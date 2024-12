Laurea Online in Ingegneria Gestionale (Gestione del Rischio) LM-31 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, offerto dall’università telematica Mercatorum, si prefigge di formare professionisti di alto livello con competenze sia tecniche che manageriali. Questo percorso di studi, classificato sotto la classe di laurea LM-31, è ideato per preparare gli studenti alla gestione dei processi aziendali e alla pianificazione strategica, requisiti fondamentali per promuovere l’innovazione in ambito aziendale e per una gestione efficace del rischio.

Il programma si concentra sulla creazione di figure professionali capaci di anticipare le sfide e le criticità in ambito gestionale, ponendo particolare enfasi su due indirizzi principali: Gestione del Rischio e Trasformazione Digitale.

Gli studenti riceveranno una solida formazione che combina teoria e pratica, consentendo loro di applicare conoscenze economiche e metodologie avanzate per mitigare i rischi aziendali e introdurre soluzioni digitali innovative nelle imprese.

Attraverso un approccio didattico innovativo e mirato, il corso di laurea di Mercatorum intende non solo fornire le conoscenze tecniche necessarie, ma anche sviluppare competenze organizzative e capacità di leadership, essenziali per navigare con successo nel contesto aziendale moderno.

Piano di studi

Il corso di studi magistrale in Ingegneria Gestionale di Mercatorum si articola in un biennio completo e strutturato per fornire una formazione solida e multidisciplinare. Gli studenti sono chiamati a conseguire un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), distribuibili su due percorsi di specializzazione: Gestione del Rischio e Trasformazione Digitale.

I primi mesi sono comuni a entrambi gli indirizzi e includono corsi fondamentali come Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici, Economia e gestione dei sistemi industriali e Gestione dell’innovazione e dei progetti. Questi insegnamenti sono essenziali per sviluppare una comprensione critica delle dinamiche aziendali e dell’ambiente economico contemporaneo.

Per coloro che si specializzano in Gestione del Rischio, la formazione si approfondisce con esami specifici come Metodologie statistiche per l’analisi e la gestione del rischio, Contratti d’impresa ed Economia aziendale e sviluppo sostenibile. Questi corsi mirano a preparare gli studenti nella previsione e mitigazione dei rischi aziendali.

Invece, per chi sceglie la Trasformazione Digitale, il percorso include moduli avanzati su Controlli automatici, Strategia, organizzazione e marketing, Sistemi ICT distribuiti e Corporate planning e valore d’impresa, focalizzandosi sulla digitalizzazione dei processi aziendali e sull’introduzione di tecnologie innovative.

Ciascun curriculum è disegnato per fornire un approccio pratico-teorico che permette agli studenti di applicare le competenze acquisite in contesti reali, preparandoli al meglio per un mondo lavorativo in rapida evoluzione.

Prerequisiti di accesso

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale di Mercatorum richiede il possesso di un titolo di laurea triennale o di un diploma universitario equivalente. È essenziale che il titolo sia conseguito in Italia o all’estero, purché riconosciuto idoneo dall’ateneo.

Ogni candidato deve aver accumulato almeno 40 CFU nei settori scientifico-disciplinari di base. Inoltre, sono richiesti 60 CFU nei settori caratterizzanti e affini, garantendo una preparazione solida nelle materie fondamentali.

Un ulteriore prerequisito è la padronanza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. Questo requisito garantisce la capacità di interagire in un contesto internazionale, fondamentale nel mondo del lavoro contemporaneo.

Per coloro che non soddisfano i requisiti curriculari previsti, esiste la possibilità di iscriversi ai Corsi Singoli. Questi corsi permettono di acquisire le competenze necessarie prima di accedere alla laurea magistrale.

L’iscrizione al corso è flessibile: può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, offrendo grande comodità a chi intende intraprendere questo percorso formativo.

Prospettive occupazionali

Il corso magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Università Telematica Mercatorum offre ai laureati una vasta gamma di opportunità professionali.

Gli studenti che completano questo percorso possono aspirare a diventare ingegneri gestionali, manager della trasformazione digitale o risk manager. Queste figure sono richieste in diversi settori, grazie alle loro competenze trasversali che combinano conoscenze tecniche e capacità gestionali.

Un ingegnere gestionale può specializzarsi in aree quali controllo di gestione, marketing, finanza e consulenza strategica. La sua preparazione gli consente di lavorare in contesti diversi e di gestire la supply chain, la pianificazione energetica e logistica.

Il manager della trasformazione digitale si concentra sulla gestione dei cambiamenti e dei progetti innovativi, padroneggiando tecnologie come il Cloud Computing e l’Internet of Things. Queste competenze lo rendono indispensabile per le aziende che vogliono rimanere competitive nel mercato globale.

Infine, il risk manager è esperto nella valutazione dei rischi d’impresa e nella definizione delle strategie di mitigazione più efficaci. Questa figura è cruciale in settori come finanza, costruzioni e telecomunicazioni.

In un panorama occupazionale sempre più competitivo, il settore dell’ingegneria si distingue per l’elevata domanda di professionisti qualificati.

Ogni anno in Italia si registrano 38.500 posizioni aperte per laureati in ingegneria, eccedendo l’offerta attuale di circa 30.300 laureati. Questo squilibrio indica un mercato favorevole per i neolaureati, con notevoli possibilità di impiego sia a livello nazionale che internazionale.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta una scelta ideale per gli studenti che desiderano orientarsi verso il dinamico mondo delle imprese. Nata sotto l’egida delle Camere di Commercio italiane, questa università è specializzata nella formazione di professionisti pronti a rispondere alle esigenze del mercato lavorativo attuale.

Gli studenti possono avvantaggiarsi di corsi ben bilanciati tra teoria e pratica, progettati per affrontare con competenza le sfide economiche moderne.

Mercatorum si distingue per l’offerta formativa online, particolarmente indicata per chi necessita di conciliare gli impegni lavorativi con lo studio. Questa flessibilità consente di seguire le lezioni secondo i propri ritmi, senza rinunciare alla qualità dell’istruzione.

Inoltre, il network di eventi e collaborazioni con aziende locali facilita un ingresso diretto nel mondo del lavoro, fornendo preziose opportunità di networking.

Per chi guarda al futuro con ambizione, Mercatorum propone programmi che riflettono le ultime tendenze del mercato e permettono di rimanere competitivi attraverso l’aggiornamento delle competenze.

Che tu abbia uno spirito imprenditoriale o cerchi una solida rete di contatti professionali, studiare a Mercatorum significa costruire relazioni significative e ricevere una formazione orientata al successo.