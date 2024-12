Laurea Online in Filologia Moderna e Comparata (Lettere Moderne) LM-14 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Comparata offerto da Unipegaso ha come finalità principale la formazione di professionisti competenti nei settori culturali, educativi e dei nuovi media. Gli studenti acquisiscono una solida preparazione accademica, con un ampio spettro di conoscenze che spaziano dalla tradizione letteraria italiana, dal Medioevo all’età contemporanea, fino alle competenze metodologiche nella filologia e nelle discipline letterarie.

Ampio spazio è dedicato anche alle competenze digitali. I laureati vengono dotati degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide della digitalizzazione e della globalizzazione. La capacità di integrare le tecnologie digitali nelle discipline umanistiche è un punto focale per chi ambisce a interfacciarsi con l’odierno panorama culturale e lavorativo.

Inoltre, è offerta la possibilità di specializzarsi scegliendo tra diversi indirizzi del corso, come “Lettere Moderne” o “Letterature Comparate e Transmedialità”. Ciò consente agli studenti di indirizzare e personalizzare il loro piano di studi in base alle proprie inclinazioni e aspirazioni professionali.

Piano di studi

Il Piano di Studi per la Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Comparata presso UniPegaso si configura come un percorso strutturato e flessibile che mira a sviluppare diverse competenze nei futuri professionisti del settore.

Il corso richiede un impegno di 120 CFU distribuiti su due anni, con un’offerta formativa articolata in due distinti curricula: “Lettere Moderne” e “Letterature Comparate e Transmedialità”.

Il curriculum “Lettere Moderne” è dedicato a chi desidera approfondire la conoscenza delle discipline filologiche, letterarie e storiche.

Gli studenti avranno la possibilità di integrare la loro formazione con competenze digitali essenziali, rispondendo così alle esigenze di un contesto culturale sempre più interconnesso.

Per chi è interessato a proiettarsi nel settore dell’industria culturale e dei nuovi media, il curriculum “Letterature Comparate e Transmedialità” offre un’educazione mirata alla transmedialità e all’internazionalizzazione.

Le attività didattiche si svolgono integralmente online tramite una piattaforma e-learning, che include videolezioni, esercitazioni interattive, laboratori e seminari.

Questa struttura garantisce agli studenti non solo la possibilità di personalizzare il loro percorso accademico, ma anche di acquisire un’esperienza formativa di qualità che si sposa bene con le dinamiche del mondo contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi alla Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Comparata presso Unipegaso, è necessario essere in possesso di specifici requisiti di accesso, volti ad assicurare una solida base di partenza per gli studenti.

Gli aspiranti devono aver completato una laurea triennale in una delle seguenti classi: Lettere, Lingue e Culture Moderne, Scienze dell’Educazione e della Formazione, o altri titoli equiparabili secondo le disposizioni ministeriali.

Un aspetto fondamentale per l’accesso è l’acquisizione di almeno 48 CFU in specifici settori disciplinari pertinenti al percorso filologico e letterario. Questo requisito garantisce che gli studenti abbiano già familiarità con gli argomenti fondamentali del corso.

In aggiunta, è richiesta una competenza avanzata nella lingua italiana e una conoscenza adeguata di una lingua straniera europea, elementi essenziali per affrontare con successo le sfide accademiche e professionali future.

L’ammissione prevede anche la partecipazione a un test d’ingresso non selettivo pensato per verificare le conoscenze nelle aree della filologia, letteratura e storia italiana. Questo test aiuta gli studenti a individuare le proprie aree di forza e quelle da potenziare, permettendo loro di iniziare il percorso accademico con maggiore consapevolezza e preparazione.

Prospettive occupazionali

La Laurea in Filologia Moderna e Comparata offre una vasta gamma di opportunità professionali in diversi settori.

I laureati possono intraprendere la carriera dell’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, una volta ottenuta l’abilitazione.

Altri sbocchi includono l’editoria, la gestione di progetti culturali e la promozione della cultura italiana all’estero. Inoltre, sono spesso impiegati come revisori e redattori di testi, sfruttando le loro competenze per contribuire all’industria culturale e come autori transmediali in grado di creare contenuti su piattaforme diverse.

Queste abilità permettono di operare in contesti pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale.

Oltre alla prima parte di opportunità tradizionali, la classe di laurea LM-14 in ambito umanistico-letterario si colloca in una solida posizione sul mercato del lavoro.

Con un tasso di occupazione dell’81,3%, continua a offrire solide prospettive a chi persegue una carriera nelle discipline umanistiche.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media arriva a circa 1.500 euro mensili, con possibilità di crescita in ruoli specializzati.

Questa crescita è particolarmente visibile in contesti culturali e creativi, dove l’esperienza coordinata dalla passione per il settore può contribuire a progressi significativi nella carriera.

Perché scegliere Unipegaso

La scelta di Unipegaso rappresenta una decisione strategica per chi cerca flessibilità e qualità nell’ambito dell’istruzione superiore.

Questo ateneo telematico è ideale per gli studenti che necessitano di coniugare vita lavorativa, impegni familiari e formazione accademica. La possibilità di seguire le lezioni online ovunque e in qualsiasi momento rende l’apprendimento agile e adattabile alle esigenze personali di ciascun studente.

Unipegaso non è solo sinonimo di flessibilità, ma si distingue per il suo impegno verso gli studenti lavoratori. L’università offre materiali didattici, webinar e lezioni sempre disponibili online, permettendo una gestione ottimale del tempo senza sacrificare la qualità dell’istruzione. Inoltre, l’adozione di tecnologie all’avanguardia garantisce un’esperienza didattica innovativa, con strumenti interattivi che stimolano un apprendimento attivo.

Questo ateneo si pone anche come un punto di riferimento per chi desidera crescere e formarsi in un contesto supportato da una rete di tutor esperti. Questi professionisti forniscono un supporto continuo e personalizzato, assicurando che ogni studente possa affrontare il percorso formativo con serenità e fiducia, preparandolo così a fronteggiare le sfide del mercato globale.