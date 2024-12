Laurea Online in Ingegneria Informatica L-08 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica presso l’Universitas Mercatorum è progettato per equipaggiare gli studenti con una solida formazione ingegneristica mirata allo sviluppo e all’impiego delle tecnologie informatiche. L’obiettivo principale è fornire competenze che abbracciano un ampio spettro di tematiche all’interno della classe L-08, includendo sia l’ingegneria informatica che quella della sicurezza e della protezione dell’informazione.

Gli studenti sono formati non solo da un punto di vista culturale, ma anche pratico, acquisendo la capacità di sviluppare e integrare metodi e tecnologie informatiche con altri settori delle tecnologie dell’informazione, come l’automazione, le telecomunicazioni e l’elettronica.

Questo approccio interdisciplinare prepara gli studenti ad affrontare con competenza le sfide nel mondo del lavoro moderno, oppure a proseguire gli studi in ambiti più specializzati.

La struttura del corso mira a creare un percorso che sia un trampolino di lancio sia per l’inserimento professionale immediato sia per l’ulteriore approfondimento accademico, presentando l’informatica non solo come una disciplina tecnica, ma come una metodologia olistica che abbraccia diverse aree del sapere.

Piano di studi

Il percorso formativo del corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l’Universitas Mercatorum è strutturato con una visione chiara e progressiva. Al primo anno, la focalizzazione è sulle basi della matematica, della fisica e, ovviamente, dell’informatica, avviando gli studenti verso un’abilità solida nella programmazione.

Proseguendo nel secondo anno, l’insegnamento si sposta sulla comprensione profonda dell’ingegneria dell’informazione, abbracciando discipline come l’elettronica, l’elettrotecnica e lo studio delle reti. Questo anno rappresenta un’immersione totale nel cuore pulsante delle tecnologie dell’informazione.

Durante il terzo anno, gli studenti si confrontano con materie più avanzate, come l’ingegneria del software, integrandole con gli aspetti cruciali delle telecomunicazioni e dell’automazione. Non manca un focus sulla cybersecurity, preparando i futuri ingegneri a gestire in maniera efficace le sfide della sicurezza nei sistemi informatici e nelle reti.

Ogni passo di questo piano di studi è pensato per formare professionisti pronti a emergere nel mercato del lavoro globale o a proseguire in percorsi accademici più specializzati.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l’Universitas Mercatorum, gli aspiranti devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero.

Anche se non ci sono requisiti specifici in termini di preparazione iniziale, è sicuramente vantaggioso per gli studenti avere una buona base in materie come matematica, fisica e logica, che sono fondamentali per il percorso accademico intrapreso.

È essenziale una buona padronanza della lingua italiana, nonché un livello minimo di conoscenza dell’inglese pari al B1.

Le iscrizioni al corso sono aperte tutto l’anno e non sono previsti test di ingresso ostativi e a numero chiuso, permettendo agli studenti di iniziare i loro studi con flessibilità e senza stress eccessivi legati ai test di selezione.

Prospettive occupazionali

Gli sbocchi lavorativi per i laureati in Ingegneria Informatica presso l’Universitas Mercatorum sono estremamente vari, rendendo il corso una scelta eccellente per chi desidera intraprendere una carriera nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

I laureati acquisiscono competenze che li rendono adatti a posizioni nei settori privato e pubblico, dove possono svolgere ruoli che vanno dalla gestione operativa allo sviluppo e manutenzione di sistemi informatici. Questo percorso di studio permette di intraprendere professioni tra le più richieste a livello mondiale, non limitandosi al contesto italiano.

Parlando dei risultati della classe di laurea L-08, le opportunità lavorative si estendono su scala globale, con un tasso di occupazione decisamente elevato al 94,6%. Questo dato sottolinea l’enorme richiesta di professionisti nel campo dell’informatica.

Oltre alle ampie possibilità di inserimento, i laureati possono aspettarsi prospettive salariali molto favorevoli: dopo cinque anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta dei laureati si aggira intorno ai 2.041 euro.

Questo contesto prospero e favorevole garantisce un futuro roseo per i laureati in Ingegneria Informatica, che continuano a essere una risorsa essenziale nel panorama lavorativo attuale.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta una scelta eccellente per chi ambisce a entrare nel mondo del business. Fondata con il supporto delle Camere di Commercio italiane, l’università mira a formare professionisti in grado di affrontare con competenza e preparazione le sfide del mercato globale.

Mercatorum è ideale per studenti che desiderano bilanciare studio e lavoro efficacemente grazie alla sua struttura online. Questa flessibilità consente di seguire le lezioni senza rinunciare agli impegni lavorativi.

Inoltre, l’università offre l’opportunità di networking attraverso eventi aziendali e partnership con realtà locali, agevolando l’inserimento nel mercato del lavoro.

Questa istituzione si rivolge anche a chi desidera tenere il passo con le tendenze del mercato e migliorare le proprie competenze. I programmi di studio sono stati progettati per supportare coloro che aspirano a fare carriera o specializzarsi in settori specifici.

Con Mercatorum, gli studenti possono accedere a corsi all’avanguardia che espandono le loro prospettive professionali, facendone una scelta versatile per il futuro.