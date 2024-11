Laurea Online in Ingegneria Civile e Ambientale - LM-23 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, appartenente alla classe di laurea LM-23, è concepito per formare professionisti in grado di assumere ruoli sia tecnici che tecnico-organizzativi nel settore della progettazione di opere civili.

L’obiettivo centrale del corso è quello di sviluppare competenze avanzate che permettano ai laureati di intervenire efficacemente nel controllo e nella gestione dei sistemi urbani e territoriali.

Il piano didattico si articola su due indirizzi distinti: Statutario e Mitigazione del Rischio Sismico. Entrambi i percorsi forniscono una solida base di conoscenze teoriche e operative, cruciali per affrontare la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle infrastrutture civili.

Gli studenti apprenderanno i metodi di analisi scientifica e le procedure elaborate nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture, acquisendo capacità che spaziano dalla geotecnica all’idraulica.

I laureati usciranno preparati non solo per l’immediato ingresso nel mercato del lavoro, ma anche per il proseguimento degli studi con corsi magistrali più avanzati in ingegneria civile. Il corso è progettato per costruire un profilo professionale completo, con una preparazione accademica di alto livello integrata da competenze pratiche necessarie alla crescita nel settore ingegneristico.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale di Unimarconi è strutturato per fornire una formazione poliedrica e rigorosa. Si inizia con solide basi in matematica e informatica nel primo anno, coprendo argomenti fondamentali come meccanica razionale, analisi matematica e informatica generale.

Parallelamente, non mancherà l’immersione nelle scienze di base come fisica e chimica, sia in modalità teorica che applicata. Questi insegnamenti sono cruciali per preparare il terreno alle discipline ingegneristiche più specializzate che seguono nel corso degli anni.

L’aspetto maggiormente ingegneristico prende forma attraverso lo studio della tecnica delle costruzioni, della meccanica delle strutture e della geotecnica. Gli studenti saranno inoltre coinvolti nell’apprendimento di temi di grande rilevanza come la progettazione territoriale e urbanistica, integrando anche la componente idraulica.

Non si trascurano settori chiave legati alla sicurezza, trattati in moduli dedicati a rischio e sicurezza nei cantieri e nelle infrastrutture.

Infine, vi sono corsi complementari come diritto, elettrotecnica ed estimo, che arricchiscono ulteriormente il profilo formativo dello studente.

Questo biennio di studi è una combinazione ben bilanciata di teoria e pratica, progettata per fornire agli studenti le competenze necessarie ad affrontare le sfide del settore ingegneristico moderno.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale presso Unimarconi, i candidati devono possedere specifici requisiti accademici.

In primo luogo, è necessaria una Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale appartenente alla Classe 8 del DM 509/1999 o alla Classe L-7 del DM 270/2004, o titoli equivalenti.

Per coloro che provengono da altre classi di laurea, è essenziale aver accumulato almeno 90 CFU in settori scientifico-disciplinari specifici:

36 CFU nei settori MAT, INF, SECS-S, FIS, CHIM con almeno 12 CFU in MAT e 12 CFU tra FIS e CHIM ;

nei settori con almeno in e tra e ; 54 CFU nei settori ICAR, BIO, CHIM, GEO, ING-IND includendo almeno 12 CFU in ICAR/08, 12 CFU in ICAR/09, e ulteriori CFU nei settori specificati.

Inoltre, si richiede una votazione minima di 85/110 o una media di almeno 23/30 nei settori previsti per quei candidati con lauree L-7 o 8.

Alternativamente, si accettano ulteriori titoli post-lauream rilevanti, esperienze professionali certificate, iscrizioni ad albi professionali o certificazioni di formazione post-laurea in settori affini.

Gli studenti che non soddisfano questi prerequisiti dovranno sostenere un colloquio con una commissione accademica per valutare il loro orientamento teorico-metodologico e la capacità di ricerca. In caso di valutazione negativa, sarà predisposta un’azione di tutorato personalizzato per agevolare l’integrazione nel percorso formativo.

Prospettive occupazionali

Diventare un ingegnere civile apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali. I laureati del corso di Ingegneria Civile e Ambientale possono trovare impiego in imprese di costruzione, in studi professionali e in società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture. Gli uffici pubblici che si occupano di progettazione, pianificazione, gestione e controllo dei sistemi urbani e territoriali sono altri campi in cui il laureato può inserirsi efficacemente.

Inoltre, il settore offre la possibilità di svolgere la libera professione. Una volta superato l’esame di Stato, i laureati possono iscriversi alla Sezione A dell’Ordine degli Ingegneri – Settore Civile e Ambientale, accedendo così a ulteriori prospettive di carriera.

Per quanto riguarda la classe di laurea LM-23, il panorama è altrettanto promettente. Con un tasso di occupazione del 92,5%, l’ingegneria civile rappresenta un settore dinamico e in continua evoluzione. Il rapporto Unioncamere evidenzia un fabbisogno annuo di 14.000 laureati, a fronte di un’offerta di 12.400, suggerendo opportunità significative per gli studenti di questo percorso.

La retribuzione media si attesta intorno ai 1.754 euro, garantendo una buona posizione economica ai neolaureati, i quali possono trovare sbocchi lavorativi anche all’estero, dove l’apprezzamento per i laureati italiani è particolarmente elevato. Queste prospettive confermano l’importanza strategica di un tale percorso di studi nel contesto globale odierno.

Perché scegliere Unimarconi

Sei un professionista in cerca di flessibilità per conciliare lavoro e studio? Unimarconi è l’ateneo ideale per te. Grazie alla sua piattaforma digitale avanzata, puoi seguire le lezioni quando vuoi, senza rinunciare alla qualità accademica. È la scelta perfetta per chi desidera ampliare le proprie competenze senza stravolgere la routine quotidiana.

Sogni un’esperienza universitaria internazionale? Unimarconi ti apre le porte del mondo con programmi di scambio e collaborazioni estere, arricchendo il tuo percorso accademico con una prospettiva globale. È l’ambiente giusto per chi vuole prepararsi a una carriera senza confini.

Se sei appassionato di innovazione e tecnologia, Unimarconi è l’ateneo che fa per te. Integra le ultime novità digitali nella didattica, offrendo un’esperienza di apprendimento all’avanguardia.

Essere al passo con i tempi e acquisire competenze richieste dal mercato non è mai stato così alla portata.