturali e creativi.

Questa combinazione di formazione e mercato del lavoro rende l’Università Uninettuno un’opzione ideale per chi desidera intraprendere una carriera incentrata sul patrimonio culturale e sulla sua valorizzazione.

Perché scegliere Uninettuno

Se stai cercando un’università che offra una formazione davvero internazionale senza la necessità di spostarti da casa, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno è la scelta giusta per te. Con corsi disponibili in diverse lingue e collaborazioni solide con università estere, Uninettuno prepara i suoi studenti ad affrontare con sicurezza le sfide globali del mercato del lavoro moderno.

Questa istituzione è perfetta anche per chi già lavora e vuole continuare a farlo mentre studia. I programmi flessibili di Uninettuno sono pensati proprio per professionisti che necessitano di gestire efficacemente il loro tempo tra lavoro e studio. Le lezioni online consentono un’organizzazione ottimale delle attività quotidiane, permettendo di conciliare impegni accademici e lavorativi senza stress.

Infine, se punti a un’offerta formativa innovativa, Uninettuno è all’avanguardia con metodologie didattiche avanzate, come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online. Questa attenzione all’innovazione garantisce un’esperienza educativa che non solo è coinvolgente ma anche efficace nel preparare gli studenti a un futuro ricco di possibilità.