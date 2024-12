Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Linguistica Moderna presso l’Università Unipegaso si pone come obiettivo di equipaggiare gli studenti con un bagaglio di competenze interdisciplinari.

L’idea centrale è quella di esplorare e comprendere le sfumature dell’evoluzione linguistica e letteraria all’interno del vasto universo delle scienze cognitive, sociali e culturali, senza tralasciare l’importanza crescente delle nuove tecnologie digitali.

Questa offerta formativa è articolata in due curricula identificativi: Linguistica Moderna e Cultura Editoriale ed Ecosistema Digitale. Entrambi sono progettati per integrarsi ai precedenti percorsi accademici, permettendo agli studenti di approfondire e ampliare le loro conoscenze a un livello superiore.

La missione didattica di questo corso è di preparare laureati esperti capaci di operare in molteplici settori.

I futuri specialisti saranno pronti a intraprendere carriere professionali nel campo della ricerca avanzata o dell’insegnamento nelle scuole secondarie, sia private che statali, purché superino i requisiti abilitativi e i concorsi previsti dalle attuali normative.

Ogni laureato di questo percorso avrà l’opportunità di applicare le competenze acquisite in contesti accademici e professionali in continua evoluzione, diventando un punto di riferimento nel panorama delle scienze umane e della comunicazione.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Linguistica Moderna presso l’Università Unipegaso è strutturato per fornire una formazione completa e diversificata. Gli studenti affrontano un’ampia gamma di ambiti disciplinari che spaziano dalle metodologie linguistiche e filologiche alle scienze socio-antropologiche.

Un aspetto fondamentale è rappresentato dall’integrazione di discipline informatiche e logico-filosofiche, che potenziano la capacità di analisi critica e l’adattamento alle esigenze contemporanee.

Ogni studente è tenuto ad accumulare un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) entro la conclusione del biennio. Questo include 60 CFU dedicati ad attività caratterizzanti, che rappresentano il cuore della formazione linguistica e culturale.

A ciò si aggiungono 12 CFU per materie affini, permettendo una significativa personalizzazione del percorso formativo.

Infine, è necessaria la compresenza di 48 CFU per altre attività, tra cui spiccano le conoscenze linguistiche. Tale struttura consente un approccio flessibile e mirato, in grado di rispondere alle specifiche esigenze formative degli studenti, assicurando al contempo una preparazione solida e adattabile nel contesto delle dinamiche socioculturali.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Linguistica Moderna dell’Università Unipegaso, i candidati devono possedere una solida base accademica. È richiesto il possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi: L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L-10 (Lettere), L-11 (Lingue e culture moderne), L-12 (Mediazione linguistica) o L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione), o titoli equiparati dei precedenti ordinamenti.

In mancanza di tali titoli, è fondamentale dimostrare conoscenze curriculari negli ambiti disciplinari specificati. I candidati devono aver accumulato tra 6 e 12 CFU nell’area linguistica e glottodidattica, 12-18 CFU nell’area filologico-letteraria, 18-24 CFU nell’area storica, geografica, artistica e delle scienze umane, e infine 6-12 CFU nell’area delle lingue straniere.

Inoltre, è essenziale avere una profonda conoscenza della lingua italiana, con particolare attenzione alle competenze scritte, che viene verificata tramite un test d’ingresso. Gli aspiranti devono inoltre dimostrare una padronanza della lingua straniera europea almeno al livello B2, certificabile tramite una qualifica linguistica riconosciuta a livello internazionale.

Infine, sebbene l’iscrizione sia aperta tutto l’anno, come nelle altre università telematiche del MIUR, è previsto un test d’ingresso per valutare la preparazione pregressa. Un eventuale risultato negativo implica l’obbligo di superare degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Magistrale in Linguistica Moderna dell’Università Telematica Unipegaso prepara i suoi studenti per una vasta gamma di opportunità professionali. Gli studenti possono aspirare a diventare revisori di testi o intraprendere carriere come professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nelle scuole secondarie superiori e inferiori.

Oltre a queste opzioni, ci sono possibilità di lavoro come esperti nella formazione linguistica in centri linguistici e organizzazioni che si occupano di formazione linguistica, sia in Italia che all’estero. Inoltre, le competenze acquisite attraverso il corso possono portare a posizioni di consulenti linguistici in istituti di cooperazione nazionali e internazionali e nel settore editoriale.

L’ambito umanistico-letterario offre ancora oggi solide prospettive lavorative, con un tasso di occupazione attestato all’81,3%. I laureati in Linguistica Moderna possono aspettarsi un percorso di carriera che contempla una rapida crescita, con una retribuzione media di circa 1.500 euro mensili dopo cinque anni dalla laurea.

Questo percorso di studio permette di inserirsi con successo in contesti culturali e creativi, sfruttando le proprie passioni per le materie umanistiche e arricchendo il proprio profilo professionale attraverso ruoli specializzati e di rilievo.

Perché scegliere Unipegaso

Unipegaso si distingue per la sua capacità di offrire un approccio didattico estremamente flessibile, perfetto per chi ha bisogno di gestire in autonomia il proprio percorso di apprendimento.

Le lezioni online accessibili ovunque permettono agli studenti di conciliare studio e vita privata o lavorativa, rendendo l’università ideale per gli studenti lavoratori.

Il valore aggiunto di Unipegaso sta nella dedizione verso l’innovazione accademica. L’ateneo sfrutta tecnologie all’avanguardia per la didattica online, offrendo strumenti interattivi che favoriscono un apprendimento attivo e coinvolgente.

Inoltre, la presenza costante di tutor esperti garantisce un supporto educativo continuo, un vero alleato nel percorso formativo degli studenti.

Unipegaso si conferma un’ottima soluzione per chi cerca un’educazione di qualità, combinata con la libertà e l’efficienza dell’apprendimento digitale, senza sacrificare la serenità e la personalizzazione di un’esperienza formativa su misura.