Laurea Online in Ingegneria Industriale (Gestionale Produttivo) LM-33 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale ad indirizzo Gestionale Produttivo presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi ha l’obiettivo di plasmare professionisti capaci di affrontare le sfide dell’innovazione nel settore produttivo.

Al centro dell’esperienza formativa si colloca una solida base in ingegneria, arricchita da competenze in progettazione avanzata e gestione di sistemi complessi.

Gli studenti sono preparati per operare efficacemente nei settori manifatturiero e meccanico, con un’attenzione particolare alle industrie impegnate nella conversione energetica e nelle installazioni impiantistiche.

Il percorso didattico si avvale di una metodologia integrata che combina supporti multimediali, come video-lezioni e dispense, a laboratori virtuali e stage pratici.

Accompagnati da docenti esperti e tutor dedicati, i partecipanti sviluppano competenze critiche nella gestione dell’innovazione e nella risoluzione di problemi complessi, mirando a formare figure professionali pronte ad affrontare con efficacia le dinamiche di un settore in continua evoluzione.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale a indirizzo Gestionale Produttivo presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato per offrire una formazione completa e specialistica. Gli studenti affronteranno principalmente esami focalizzati sull’Ingegneria meccanica, con l’obiettivo di sviluppare una comprensione profonda delle dinamiche produttive e gestionali.

La struttura del corso prevede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), distribuiti in modo strategico tra 54 CFU nelle attività caratterizzanti, 36 CFU nelle attività affini e integrative, e 30 CFU nelle altre attività.

Questo programma formativo è articolato per garantire una preparazione solida e diversificata, includendo prove intermedie e finali, sia scritte che orali, che permettono di valutare il progresso degli studenti in modo continuo.

Gli studenti hanno accesso a un piano di studi dettagliato in formato PDF, che elenca ogni insegnamento e fornisce un quadro chiaro e preciso delle aspettative accademiche per ciascun anno di corso. Questo approccio metodico e ben strutturato supporta il conseguimento degli obiettivi formativi, assicurando un’esperienza educativa completa e ben organizzata.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale ad indirizzo Gestionale Produttivo presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali.

Innanzitutto, è richiesto un diploma universitario di primo livello, come una laurea triennale, conseguito in Italia o un titolo estero equivalente e riconosciuto idoneo.

Gli aspiranti devono dimostrare una buona padronanza della lingua italiana insieme alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea, sia nella forma scritta che orale. Inoltre, si richiede una solida base nelle discipline scientifiche generali e in quelle ingegneristiche, per assicurare che gli studenti siano ben preparati ad affrontare le sfide accademiche che il corso presenta.

L’Università prevede una verifica della preparazione personale degli iscritti, una sorta di test diagnostico che non influisce sull’accesso, ma serve a valutare il livello iniziale di conoscenze.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, dando così la flessibilità di iniziare gli studi in qualsiasi momento.

Prospettive occupazionali

La Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale ad indirizzo Gestionale Produttivo presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi prepara i suoi laureati a professioni di alto profilo nel settore industriale.

Gli ingegneri meccanici formati in questo corso possono trovare opportunità lavorative in numerosi campi, tra cui industrie meccaniche, elettromeccaniche, imprese di automazione e robotica, così come nelle aziende di servizi municipali e negli enti pubblici e privati del settore energetico.

Gli ingegneri industriali laureati presso UniMarconi possono collaborare nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi complessi, contribuendo attivamente al progresso del settore tecnologico-industriale. Essere un ingegnere in questo campo implica anche un ruolo significativo nelle linee e nella gestione dei reparti di produzione.

Per completare il percorso della classe di laurea LM-33, è cruciale evidenziare che gli ingegneri industriali vantano un’alta percentuale di occupazione, pari al 95,6%. Questo altissimo tasso di impiego è accompagnato da una retribuzione media netta di 2.003 euro mensili a cinque anni dalla laurea, facendone una delle professioni più remunerative nel panorama lavorativo ingegneristico.

Scegliere questo percorso di studio significa, quindi, assicurarsi una carriera stabile ed economicamente gratificante, inserendosi con successo nel mercato del lavoro.

Perché scegliere Unimarconi

Se stai cercando un’istruzione di qualità senza dover svuotare il portafoglio, l’Università Telematica Unimarconi è una scelta che non deluderà. Con rette annuali tra le più competitive e un ampio spettro di corsi, si adatta perfettamente a chi desidera mantenere un equilibrio tra studio e vita lavorativa.

L’approccio flessibile alla didattica è ideato per rispondere alle esigenze dei professionisti che devono gestire il tempo con intelligenza.

Unimarconi si distingue per un ambiente di apprendimento che abbraccia le tecnologie digitali, permettendo agli studenti di apprendere in modo autonomo ma efficace. Che tu sia uno studente lavoratore o cerchi semplicemente la flessibilità di un’università online, Unimarconi ti dà la libertà di seguire le lezioni quando vuoi, senza sacrificare la qualità del tuo percorso formativo.

Se il tuo obiettivo è una carriera internazionale, le collaborazioni con istituzioni estere offrono programmi di scambio che ampliano gli orizzonti culturali e professionali. Unimarconi non è solo un ateneo, è un passaporto per le tue ambizioni globali.