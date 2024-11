Laurea Online in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale LM-38 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è stato progettato con un obiettivo chiaro e ambizioso: dotare gli studenti di competenze linguistiche avanzate e una solida comprensione delle culture internazionali.

L’accento è posto sullo sviluppo della padronanza di due lingue straniere, sia a livello scritto che orale, offrendo così una preparazione linguistica di altissimo livello.

Parallelamente, gli studenti ricevono una formazione robusta nei principi teorici e pratici di discipline complementari come l’informatica, la linguistica e le scienze socio-territoriali, economiche e giuridiche. Tale approccio interdisciplinare è essenziale per chiunque voglia operare nel campo della comunicazione internazionale e della cooperazione interculturale.

Gli insegnamenti linguistici sono integrati da corsi che esplorano le intersezioni tra linguistica, economia e relazioni giuridico-sociali, creando una sinergia che è uno dei pilastri di questo corso di laurea.

Un altro aspetto distintivo del corso è l’impegno a stimolare l’apprendimento attraverso metodologie didattiche innovative come seminari, attività guidate ed esercitazioni. Queste attività mirano a consolidare le competenze linguistiche e a potenziare il bagaglio culturale degli studenti, preparandoli ad affrontare un mercato del lavoro sempre più globalizzato e competitivo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale all’Università Telematica Guglielmo Marconi è strutturato per fornire un’approfondita conoscenza delle lingue straniere. Gli studenti possono migliorare le competenze linguistiche sviluppate durante la laurea triennale, consolidando la loro preparazione in due lingue scelte.

Particolare enfasi è data anche all’approfondimento della lingua italiana, importante per chi intende operare in contesti multilingue.

Il curriculum prevede esami in materia di Teoria dei linguaggi e Glottologia, che offrono le basi teoriche per comprendere le dinamiche del linguaggio umano.

A completare l’offerta formativa vi sono corsi opzionali che gli studenti possono scegliere in base ai loro interessi, come la Storia delle organizzazioni internazionali e Organizzazioni internazionali, così da specializzarsi in ambiti specifici della comunicazione globale.

Il corso prevede inoltre la possibilità di partecipare a laboratori e stage organizzati in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e internazionali. Queste esperienze pratiche arricchiscono il bagaglio degli studenti, offrendo un’importante opportunità per mettere in pratica le conoscenze acquisite nei contesti lavorativi.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è richiesto il possesso di una Laurea o di un Diploma Universitario di durata triennale. Questo requisito assicura che gli studenti abbiano una solida base linguistica e accademica su cui costruire ulteriormente le loro competenze.

Non ci sono vincoli temporali per l’iscrizione: è possibile fare domanda lungo tutto l’arco dell’anno, offrendo così la massima flessibilità a chi intende intraprendere questo percorso accademico.

Il corso di laurea non prevede la selezione tramite prove di ammissione, garantendo così un accesso aperto a chiunque soddisfi i criteri minimi di titolo di studio. Questa politica inclusiva permette di attrarre un ampio spettro di candidati con diverse esperienze e background, arricchendo il contesto di apprendimento e favorendo la diversità culturale e accademica.

Gli studenti internazionali possono iscriversi presentando un titolo di studio conseguito all’estero, purché questo sia riconosciuto come idoneo. Tale apertura facilita l’integrazione di studenti di varie nazionalità, aggiungendo ulteriori dimensioni interculturali al programma.

Prospettive occupazionali

I laureati in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi hanno un ventaglio di possibilità lavorative molto ampio. Possono inserirsi con successo in aziende commerciali, manifatturiere e di import-export, così come in studi professionali e di servizi linguistici. Altri sbocchi si trovano nella Pubblica Amministrazione e nelle strutture del volontariato.

Molti trovano opportunità nelle organizzazioni internazionali, specialmente nei settori della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo. Anche enti e istituzioni impegnati nell’integrazione economica, sociale e culturale sfruttano le loro competenze, così come enti pubblici che si occupano della tutela delle lingue immigrate e della legislazione linguistica dell’UE. I laureati possono lavorare nelle istituzioni governative, nei settori della cultura, dei beni culturali e dello sviluppo locale, nonché in funzioni legate alla comunicazione e alla cooperazione internazionale.

La professione di insegnante di lingue straniere nelle scuole medie e superiori è un’altra opzione solida. Inoltre, il corso prepara per professioni come interprete, traduttore, linguista e filologo.

Considerando la classe di laurea LM-38, i laureati in lingue hanno un tasso di occupazione dell’86,2%. C’è una forte domanda di traduttori e interpreti, con un fabbisogno annuo di 6.650 laureati, rispetto a un’offerta di 11.500. Questi dati rivelano un mercato competitivo dove la conoscenza di lingue straniere, soprattutto asiatiche, è sempre più richiesta a livello mondiale.

La retribuzione media cinque anni dopo la laurea è di 1.505 euro, il che riflette una remunerazione sostanziosa per chi possiede competenze linguistiche affinate.

Perché scegliere Unimarconi

Se hai bisogno di flessibilità per conciliare lavoro e studio, l’Università Telematica Unimarconi è l’ateneo perfetto. Grazie alla sua piattaforma digitale avanzata, puoi seguire le lezioni quando preferisci, mantenendo sempre un alto standard di qualità accademica. È ideale per chi desidera espandere le proprie competenze senza stravolgere la routine quotidiana.

Unimarconi offre una dimensione internazionale del tuo percorso educativo. Con programmi di scambio e collaborazioni con istituzioni estere, potrai arricchire il tuo curriculum con esperienze globali, preparandoti per una carriera senza confini. L’approccio internazionale dell’ateneo amplia le tue prospettive culturali e professionali, rendendoti un candidato competitivo nel mercato del lavoro globalizzato.

Passione per innovazione e tecnologia? Unimarconi è all’avanguardia, integrando le ultime novità digitali nella didattica. Se vuoi essere allineato con le richieste del mercato del lavoro, questo è il luogo giusto per te. L’ateneo è attento alle nuove esigenze professionali, formando laureati pronti a rispondere alle sfide con competenze aggiornate e pragmatiche.