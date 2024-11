Laurea Online in Management e Consulenza Aziendale LM-77 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale presso l’Università Telematica San Raffaele è pensato per fornire agli studenti una preparazione avanzata e specialistica nel campo delle dinamiche aziendali.

Partendo dalla classe di laurea LM-77, il corso si propone di esplorare le aree operative e gestionali delle imprese in profondità, con un approccio sistematico e integrato.

Gli studenti avranno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali attraverso un curriculum diversificato che abbraccia quattro rami principali:

Management e Consulenza Aziendale

Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica

Banking and Finance

Economia e Management delle Organizzazioni Sportive

Ciascun percorso è studiato per fornire strumenti teorici e pratici che si adattano ai mutamenti del contesto economico globale.

La struttura del corso bilancia in modo efficace l’analisi economica e finanziaria con applicazioni informatico-matematiche, per agevolare i processi decisionali aziendali.

Inoltre, il programma copre anche aspetti giuridici, garantendo una comprensione delle normative aziendali essenziali, tra cui diritto commerciale e del lavoro, oltre alla gestione dei rischi e regolamentazioni contrattuali.

Così, gli studenti si troveranno equipaggiati per affrontare le sfide professionali con sicurezza e creatività.

Piano di studi

Il programma di studi per il corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale all’Università Telematica San Raffaele è stato progettato per offrire un’esperienza educativa flessibile e diversificata, adattata a una varietà di interessi e aspirazioni professionali. Gli studenti possono scegliere tra quattro curricula distinti, ciascuno con un focus specifico sull’acquisizione delle competenze fondamentali necessarie per prosperare in settori dinamici.

Per chi si orienta verso il curriculum in Management e Consulenza Aziendale, il percorso include l’approfondimento di materie come i Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, oltre alle Scienze Merceologiche.

In alternativa, il curriculum in Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica integra nozioni manageriali con specificità come il corso di E-health, mirato a comprendere il ruolo delle ICT nella gestione del sistema salute.

Il percorso Banking and Finance si concentra su temi finanziari e tecnologici, tra cui l’Analisi dei Mercati Finanziari e la Tecnologia Blockchain, offrendo strumenti avanzati per una carriera nel fintech.

Infine, il curriculum Economia e Management delle Organizzazioni Sportive offre una formazione mirata su aspetti economici e comunicativi dello sport, includendo corsi come Economia dello sport e degli eventi e Sport Communication & New Media, per preparare gli studenti alle sfide del settore sportivo moderno.

Ogni curriculum è strutturato in modo da garantire una robusta base teorica e pratica, mantenendo aperte molteplici possibilità per il futuro professionale degli studenti.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale dell’Università Telematica San Raffaele, è necessario possedere una laurea triennale, che garantisce una base solida per affrontare studi avanzati.

Sono ammesse diverse classi di laurea, tra cui:

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-15 Scienze del turismo

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-33 Scienze economiche

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-41 Statistica

L’università ha semplificato il processo di ammissione, eliminando la necessità di sostenere un test di ingresso.

Questo approccio consente l’accesso continuo, in quanto le iscrizioni rimangono aperte tutto l’anno, offrendo flessibilità agli studenti che pianificano il loro percorso educativo su misura.

Prospettive occupazionali

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale presso l’Università Telematica San Raffaele apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali. I laureati possono aspirare a diventare dottori commercialisti, sfruttando le competenze acquisite per operare come liberi professionisti o in collaborazione con aziende di diverso calibro.

Il campo della consulenza aziendale e della direzione economica rappresenta un altro sbocco naturale, garantendo posizioni in cui si può gestire e ottimizzare le risorse aziendali.

Le competenze acquisite permettono ai laureati di assumere ruoli chiave nelle aziende sanitarie, contribuendo all’innovazione dei servizi sanitari e all’integrazione di nuove tecnologie. Ciò si traduce anche in opportunità di intraprendere attività imprenditoriali nei settori pubblico e privato, sia in contesti nazionali che internazionali, fornendo consulenze specialistiche in materie economiche e aziendali.

La classe di laurea LM-77 si distingue nell’ambito economico-statistico, che attualmente mostra una forte domanda di professionisti qualificati. Si prevede un fabbisogno annuo di 47.100 laureati, superando l’offerta formativa annuale di 38.900 laureati disponibili. Questa disparità dimostra l’elevato potenziale occupazionale per i laureati in questa classe, con un tasso di occupazione del 91,2%.

I professionisti nel settore possono aspettarsi una retribuzione media di 1.803 euro entro cinque anni dal conseguimento del titolo di studio. Questa versatilità e adattabilità del profilo garantiscono posizioni rilevanti non solo in patria ma anche all’estero.

Perché scegliere San Raffaele

L’Università Telematica San Raffaele rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’istruzione di alto livello nel settore economico e gestionale. Situata nel cuore di un contesto accademico dinamico, l’ateneo offre percorsi di studio che coniugano teoria e pratica, garantendo agli studenti competenze reali e applicabili nel mondo del lavoro.

San Raffaele si distingue per un corpo docente altamente qualificato, attento alle esigenze degli studenti e alle evoluzioni del mercato globale. Inoltre, l’approccio didattico è flessibile, con modalità di apprendimento online che permettono di conciliare studio e impegni personali, caratteristica particolarmente apprezzata in un ambiente accademico moderno.

L’ateneo promuove attivamente un ambiente inclusivo e una cultura dell’innovazione, investendo in tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza formativa. Ciò si traduce in un’offerta formativa sempre aggiornata, che prepara i laureati ad affrontare le sfide professionali con sicurezza e competenza.