Laurea Online in Discipline Psicosociali L-24 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Discipline Psicosociali di Uninettuno, all’interno della classe di laurea L-24, si distingue per un approccio multidisciplinare che integra materie psicologiche, neuroscienze e discipline umanistiche. L’obiettivo principale è formare professionisti capaci di operare in diversi ambiti, ampliando così le prospettive occupazionali.

Gli studenti acquisiscono competenze nella ricerca psicologica e nelle applicazioni pratiche nel campo delle risorse umane, promuovendo la salute mentale e la formazione nel contesto del terzo settore.

L’accento è posto su una preparazione che abbraccia lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, oltre a trattare casi di difficoltà di apprendimento e progettare interventi mirati. Questo approccio globale mira a preparare laureati capaci di affrontare le sfide del mondo scolastico, lavorativo e comunitario con un forte background intellettuale e pratico.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Triennale in Discipline Psicosociali presso Uninettuno è progettato per offrire una formazione robusta e diversificata, che abbraccia l’intero spettro delle discipline psicologiche.

Nel primo anno, gli studenti affrontano materie fondamentali come Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Generale e Psicologia Sociale, ponendo le basi per una comprensione approfondita dei processi psicologici.

Proseguendo con il secondo anno, il curriculum si addentra in ambiti più specialistici, tra cui Psicobiologia, Psicometria e Psicologia del Lavoro, ognuna delle quali è essenziale per comprendere le dinamiche comportamentali e cognitive in contesti diversi.

L’ultimo anno del programma si focalizza su aree avanzate come Psicologia della Personalità, Psicologia Sperimentale, Psicologia delle Organizzazioni e Psicologia Dinamica. Gli studenti sono tenuti a scegliere attività integrative e a superare un esame di lingua straniera.

La conclusione del percorso formativo prevede la stesura e discussione di una tesi di laurea, un’opportunità per dimostrare una padronanza critica e specialistica delle tematiche affrontate.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Triennale in Discipline Psicosociali presso Uninettuno, non sono richiesti test di ingresso. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, offrendo una flessibilità che permette agli studenti di iniziare il loro percorso accademico quando lo desiderano.

Gli aspiranti studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente ottenuto all’estero.

Questa semplicità nei requisiti di accesso consente un’ampia partecipazione, favorendo coloro che intendono intraprendere un percorso formativo in ambito psicosociale senza barriere iniziali.

Prospettive occupazionali

Il percorso di studi triennale in Discipline Psicosociali presso Uninettuno offre numerose opportunità professionali.

I laureati trovano impiego in ambiti quali la valutazione psicometrica delle persone, la gestione delle risorse umane, la formazione e l’assistenza, sia nel settore pubblico che privato, nonché nel terzo settore.

In questo contesto, il corso di studi prepara gli studenti a lavorare nell’assistenza alle disabilità e nel supporto alle famiglie.

Nell’ambito organizzativo, i laureati possono contribuire alla realizzazione di processi formativi, promuovendo la crescita individuale, l’integrazione sociale e la valorizzazione delle risorse umane.

Le professioni tipiche comprendono l’assistente sociale, il tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale e il tecnico dei servizi per l’impiego.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-24, essa si colloca in uno scenario dove la richiesta di laureati in ambito sanitario è elevata, ma l’equilibrio tra fabbisogno e offerta rimane una sfida.

Il tasso di occupazione degli specialisti in psicologia è dell’84,2%, una percentuale significativa che sottolinea l’importanza di queste competenze sul mercato.

A cinque anni dal conseguimento della laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.406 euro, riflettendo un settore in cui la soddisfazione professionale è bilanciata con un riconoscimento economico adeguato.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è una scelta ideale per studenti alla ricerca di una formazione internazionale senza allontanarsi da casa.

Con i suoi corsi erogati in diverse lingue e le collaborazioni con università estere, Uninettuno prepara i laureati a confrontarsi con le sfide globali del moderno mondo del lavoro.

Per i professionisti già inseriti nel mercato, l’ateneo offre programmi flessibili progettati per permettere di lavorare e studiare simultaneamente. Le lezioni online consentono di gestire efficacemente il tempo, armonizzando gli impegni lavorativi e accademici con semplicità.

Uninettuno è, inoltre, sinonimo di innovazione formativa, grazie a metodologie didattiche avanzate come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online.

Questa impostazione rende l’esperienza educativa coinvolgente e prepara gli studenti ad affrontare il futuro con sicurezza e competenza.