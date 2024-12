Laurea Online in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione L-10 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Laurea in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione offerto dall’Università Unipegaso è studiato per fornire agli studenti una solida base nelle discipline umanistiche. Questo programma si concentra su un’ampia gamma di materie fondamentali, inclusi gli studi di letteratura, linguistica, storia, geografia e cultura, trattando le civiltà moderne e contemporanee.

È un percorso formativo che mira a far comprendere l’evoluzione storica e sociale delle discipline, integrando conoscenze interdisciplinari.

Pensato per sviluppare la capacità critica e analitica degli studenti, questo corso pone un forte accento sulla linguistica e la letteratura. Allo stesso tempo, mira a fornire una comprensione delle materie storiche, pedagogiche e dell’uso delle tecnologie dell’istruzione, essenziali per chi desidera affacciarsi al mondo dell’insegnamento o della ricerca.

Attraverso due curriculum distinti – uno focalizzato su Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, l’altro su Editoria Digitale – gli studenti sono preparati ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo, armati di un sapere che spazia dalle tradizionali conoscenze umanistiche alle più moderne innovazioni tecnologiche.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione dell’Università Unipegaso è progettato per offrire un percorso educativo completo ed equilibrato.

Durante il primo anno si gettano le basi con discipline fondamentali come letteratura italiana, linguistica e lingua e letteratura latina, insieme a storia greca. Queste materie fondamentali sono pensate per sviluppare una competenza solida in ambito umanistico.

Ogni studente dovrà completare un totale di 180 CFU nel corso della laurea triennale. Tra questi, 54 CFU sono dedicati alle attività caratterizzanti, mentre 27 CFU sono riservati alle materie affini. Le restanti 33 CFU comprendono attività a scelta dello studente, che permettono di acquisire una consapevolezza pratica e teorica nelle abilità informatiche, telematiche e nella conoscenza di almeno una lingua straniera, competenze essenziali per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il programma offre anche due differenti curricula, uno focalizzato su “Lettere, Sapere Umanistico e Formazione” e l’altro su “Editoria Digitale”, entrambi appartenenti alla classe di laurea L-10.

Questa suddivisione permette agli studenti di indirizzare i propri studi secondo le proprie inclinazioni, mantenendo comunque una solida preparazione accademica.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione dell’Università Unipegaso, è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore oppure un titolo equivalente ottenuto all’estero. Questo costituisce il requisito fondamentale per l’ammissione e assicura che gli studenti abbiano un livello di preparazione adeguato per affrontare il percorso di studi.

Oltre al diploma, è importante che i candidati abbiano una solida base di conoscenze nelle materie letterarie, storiche e geografiche. Non è da trascurare l’importanza di avere una buona padronanza di una seconda lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, che dovrebbe essere almeno di livello B1 secondo il QCER. Tale competenza linguistica è essenziale per partecipare efficacemente alle lezioni e per comprendere i materiali didattici.

L’Università Unipegaso permette l’iscrizione in ogni momento dell’anno, ma prevede un test d’ingresso che, pur non essendo selettivo, serve a valutare le competenze di base degli studenti. Chi non supera questo test dovrà colmare le lacune attraverso Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e frequenterà dei precorsi detti “Corsi Zero“, con test finali annessi per garantire un allineamento con il livello didattico richiesto.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione presso l’Università Unipegaso apre le porte a numerose carriere professionali.

I laureati possono aspirare a posizioni come assistenti di archivio e biblioteca, tecnici delle pubbliche relazioni e insegnanti di formazione professionale. Non mancano opportunità anche nei musei, nei settori editoriali e nelle agenzie pubblicitarie e di comunicazione.

Dai promotori di attività culturali ai redattori di contenuti online, le strade sono diversificate e si adattano ai talenti e alle ambizioni di ciascun laureato.

Per chi desidera diventare giornalista, il percorso include un praticantato di 18 mesi o la frequentazione di scuole di giornalismo riconosciute. È inoltre previsto un esame di idoneità per ottenere il tesserino da Giornalista Pubblicista.

Per quanto riguarda la specifica classe di laurea L-10, le opportunità nel campo umanistico-letterario continuano a essere solide. Con un tasso di occupazione dell’81,3%, i laureati in discipline umanistiche trovano un impiego stabile, spesso in contesti culturali e creativi.

Dopo cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si aggira sui 1.500 euro, rendendo possibili avanzamenti di carriera in ruoli più specializzati e ben remunerati.

Le competenze acquisite nel corso di studi non solo preparano a ruoli tradizionali, ma anche a nuove sfide professionali in un mondo sempre più digitale e interconnesso.

Perché scegliere Unipegaso

Se stai cercando la massima flessibilità nello studio, l’Università Telematica Unipegaso è il posto giusto per te. Offrendo la possibilità di pianificare il proprio percorso accademico in base alle esigenze personali e lavorative, Unipegaso permette di accedere alle lezioni online comodamente da qualsiasi luogo, rendendo l’apprendimento un’esperienza efficiente e priva di stress.

Unipegaso si distingue per l’impegno verso gli studenti lavoratori grazie a programmi specificamente progettati per chi deve bilanciare studio e lavoro. Con lezioni, materiali didattici e webinar sempre disponibili online, gli studenti possono gestire il loro tempo in modo ottimale senza compromettere la qualità dell’istruzione ricevuta.

Inoltre, chi desidera un’esperienza accademica all’avanguardia troverà in Unipegaso un partner ideale: l’università utilizza tecnologie innovative per garantire un apprendimento attivo e stimolante. La rete di tutor esperti fornisce un supporto continuo, guidandoti passo dopo passo nel tuo percorso formativo.