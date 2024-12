Laurea Online in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti L-57 - IUL

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali offerto dalla IUL è strutturato per preparare professionisti altamente qualificati nel campo dell’educazione degli adulti.

L’obiettivo principale è di far acquisire agli studenti competenze avanzate nel rilevamento dei bisogni educativi e formativi delle diverse comunità e nei contesti socio-assistenziali. Il programma didattico copre ampie aree di conoscenze socio-psico-pedagogiche e filosofiche, fondamentali per capire e intervenire efficacemente nei processi educativi in contesti nazionali e internazionali.

Un punto di forza del corso è la formazione orientata alla pianificazione e attuazione di interventi educativi, sostenuta da solide competenze informatiche e tecniche per la valutazione degli esiti formativi. Gli studenti, attraverso un approccio tanto pratico quanto teorico, acquisiranno un’abilità critica indispensabile per gestire progetti formativi complessi e per favorire l’innovazione didattica nell’apprendimento permanente.

In un contesto educativo sempre più digitalizzato, il nostro programma assicura che i laureati siano non solo capaci di utilizzare, ma anche di integrare le nuove tecnologie nel processo di apprendimento, fornendo così soluzioni innovative e adatte ai bisogni in evoluzione degli adulti apprendenti.

Piano di studi

Il Piano di Studi per il corso di laurea magistrale in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali della IUL si distingue per la sua robusta struttura multidisciplinare.

Il fulcro del programma è rappresentato dalle discipline pedagogiche, tra cui emergono la Pedagogia della formazione degli adulti e la Pedagogia sperimentale per un digital learning di qualità. Questi insegnamenti sono progettati per fornire agli studenti una comprensione profonda e pratica delle dinamiche educative degli adulti.

A completare il quadro pedagogico, il piano accademico include anche una solida componente di discipline sociologiche. Moduli come Progettazione e gestione di programmi europei e internazionali offrono agli studenti strumenti operativi per implementare efficacemente interventi di formazione continua.

Non manca l’attenzione agli aspetti psicologici, con corsi come Psicologia dello sviluppo nell’arco della vita, che arricchiscono la capacità degli studenti di discernere le sfumature psicologiche dei partecipanti alle attività educative, offrendo loro un supporto adeguato.

Infine, il programma comprende un tirocinio curricolare che espone gli studenti a esperienze pratiche, fornendo un’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Prerequisiti di accesso

Accedere al corso di laurea magistrale in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in contesti nazionali e internazionali, offerto dalla IUL, non è un gioco da ragazzi, ma le porte sono aperte per chi possiede i requisiti giusti.

Per chi ha già una laurea triennale riconosciuta nelle classi L-19 (d.m. 270/04) o classe 18 (d.m. 509/99), la strada è spianata. Tuttavia, anche chi proviene da altri percorsi di studio può tentare l’accesso, purché abbia accumulato almeno 30 CFU nei settori M-PED e un totale di 30 CFU tra i settori M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA.

Nel curriculum dell’aspirante studente non deve mancare una certa familiarità con l’inglese, attestata da un livello almeno B1. La conoscenza della lingua non è più un accessorio, ma una necessità in un campo formativo che si interseca costantemente con iniziative internazionali.

Una volta verificati questi requisiti essenziali, l’ingresso al programma diventa un cammino fattibile.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, offrendo ulteriori possibilità di pianificare il proprio futuro accademico con flessibilità, senza doversi preoccupare di rigide scadenze.

Prospettive occupazionali

I laureati del corso di Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali della IUL possono contare su una vasta gamma di opportunità professionali nel settore dell’educazione e della formazione.

In particolare, le loro competenze li rendono ideali per ruoli di orientamento, progettazione formativa e curriculare. Superando i tradizionali ruoli di docenza, questi professionisti sono anche ben attrezzati per carriere in ambito organizzativo e gestionale, dove possono pianificare e supervisionare efficacemente attività formative.

Il loro coinvolgimento non si limita alla fase esecutiva dei programmi formativi: possono assumere responsabilità fin dalle fasi preliminari, come la ricerca di finanziamenti europei e internazionali, e sono in grado di gestire anche i processi di valutazione dei risultati ottenuti. Le posizioni disponibili spaziano tra imprese private, enti di formazione professionale, servizi di orientamento, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore.

Esaminando il contesto della classe di laurea LM-57, il mercato del lavoro per i professionisti dell’educazione e della formazione è decisamente promettente.

Con un tasso di occupazione che sfiora l’86,4%, il settore è continuamente alla ricerca di nuovi esperti. Ogni anno, il fabbisogno è di circa 43.550 laureati, mentre l’offerta è di 32.700. Cinque anni dopo la laurea, gli studenti possono aspettarsi di guadagnare in media 1.380 euro netti al mese, a dimostrazione delle solide prospettive economiche che aspettano coloro che intraprendono questa carriera.

Perché scegliere IUL

IUL, l’Istituto Universitario Online, si distingue nel panorama della formazione online per la sua capacità di integrare teoria e pratica nei suoi programmi.

Questo approccio pratico è studiato per supportare lo sviluppo professionale dei futuri laureati, rendendo IUL un punto di riferimento per chi cerca innovazione didattica.

L’attenzione particolare alle metodologie innovative e agli studi avanzati rende IUL una scelta ideale anche per chi è appassionato di ricerca scientifica.

Gli studenti di IUL hanno accesso a risorse bibliografiche continuamente aggiornate e alla possibilità di partecipare a progetti di ricerca collaborativa con esperti del settore.

Questo ambiente accademico eclettico non solo favorisce la crescita intellettuale, ma prepara anche i laureati a contribuire in modo significativo al mondo accademico.

Inoltre, IUL offre un approccio personalizzato all’apprendimento, con tutor dedicati e supporto costante durante il percorso formativo.

Questo modello educativo flessibile permette agli studenti di adattare il loro percorso di studio alle loro esigenze personali e professionali, garantendo un’esperienza formativa ottimale.