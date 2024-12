Laurea Online in Informatica per le Aziende Digitali L-31 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di laurea online in Informatica per le Aziende Digitali dell’Università Telematica Pegaso è stato progettato per formare professionisti dotati di una solida padronanza delle tecnologie emergenti. L’obiettivo principale è quello di sviluppare soluzioni innovative in ambito digitale, assicurando agli studenti la capacità di gestire strumenti informatici avanzati nei settori industriali e commerciali.

Gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche nelle aree chiave dell’informatica, incluse la progettazione e la gestione di sistemi informatici, dati e reti. Saranno addestrati a identificare e risolvere problemi complessi e a sviluppare applicazioni adatte alle esigenze della società dell’informazione. Inoltre, il corso pone una forte enfasi su sicurezza e scalabilità delle infrastrutture di rete, nonché sulla gestione delle basi di dati e delle applicazioni web.

Una caratteristica distintiva è l’opportunità di esplorare anche aspetti giuridici ed economici, fornendo agli studenti un bagaglio di conoscenze necessario per affrontare le sfide della gestione aziendale digitale, come la normativa informatica e la gestione delle basi di dati. Questo rende il programma particolarmente adatto a coloro che intendono intraprendere una carriera nel mondo delle aziende digitali.

Piano di studi

Il corso triennale in Informatica per le Aziende Digitali di Unipegaso è strutturato in modo da fornire una formazione completa nel settore delle tecnologie informatiche.

Nel primo anno, gli studenti si immergono in materie fondamentali come Matematica discreta, Analisi matematica, Calcolo delle probabilità e statistica e Programmazione 1. Questi insegnamenti costituiscono la base teorica imprescindibile, a cui si aggiungono corsi pratici come Basi di dati e Algoritmi e strutture dati.

Proseguendo nel secondo anno, il piano di studi diventa più avanzato e specializzato. Gli studenti affrontano esami cruciali come Architettura dei calcolatori e Cybersecurity, potenziando le loro competenze con Programmazione 2 e Ingegneria del software. È qui che la teoria incontra la pratica, consolidando abilità essenziali per una carriera digitale. Il diritto per le aziende digitali introduce elementi giuridici, completando il quadro formativo.

Nel terzo anno, il focus si sposta verso la tecnologia applicata con materie come Tecnologie web, Programmazione distribuita e Cloud computing. Inoltre, corsi di Strategia, organizzazione e marketing e Corporate planning e valore d’impresa offrono una prospettiva economica, preparando gli studenti per sfide reali.

Il piano di studi si completa con un esame di lingua straniera, ampliando ulteriormente le loro prospettive professionali.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Informatica per le Aziende Digitali dell’Università Telematica Pegaso, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero equivalente. Questa base garantisce che gli studenti abbiano una solida preparazione iniziale, essenziale per affrontare i temi complessi trattati nel programma.

All’inizio del percorso formativo, ogni neo-iscritto deve sostenere un esame che verifica il livello di preparazione, concentrandosi sulla cultura generale, sulle capacità logiche e sulla conoscenza delle nozioni matematiche di base.

Nessun test d’ingresso classico è previsto, in linea con l’approccio flessibile delle università telematiche riconosciute dal MIUR. Tuttavia, per coloro che non superano l’esame iniziale, sono previsti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da colmare entro la fine del primo anno accademico.

L’iscrizione è aperta tutto l’anno, offrendo agli studenti la libertà di iniziare il loro percorso di studi in qualsiasi momento, senza le pressioni tipiche degli atenei tradizionali. Questa flessibilità è particolarmente adatta a chi cerca di conciliare lo studio con altre responsabilità, come il lavoro o la famiglia.

Prospettive occupazionali

La laurea in Informatica per le Aziende Digitali offerta da Unipegaso apre le porte a diverse opportunità professionali nel mondo della tecnologia informatica. I laureati sono pronti a ricoprire ruoli come Analisti Programmatori Informatici, operando in software-house, società di servizi e aziende digitali che sfruttano le tecnologie informatiche più avanzate.

Oltre a queste possibilità, possono lavorare in studi di consulenza, centri di ricerca o intraprendere una carriera da liberi professionisti. L’ambito professionale si estende anche a contesti pubblici e privati dove l’esigenza di competenze informatiche è cruciale.

Per coloro che intraprendono il percorso di studi nell’ambito delle Scienze e Tecnologie Informatiche, il mercato del lavoro presenta tassi di occupazione particolarmente alti. Con un tasso di occupazione del 94,6%, i laureati trovano lavoro sia in Italia che all’estero, un dato che evidenzia l’importanza crescente del settore ICT.

Non solo l’occupazione, ma anche le retribuzioni sono particolarmente allettanti, con stipendi che, cinque anni dopo la laurea, arrivano a 2.041 euro netti al mese. Questo segnale di un settore in espansione continua a indicare un fabbisogno elevato di laureati in Informatica, garantendo una sicurezza lavorativa e possibilità di carriera continue nel futuro.

Perché scegliere Unipegaso

L’Università Telematica Pegaso è la scelta perfetta per gli studenti che cercano una flessibilità massima nel loro percorso di studi. Grazie al suo sistema di apprendimento completamente online, l’ateneo permette di gestire il proprio percorso accademico in base alle esigenze personali e professionali. È l’ideale per chi deve conciliare lavoro, famiglia e istruzione senza scendere a compromessi.

Pegaso si distingue anche per il suo impegno nei confronti degli studenti lavoratori. Con programmi pensati appositamente per chi deve gestire lavoro e studio, l’università offre lezioni, materiali didattici e webinar accessibili in qualsiasi momento. Questo approccio consente agli studenti di organizzare il proprio tempo in modo efficiente, mantenendo alta la qualità dell’istruzione.

Dotata di tecnologie didattiche all’avanguardia, Unipegaso offre un’esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente. La rete di tutor esperti fornisce supporto costante, garantendo un accompagnamento durante tutto il percorso formativo.

Se aspiri a un’educazione orientata al futuro e vuoi prepararti alle sfide del mercato globale, Unipegaso è l’università che fa per te.