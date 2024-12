Laurea Online in Gestione d’impresa e tecnologie digitali LM-77 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Gestione d’impresa e tecnologie digitali presso Uninettuno si propone di formare specialisti in grado di trasformare la potenza delle tecnologie digitali in vantaggi competitivi per le imprese. I laureati acquisiscono competenze avanzate nella gestione d’impresa, con una particolare enfasi su come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possano essere integrate nelle strategie aziendali.

Il percorso formativo mira a sviluppare figure professionali in grado di operare efficientemente in contesti dove la digitalizzazione e l’innovazione sono alla base della competitività.

Gli studenti esplorano una vasta gamma di concetti, dalle strategie di marketing e modelli di e-commerce ai meandri della giurisprudenza applicata al digitale. Si punta non solo alla comprensione teorica, ma anche alla capacità di applicare le conoscenze in scenari reali e dinamici, tipici delle moderne realtà aziendali.

Nel corso di studi, viene posta una forte enfasi sullo sviluppo di competenze manageriali e sulla promozione delle nuove tecnologie come strumento chiave nelle operazioni commerciali.

È un corso che arricchisce il bagaglio formativo degli studenti, preparandoli a diventare consulenti, leader e innovatori nel campo delle tecnologie digitali e oltre, sempre con un occhio puntato verso la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Gestione d’impresa e tecnologie digitali presso Uninettuno si sviluppa su un percorso di due anni, sapientemente articolato per preparare professionisti nel settore digitale.

Il primo anno è focalizzato su competenze di base e fondamentali nel campo del marketing, modelli di e-commerce, e sui principi di comunicazione integrata. Non mancano le basi giuridiche necessarie e la ragioneria a livello internazionale, per assicurare una formazione completa.

Dall’economia dell’innovazione al diritto bancario e finanziario, passando per le tecnologie digitali applicate all’impresa, il focus è chiaro: formare manager versatili e pronti al dinamismo del mondo moderno.

Durante il secondo anno, il programma si intensifica, mirando a consolidare le capacità gestionali in combinazione con le nuove tecnologie e la rivoluzione digitale. Esami come management dell’innovazione d’impresa, management pubblico ed e-government, e tecnologie web avanzate preparano gli studenti a gestire l’innovazione operativa e strategica all’interno delle imprese.

Ogni curriculum ha un distintivo approccio: dalla Green Economy e Gestione Sostenibile al Digital Marketing, fino a Digital Law and Economics, offrendo una gamma di corsi che spaziano dall’economia circolare alla psicologia della comunicazione, fino a data science, per colmare le esigenze attuali del mercato.

Al termine del percorso, ogni studente affronta una sfida finale: una tesi di ben 18 crediti, un’opportunità per dimostrare con concretezza il know-how acquisito.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Gestione d’impresa e tecnologie digitali presso Uninettuno, è necessario possedere un forte background accademico nelle discipline economiche e aziendali.

Le iscrizioni sono aperte durante tutto il corso dell’anno, fornendo una flessibilità unica che permette di adattare l’ingresso al corso alle esigenze personali del candidato.

Non è previsto alcun test d’ingresso tradizionale; tuttavia, gli aspiranti studenti devono affrontare test online che mirano a verificare le competenze di base.

Una laurea triennale in Scienze dell’economia e gestione aziendale, appartenente alla classe 17 del DM 509 o alla classe L-18 del DM 270, è il requisito fondamentale per l’ammissione.

Gli studenti che provengono da altri percorsi accademici possono comunque accedere purché dimostrino di aver acquisito un minimo di crediti formativi in materie “caratterizzanti”.

Questi requisiti assicurano che ogni nuovo iscritto entri già con una solida base su cui costruire le avanzate competenze offerte dal programma di studi.

Inoltre, è indispensabile una conoscenza sostanziale dell’informatica e delle tecnologie digitali, accompagnata dalla padronanza della lingua inglese, la cui competenza viene certificata tramite test.

Questo garantisce che tutti i partecipanti siano pronti ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato e digitale, dove la comunicazione e la tecnologia giocano un ruolo cruciale.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea in Gestione d’impresa e tecnologie digitali di Uninettuno è progettato per preparare specialisti nella gestione e nel controllo delle imprese private, oltre che esperti nella commercializzazione del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

I laureati avranno la possibilità di operare come liberi professionisti, fornendo servizi di consulenza per aiutare aziende pubbliche, private e del terzo settore a definire strategie efficaci, ottimizzare la commercializzazione di beni e servizi, migliorare la logistica e gestire gli approvvigionamenti sfruttando tecnologie digitali avanzate.

Un possibile percorso professionale include ruoli come project manager, responsabile di progetto e specialista di marketing, posizioni che richiedono una forte combinazione di creatività e abilità analitiche.

Passando agli aspetti più ampi, la classe di laurea LM-77 offre prospettive particolarmente positive nel panorama lavorativo attuale.

Il settore economico-statistico, collegato alla classe di laurea, ha una domanda annuale di 47.100 laureati a fronte di un’offerta di 38.900, mostrando un chiaro gap da colmare.

Con un tasso di occupazione del 91,2% – tra i più elevati – e una retribuzione media a cinque anni dalla laurea pari a 1.803 euro, i laureati in Economia possono contare su un futuro promettente.

Questo ambito professionale, grazie alla sua natura trasversale, non solo offre molteplici opportunità lavorative in Italia, ma anche una vasta gamma di possibilità a livello internazionale, consentendo ai laureati di costruire carriere significative e soddisfacenti all’estero.

Perché scegliere Uninettuno

Se desideri un’università che ti offra una formazione internazionale senza abbandonare il comfort di casa tua, Uninettuno è ciò che fa per te. Questo ateneo telematico è progettato per chi ama l’idea di una didattica globale, con corsi erogati in diverse lingue e collaborazioni attive con istituzioni accademiche estere. Preparati a sfide lavorative su scala mondiale con competenze all’avanguardia.

Uninettuno non è solo per chi inizia il percorso accademico, ma anche per i professionisti che desiderano continuare a lavorare mentre studiano. I suoi programmi flessibili e le lezioni online offrono l’opportunità unica di gestire al meglio il proprio tempo, bilanciando gli impegni lavorativi con quelli accademici. Questo rende lo studio accessibile e gestibile per chi ha una vita lavorativa attiva.

Se sei alla ricerca di un’offerta formativa innovativa, Uninettuno è al passo con le tecnologie più avanzate. Con metodologie didattiche moderne, come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online, l’esperienza di apprendimento diventa coinvolgente ed efficiente. Se aspiri a partecipare a progetti di respiro internazionale e vuoi lasciare il segno nel panorama accademico mondiale, Uninettuno è la tua scelta naturale.