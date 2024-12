Laurea Online in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (Indirizzo Infrastrutture) L-07 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile dell’Universitas Mercatorum ha l’ambizioso obiettivo di formare ingegneri esperti nella progettazione e gestione di infrastrutture legate al trasporto, sia per persone che per merci.

L’enfasi principale è posta sullo sviluppo di soluzioni che contribuiscano a un sistema di trasporto più sostenibile, dove la progettazione tiene conto dell’impatto ambientale, promuovendo l’economia circolare.

Il curriculum accademico consente agli studenti di acquisire competenze interdisciplinari nel settore delle opere civili, con un’attenzione particolare alla progettazione geotecnica, strutturale e idraulica. Un ruolo chiave del programma è quello di preparare gli studenti a gestire interventi di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente, mantenendo un focus costante sulla sostenibilità e sull’innovazione.

Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di sperimentare approcci innovativi nella progettazione di infrastrutture, imparando a bilanciare diversi fattori come il consumo di spazio, il comfort e la sicurezza, con una chiara attenzione alla rapidità delle operazioni.

Questo si traduce in un ingegnere capace di affrontare le complesse sfide del trasporto moderno, garantendo soluzioni efficienti sia dal punto di vista tecnico che ambientale.

Piano di studi

Il Piano di Studi per il corso di Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile presso l’Universitas Mercatorum mette a disposizione 180 crediti formativi universitari da conseguire nei tre anni di corso.

Il primo anno verte su materie comuni ai due indirizzi disponibili, “Infrastrutture” e “Mobilità”, con particolare attenzione a discipline fondamentali come Analisi Matematica, Fisica e Chimica.

Nei successivi anni, il secondo e il terzo, il percorso si diversifica per ciascuna specializzazione. Gli studenti seguono corsi specifici che trattano in modo approfondito le basi scientifiche e mostrano le problematiche pratiche tipiche dell’ingegneria civile, preparando i futuri ingegneri alle sfide del mondo lavorativo.

La struttura accademica bilancia teoria e pratica, consentendo agli studenti di acquisire competenze tecniche e operative avanzate. Queste conoscenze sono essenziali per integrare discipline trasversali, utili a garantire un agevole inserimento nel mercato del lavoro.

Per una panoramica più dettagliata su ciascun insegnamento e sugli esami previsti, è possibile consultare il piano degli studi completo che elenca singolarmente tutte le materie incluse nei due indirizzi.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile presso l’Universitas Mercatorum, è essenziale possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Questo è il requisito minimo per tutti i candidati italiani. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, è necessario che questi siano riconosciuti come idonei dall’ateneo.

Una verifica iniziale delle competenze è d’obbligo per tutti i nuovi iscritti. Sebbene non sia una selezione vera e propria, se la preparazione iniziale dovesse risultare insufficiente, agli studenti saranno assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Questi obblighi si traducono in un percorso complementare denominato “Corsi Zero”, mirato a colmare le lacune evidenziate. Il superamento di un test finale è necessario per soddisfare i requisiti.

Per chi è determinato a intraprendere questo stimolante percorso accademico, è importante arrivare preparati, con basi solide nelle materie scientifiche, data l’alta tecnicità e il livello avanzato dei corsi offerti.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile presso l’Universitas Mercatorum offre una varietà di sbocchi lavorativi. I laureati possono aspirare a ruoli come:

Tecnico delle costruzioni civili

Tecnico della gestione di cantieri edili

Tecnico dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi

Tecnico dell’organizzazione del traffico ferroviario

Con la laurea triennale, è previsto l’accesso al titolo di Ingegnere Junior, con possibilità di iscrizione all’Albo B degli Ingegneri, previo superamento dell’Esame di Stato che comprende una prova scritta, una orale e una pratica. Per coloro che desiderano ampliare ulteriormente le proprie competenze, c’è anche l’opportunità di conseguire una laurea specialistica e accedere all’albo A degli Ingegneri.

Le prospettive occupazionali per i laureati in Ingegneria Civile, che include il corso L-07, sono decisamente promettenti. Questo settore mostra un tasso di occupazione del 92,5%, secondo un recente rapporto Unioncamere. La domanda di laureati in questo campo supera l’offerta, con un fabbisogno annuo di 14.000 ingegneri rispetto a una disponibilità di 12.400. La retribuzione media per i neolaureati si attesta intorno ai 1.754 euro al mese. Inoltre, il titolo è riconosciuto e apprezzato anche all’estero, aprendo ulteriori possibilità di impiego in vari Paesi.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’istruzione strettamente connessa al mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, l’ateneo si dedica alla formazione di professionisti capaci di rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato lavorativo. I suoi corsi, progettati con un occhio di riguardo sia per la pratica che per la teoria, preparano gli studenti a confrontarsi con le sfide economiche contemporanee con una marcia in più.

Mercatorum è particolarmente adatta per coloro che cercano di bilanciare studio e lavoro. Grazie all’offerta formativa online, gli studenti possono seguire le lezioni con una flessibilità che si adatta ai loro impegni professionali. L’università è inoltre attiva nel promuovere opportunità di networking, organizzando eventi aziendali e collaborazioni con aziende locali, agevolando l’ingresso dei suoi allievi nel panorama lavorativo.

Infine, se sei interessato ad aggiornare le tue competenze, Mercatorum è un’opzione ideale. Con programmi che rispecchiano le tendenze attuali del mercato, l’ateneo offre corsi pensati per coloro che aspirano a fare passi avanti nella loro carriera o a specializzarsi in settori specifici. Grazie a questi corsi avanzati, l’università si pone come una scelta versatile per la tua crescita professionale.