Laurea Online in Ingegneria Informatica L-08 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica offerto da Uninettuno si pone l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati nel settore dell’informatica. Gli studenti acquisiranno competenze avanzate in programmazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici, reti, calcolatori elettronici e banche dati.

Sotto la guida di esperti, il programma accademico introduce gli studenti a materie fondamentali come matematica e fisica, assicurando un solido background scientifico.

Ma non finisce qui: il corso offre anche approfondimenti nel campo degli algoritmi di programmazione, elettrotecnica, economia e organizzazione aziendale. Questa gamma di conoscenze prepara gli studenti a navigare con successo nel mondo delle telecomunicazioni.

La conoscenza della lingua inglese è un altro pilastro formativo, rendendo il laureato capace di operare efficacemente anche in contesti internazionali.

Al termine degli studi, lo studente sarà pronto a progettare dispositivi digitali e software, risolvere problemi complessi nei sistemi elettronici e contribuire all’innovazione tecnologica.

Piano di studi

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica dell’Uninettuno propone un piano di studi robusto, cucito su misura per formare specialisti pronti ad affrontare le sfide del mondo informatico moderno. Si parte con le fondamenta, ovvero le materie base come matematica, fisica, chimica e probabilità e statistica, che forniscono il necessario rigore accademico e scientifico.

Le discipline specifiche sono il cuore pulsante del corso, con 54 crediti dedicati all’ingegneria informatica. Gli studenti si immergono in argomenti cruciali come algoritmi avanzati, ingegneria del software, programmazione a oggetti e basi di dati. Non manca l’esplorazione delle architetture dei calcolatori e dei progetti di sistemi digitali, arricchita dall’apprendimento di sistemi operativi e reti di calcolatori.

In aggiunta, ogni indirizzo offre un focus distinto: “Sistemi di Elaborazione e Reti” e “Sistemi Intelligenti” includono calcolo, fisica e altre scienze, mentre “Information and Communication Technologies Engineering” amalgama tecniche di programmazione con aspetti di tecnologia delle comunicazioni.

Tutto ciò è completato da attività a scelta e dall’opportunità di partecipare a stage e tirocini. Lo studio di una lingua straniera e la preparazione della tesi di laurea finale completano il percorso formativo, assicurando una preparazione completa e versatile.

Prerequisiti di accesso

Per poter accedere al corso di laurea in Ingegneria Informatica di Uninettuno, è essenziale possedere un diploma di scuola media superiore. Non è previsto alcun test di ingresso per l’immatricolazione, rendendo il processo di iscrizione più agevole e immediato.

Tuttavia, è altamente consigliato avere una solida preparazione in matematica, fisica e chimica, poiché queste materie costituiscono le basi dell’approccio ingegneristico richiesto dal corso. Queste conoscenze saranno utili per affrontare efficacemente i numerosi e variegati insegnamenti previsti nel piano di studi.

Un aspetto particolarmente interessante di questo corso è la sua flessibilità in termini di ammissione: le iscrizioni rimangono aperte tutto l’anno, senza dover attendere specifici periodi per iniziare il proprio percorso accademico. Ciò consente agli studenti di adattare l’inizio dei propri studi alle loro esigenze personali e professionali, eliminando l’urgenza di rispettare scadenze stringenti e permettendo un’organizzazione personale più disinvolta.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica dell’Uninettuno apre la porta a molteplici possibilità lavorative nel campo dell’IT.

I neolaureati possono aspirare a ruoli come tecnico programmatore, gestore di basi di dati o gestore di reti e sistemi informatici.

Questi professionisti sono molto richiesti sia nel settore pubblico che in quello privato, con opportunità di collaborare allo sviluppo e alla programmazione di software, alla gestione delle reti di telecomunicazione e all’organizzazione delle strutture informatiche di enti pubblici e aziende.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-08, le prospettive occupazionali sono tra le più favorevoli.

In Italia e all’estero, il tasso di occupazione per i laureati in Informatica raggiunge un eccezionale 94,6%, rendendola una delle discipline con i più alti tassi di impiego.

Anche le prospettive salariali sono molto attraenti; a cinque anni dalla laurea, la retribuzione media mensile netta è di 2.041 euro, uno dei valori più alti nel panorama accademico.

Questo rende l’informatica una tra le lauree più sicure e promettenti per il futuro, con un costante fabbisogno annuo di nuove figure professionali qualificate.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno si distingue per la sua spiccata vocazione internazionale, ideale per chi desidera un’istruzione globale senza lasciare la comodità di casa.

Con una vasta gamma di corsi erogati in diverse lingue, Uninettuno apre le porte del mondo ai suoi studenti, collaborando con prestigiose università estere per offrire un’educazione di alto livello che prepara ad affrontare le sfide globali di oggi.

Progettata pensando anche a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, Uninettuno propone programmi didattici flessibili. Le sue lezioni online consentono una gestione del tempo invidiabile, permettendo agli studenti di bilanciare con facilità gli impegni lavorativi e quelli accademici.

Questa disponibilità fa di Uninettuno una scelta ideale per coloro che cercano di avanzare nella loro carriera senza compromettere l’educazione.

Il punto forte di Uninettuno è la sua offerta formativa innovativa, caratterizzata da metodologie didattiche d’avanguardia come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online.

Questo approccio non solo rende l’apprendimento più coinvolgente, ma prepara efficacemente gli studenti ad affrontare il loro futuro con competenze solide e aggiornate.