Laurea Online in Giurisprudenza LMG-01 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Giurisprudenza di Unipegaso, con classe di laurea LMG-01, è progettato per fornire una solida base culturale e giuridica. Questo programma di studio è articolato per equipaggiarti delle conoscenze essenziali nelle principali aree del diritto positivo, mentre esplora anche discipline complementari che sono fondamentali per comprendere la complessità delle dinamiche legali.

Attraverso un percorso accademico che dura 5 anni, il corso mira a sviluppare una capacità di analisi rigorosa delle norme giuridiche e a insegnare come formulare ragionamenti e argomentazioni di valore sia in forma scritta che orale.

Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo delle competenze informatiche e all’impiego delle tecnologie digitali come strumenti al servizio della professione legale.

Così, non solo sarai in grado di padroneggiare le tradizionali tecniche giuridiche, ma sarai anche adeguatamente preparato per confrontarti con il contesto giuridico odierno e futuro, che richiede una conoscenza multidisciplinare e un approccio innovativo e flessibile.

A Unipegaso, la tua crescita come giurista sarà arricchita dalla capacità di combinare teoria e pratica, con un occhio sempre rivolto alle evoluzioni del diritto a livello europeo e internazionale.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Giurisprudenza presso Unipegaso è stato progettato con la massima attenzione per garantire una formazione completa e approfondita. Durante i primi anni, gli studenti sono introdotti alle materie di base, tra cui ambiti costituzionalistici, filosofico-giuridici, privatistici e storico-giuridici. Queste discipline sono fondamentali per costruire una solida base culturale e giuridica.

Nel corso dei cinque anni, gli studenti devono accumulare un totale di 300 CFU. Questo include 96 CFU nelle materie di base sopra elencate e 135 CFU nelle attività caratterizzanti, che approfondiscono ulteriormente i temi giuridici essenziali.

Inoltre, ci sono 15 CFU dedicati a materie affini che ampliano il panorama conoscitivo, e 69 CFU che coprono altre attività, come lo studio delle lingue straniere e ulteriori corsi formativi complementari.

È un viaggio accademico impegnativo, ma ben strutturato, pensato per preparare ogni studente alle sfide del mondo giuridico contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Giurisprudenza presso Unipegaso è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore oppure un titolo equipollente conseguito all’estero. È fondamentale avere una solida conoscenza nell’ambito storico-istituzionale, oltre a capacità di ragionamento astratto e logico.

Essere in grado di analizzare testi complessi è un’abilità essenziale, mentre una conoscenza di base delle lingue straniere e dell’informatica è altamente consigliata.

Gli aspiranti studenti devono sostenere un test di valutazione delle competenze iniziali. Sebbene l’esito di questo test non pregiudichi l’ammissione, serve a verificare il livello di preparazione dei candidati. In caso di esito negativo, sono previsti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere superati attraverso ulteriori esami. È un percorso impegnativo ma altamente formativo, che prepara al meglio gli studenti per affrontare il mondo accademico e professionale giuridico.

L’iscrizione al corso è flessibile e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, consentendo una gestione più personalizzata del proprio percorso di studi.

Prospettive occupazionali

Il corso di Giurisprudenza presso l’Università Unipegaso prepara gli studenti per una varietà di carriere professionali nel campo legale. I laureati possono aspirare a diventare avvocati, notai, giudici oppure esperti legali operanti in aziende e amministrazioni pubbliche.

Tuttavia, percorsi come quello per diventare avvocato richiedono un praticantato di 18 mesi e un esame di abilitazione. Per chi desidera diventare notaio, è necessario un periodo di apprendistato e il superamento di concorsi specifici. Anche per la carriera di magistrato, esistono ulteriori percorsi di specializzazione e selezione.

Parlando in termini numerici, l’attuale scenario occupazionale per i laureati in Giurisprudenza mostra un tasso di occupazione dell’83,1%. Ogni anno, il settore legale richiede circa 27.550 nuovi professionisti, mentre l’offerta è di circa 36.100 laureati.

Cinque anni dopo aver ottenuto la laurea, la retribuzione media nel campo giuridico si attesta intorno ai 1.650 euro al mese. Tuttavia, nonostante la domanda sia stabile, il settore legale presenta un leggero surplus di laureati rispetto alle effettive necessità del mercato.

Perché scegliere Unipegaso

L’Università Telematica Unipegaso è la scelta ideale per chi cerca flessibilità nello studio. Grazie alla possibilità di pianificare il proprio percorso accademico attorno alle esigenze personali e lavorative, studiare diventa conveniente ed efficiente.

Le lezioni online sono sempre accessibili, permettendoti di apprendere ovunque tu sia.

Unipegaso si distingue anche per il suo impegno verso gli studenti lavoratori, offrendo programmi progettati specificamente per chi deve bilanciare lavoro e studio.

Con un ampio accesso a lezioni, materiali didattici e webinar, puoi organizzare il tuo tempo in modo da non compromettere la qualità della tua istruzione.

Ricercando un’esperienza accademica innovativa, Unipegaso utilizza tecnologie all’avanguardia e strumenti interattivi per promuovere un apprendimento attivo.

Inoltre, la rete di tutor esperti offre supporto continuo, garantendo che durante tutto il tuo percorso formativo tu non sia mai solo.