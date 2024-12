Laurea Online in Economia e Gestione delle Imprese (Economia e Governo d'Impresa) L-18 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Economia e Gestione delle Imprese presso Uninettuno, appartenente alla classe di laurea L-18, ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire e organizzare un’impresa con competenza e visione.

Gli studenti acquisiranno una solida preparazione nel marketing, ma saranno anche ben equipaggiati per interpretare i bilanci aziendali e trattare aspetti di finanza aziendale. Questo curriculum non trascura l’importanza delle basi giuridiche, fornendo le competenze legali essenziali per la gestione aziendale.

In un mercato del lavoro dinamico, la capacità di comprendere i fenomeni economici e il loro impatto rappresenta una delle competenze chiave che distingue i laureati di questo corso.

Gli iscritti possono specializzarsi in uno dei cinque indirizzi offerti: Economia e Governo d’Impresa, Cultura, Turismo e Territorio, Economia e Diritto Digitale, e per chi gradisce l’internazionalità, i corsi in lingua inglese come Business Management e Financial Management.

Attraverso un approccio integrato e interdisciplinare, il corso prepara i laureati a diventare leader nel settore privato e pubblico, sviluppando una mentalità capace di adattarsi rapidamente alle sfide globali e locali del contesto economico contemporaneo.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Triennale in Economia e gestione delle imprese presso Uninettuno è progettato per offrire una formazione completa e adattabile alle esigenze di ciascun studente, grazie alla disponibilità di diversi indirizzi.

Durante il primo anno, tutti gli studenti seguono una base comune di corsi, che include istituzioni di economia politica, economia aziendale, matematica generale, economia e gestione delle imprese, organizzazione aziendale e, per l’indirizzo di “Economia e governo di impresa”, le istituzioni di diritto privato.

Nel secondo e terzo anno, il percorso si diversifica in base all’indirizzo scelto.

Nell’indirizzo “Economia e governo di impresa”, vengono trattati argomenti specifici come banche e intermediari finanziari, contabilità e bilancio, statistica aziendale, diritto commerciale, diritto tributario, finanza aziendale, matematica finanziaria e diritto fallimentare.

Per l’indirizzo “Cultura, turismo e territorio”, incentrato sull’economia del turismo, si esplorano marketing del turismo, statistica del turismo, diritto del lavoro e economia del territorio.

L’indirizzo “Economia e Diritto Digitale” si focalizza sull’economia digitale, approfondendo marketing, statistica, banche e intermediari finanziari e diritto della regolazione digitale ed economica.

Gli indirizzi in inglese come “Business Management” e “Financial Management” propongono un primo anno comune seguito da materie più specialistiche, includendo esami di corporate finance, risk management per Financial Management, e management accounting per Business Management.

Prerequisiti di accesso

Per l’iscrizione al corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese presso Uninettuno, i requisiti d’accesso sono particolarmente flessibili, rispecchiando un approccio aperto e inclusivo verso la formazione universitaria.

Non è previsto alcun test d’ingresso per accedere al corso, consentendo agli studenti di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. Questo rende il percorso formativo altamente accessibile e adatto a chi desidera intraprendere gli studi senza vincoli temporali rigidi.

Tuttavia, per chi è interessato a seguire uno dei corsi offerti in lingua inglese, è necessario possedere una certificazione linguistica che attesti il raggiungimento del livello B1. Tale requisito garantisce che gli studenti abbiano le competenze linguistiche necessarie per comprendere e partecipare attivamente alle lezioni tenute in inglese.

Questa flessibilità negli accessi è uno degli elementi distintivi del programma di Uninettuno, promuovendo un ambiente di apprendimento che valorizza la motivazione e l’autodeterminazione degli studenti, piuttosto che la performance in test standardizzati.

Gli studenti sono quindi incoraggiati a sviluppare il proprio percorso formativo, usufruendo di una struttura didattica che supporta la personalizzazione e l’inclusività.

Prospettive occupazionali

I laureati in Economia e gestione delle imprese presso Uninettuno sono dotati di competenze versatili che li rendono adatti a un’ampia gamma di ruoli professionali.

Tra le posizioni più comuni, troviamo quella del contabile, dove si richiede una solida conoscenza dei principi contabili e della gestione finanziaria aziendale.

Inoltre, i laureati possono diventare tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi, dove il loro compito è ottimizzare i processi produttivi e gestionali delle imprese per migliorare l’efficienza e la competitività.

Un altro sbocco importante è il ruolo di tecnico di vendita e distribuzione, che implica la gestione delle reti distributive, il supporto alle strategie di vendita e la promozione efficace dei prodotti o servizi aziendali.

Infine, con un focus sul marketing aziendale, i laureati possono intraprendere la carriera di tecnico del marketing, occupandosi di analisi di mercato e sviluppo di piani di comunicazione e promozione.

Il corso di laurea L-18, a cui il programma appartiene, apre ulteriori ed ampie opportunità nel settore economico-statistico. Questo ambito si rivela essere tra i più promettenti, con un fabbisogno annuo di 47.100 laureati a fronte di un’offerta di 38.900. I dati indicano un tasso di occupazione del 91,2% per i laureati in Economia, posizionandosi tra i più elevati nel panorama accademico.

Grazie alla trasversalità delle competenze acquisite, i laureati possono trovare posti di lavoro sia in Italia che all’estero, con una retribuzione media di 1.803 euro a cinque anni dalla laurea.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è la scelta ideale per chi aspira a un’istruzione di respiro internazionale senza dover lasciare la comodità della propria casa. Con corsi offerti in diverse lingue, Uninettuno non solo accoglie studenti da tutto il mondo, ma prepara anche i suoi laureati ad affrontare con successo le sfide del mercato globale.

Se sei un professionista già inserito nel mondo del lavoro, Uninettuno offre programmi flessibili pensati apposta per te. Le lezioni online permettono di gestire il tempo in modo ottimale, consentendo di conciliare gli impegni lavorativi con quelli universitari senza troppi sforzi.

Desideri un’esperienza formativa innovativa? Uninettuno fa per te grazie a metodologie didattiche all’avanguardia, come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online. Questa attenzione all’innovazione rende l’apprendimento non solo coinvolgente, ma estremamente efficace per prepararti alle sfide future.