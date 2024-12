Laurea Online in Design del Prodotto e della Moda L-04 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda offerto dall’Università Telematica Mercatorum è progettato per preparare studenti capaci di unire creatività e competenze pratiche nel dinamico mondo del design e della moda. Rivolgendosi a futuri innovatori del settore, punta a fornire un insegnamento che integra teoria e pratica, con un focus su comunicazione e multimedialità.

Gli studenti acquisiranno una solida base teorica attraverso corsi storico-critici e tecnico-scientifici, permettendo loro di sostenere tutte le fasi del processo progettuale, dalla concezione alla vendita. Il corso offre inoltre laboratori web-based che stimolano l’approccio pratico, preparando i partecipanti a interagire con le nuove tecnologie e metodologie del design.

Il percorso formativo si articola in due principali curricula: “Design della moda” e “Design del prodotto”, ciascuno con il proprio focus e expertise, rispondendo così alle esigenze specifiche di diversi settori del mercato. Gli studenti hanno anche l’opportunità di interagire con professionisti del settore grazie a collaborazioni esclusive con la RCS Academy e il Corriere della Sera, arricchendo così ulteriormente la loro esperienza accademica e professionale.

Un’attenzione particolare è data allo sviluppo di capacità critiche e decisionali, preparando gli studenti a sfide lavorative complesse e a ruoli di responsabilità nel settore del design e della moda, assicurando un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro post-laurea.

Piano di studi

Il Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda presso l’Università Telematica Mercatorum offre un piano di studi ben strutturato e articolato su un percorso triennale.

Ogni anno si compone di moduli che abbracciano diverse discipline, garantendo l’acquisizione di 180 crediti formativi complessivi.

Per chi sceglie il curriculum “Design del prodotto”, il primo anno di studi include esami fondamentali come Matematica, Fisica, Disegno e Modellistica, Informatica, e Metodologia del Design, culminando con il corso di Design del Prodotto 1.

Il secondo e il terzo anno ampliano lo spettro delle conoscenze con esami su Diritto Commerciale, Inglese, Psicologia Sociale ed Economia. Parallelamente, ci si specializza maggiormente attraverso corsi come Design del Prodotto 2, Disegno Tecnico e Design degli Interni.

Gli studenti del curriculum “Design della moda” affrontano un percorso simile nel primo e secondo anno, con l’inclusione di corsi specifici come Design della Moda 1 e 2. Entrambi i curricula condividono una formazione che integra competenze trasversali e specialistiche.

Questo piano di studi, che incorpora elementi teorici e pratici, è pensato per preparare i futuri designer a rispondere efficacemente alle reali esigenze del mercato contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda presso l’Università Telematica Mercatorum, è necessario possedere un diploma di scuola media superiore o un titolo equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto come tale.

Essenziale è anche la conoscenza di una seconda lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, che garantisce una maggiore competenza comunicativa in un contesto professionale sempre più globale.

Gli aspiranti studenti dovrebbero avere una solida preparazione di base in ambiti artistici, matematici e scientifici. Questa preparazione iniziale è fondamentale per affrontare con successo i corsi di matematica, fisica e disegno tecnico, che costituiscono la base del primo anno di studio.

Le iscrizioni a questo corso sono aperte in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo grande flessibilità a coloro che desiderano intraprendere un percorso accademico presso Mercatorum. Questo modello contribuisce a facilitare l’accesso agli studi universitari, sia per i neodiplomati che per chi desidera intraprendere un nuovo percorso formativo.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda dell’Università Telematica Mercatorum apre una serie di interessanti opportunità professionali. I laureati possono aspirare a diventare Junior Fashion Designer e inserirsi in aziende di moda o studi di progettazione. Qui, hanno la possibilità di interpretare l’indirizzo creativo e gestire lo sviluppo di prodotti e collezioni di moda. Questa figura professionale è fondamentale per seguire le direttive del design nei vari processi progettuali.

Un altro sbocco occupazionale è quello del Junior Product Designer. Qui, i laureati possono operare in aziende o studi di progettazione, preferibilmente in ambiti orientati al design. Come assistenti progettisti, gli ex-studenti di Mercatorum assumono ruoli di assistente sviluppo o responsabili negli uffici produzione e fornitori. Anche la posizione di Brand Store Designer è una possibilità significativa, lavorando a stretto contatto con aziende brand di rilievo.

La Classe di Laurea L-04 in Design offre un ambiente stimolante per i creativi, con un tasso di occupazione del 79%. I laureati possono contare su un salario medio di 1.434 euro a cinque anni dalla laurea. Chi eccelle in questo settore può puntare a collaborazioni internazionali di prestigio, grazie alla reputazione del design italiano. Le porte si aprono a chi è interessato a carriere nella moda, nel design industriale e nell’arte contemporanea, settori in cui il marchio made in Italy è sinonimo di eccellenza.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum è la scelta ideale per chi aspira a inserirsi nel mondo delle imprese, offrendo una formazione mirata a soddisfare le esigenze del mercato lavorativo attuale. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa università fornisce corsi che combinano teoria e pratica, preparando gli studenti ad affrontare le sfide economiche contemporanee con competenza.

Un vantaggio chiave di Mercatorum è la sua offerta formativa online, particolarmente adatta a chi desidera conciliare studio e lavoro. Gli studenti possono seguire le lezioni in modo flessibile, adattando i tempi di studio agli impegni personali e professionali.

Inoltre, l’ateneo promuove eventi aziendali e collaborazioni con enti locali, dando l’opportunità di costruire un solido network professionale.

Se cerchi una crescita personale e un avanzamento di carriera, Mercatorum offre programmi aggiornati che riflettono le ultime tendenze di mercato. Questi corsi sono pensati per chi desidera specializzarsi e rimanere competitivo nei settori prescelti.

In aggiunta, l’università promuove uno spirito imprenditoriale, essendo un terreno fertile per chi sogna di avviare la propria attività, grazie a un’offerta formativa orientata al business e all’innovazione.

Mercatorum è più di un semplice ateneo: è il tuo partner nella crescita professionale.