Laurea Online in Management L-77 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Management dell’Università Telematica Mercatorum è progettato per dotare gli studenti di competenze avanzate nel governo delle aziende e nella gestione dei processi organizzativi.

Concentrandosi sulle esigenze aziendali cruciali, il programma formativo mira a sviluppare soluzioni e innovazioni che siano strategiche e tecnicamente valide. I partecipanti al corso acquisiranno la capacità di valutare le implicazioni tecniche, strategiche e organizzative delle loro proposte, posizionandosi come leader capaci in un contesto aziendale dinamico.

La struttura del corso è suddivisa in tre aree principali: l’area aziendale, che fornisce strumenti analitici per la gestione economica e finanziaria, l’area giuridica, focalizzata sulla regolamentazione delle attività imprenditoriali, e l’area economica e statistica, che accelera la comprensione delle dinamiche economico-sociali.

Queste macro-aree assicurano che i laureati siano pronti ad affrontare le sfide reali del mercato con una solida base teorica e pratica.

Inoltre, il curriculum offre un’opzione avanzata con il Sole 24ORE Formazione, un’opportunità unica di apprendimento arricchita dalla partecipazione di esperti del settore e giornalisti.

Gli studenti sviluppano dunque competenze nel leggere e interpretare contesti economici e nel fare uso di tecniche quantitative per supportare decisioni informate e rigorose. Al centro della formazione c’è anche l’intelligenza nel trattare le dinamiche del governo societario, garantendo che i laureati comprendano appieno i diversi interessi aziendali.

Piano di studi

Il piano di studi per la Laurea Magistrale in Management presso l’Università Telematica Mercatorum è strutturato per garantire una solida preparazione in vari ambiti chiave, componendosi di un totale di 120 Crediti Formativi Universitari da completare in due anni.

Durante il primo anno, gli studenti sono immersi in materie fondamentali come i Principi contabili, che offrono una comprensione approfondita delle basi contabili e finanziarie, la Politica economica, che analizza le decisioni politiche e il loro impatto sul mondo degli affari, e la Programmazione e controllo, essenziale per chi punta a ruoli decisionali all’interno delle strutture aziendali.

Nel secondo anno, il focus si sposta in parte su argomenti più specialistici come il Diritto commerciale avanzato, che prepara gli studenti a navigare le complesse leggi che regolano il business mondiale. Inoltre, il piano di studi prevede un insegnamento a scelta e include crediti destinati a stage e tirocini. Queste sono opportunità essenziali per immergersi nella realtà professionale, mettendo alla prova quanto appreso nei contesti aziendali reali, siano essi imprese, enti pubblici, privati o ordini professionali.

L’obiettivo del piano di studi è quello di equipaggiare gli studenti non solo con conoscenze teoriche, ma anche con competenze pratiche necessarie per emergere nel mondo competitivo del management aziendale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Management presso l’Università Telematica Mercatorum, è necessario possedere una laurea triennale appartenente alle classi L-18, L-33, L-15, L-16 oppure un titolo estero equivalente riconosciuto.

L’università condurrà una valutazione per verificare la preparazione accademica del candidato, che deve dimostrare una comprensione adeguata di economia, gestione aziendale e organizzazione. Inoltre, è atteso che il candidato possegga competenze nelle tecniche e strumenti quantitativi necessari per l’analisi dei dati, oltre a una maturità sufficiente nelle discipline giuridiche.

Per coloro che non superano il test di verifica iniziale, verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) per colmare le lacune riscontrate. Questo è un passo essenziale per garantire che tutti gli studenti abbiano le basi necessarie per affrontare con successo il percorso accademico previsto.

Infine, è richiesto che i candidati dimostrino un’ottima padronanza della lingua inglese sia scritta che orale, dato che rappresenta uno strumento fondamentale nel mondo della gestione aziendale.

Le iscrizioni al corso sono aperte tutto l’anno, consentendo una flessibilità che si adatta alle esigenze degli studenti.

Prospettive occupazionali

I laureati in Management presso l’Università Telematica Mercatorum sono pronti a diventare leader nella gestione e controllo dei processi aziendali. Il corso prepara i professionisti ad assumere ruoli di responsabilità in imprese, banche, amministrazioni pubbliche e organizzazioni no-profit.

Le posizioni più comuni includono funzioni di general management, project management, finanza, marketing, amministrazione, controllo e internazionalizzazione. I laureati possiedono anche le competenze necessarie per intraprendere la carriera di consulente economico-aziendale, tra cui quella del dottore commercialista ed esperto contabile, previo superamento dell’esame di abilitazione e iscrizione all’albo competente.

Per quanto riguarda specificamente la classe di laurea LM-77, il settore economico-statistico emerge come uno dei più promettenti. Ricopre un fabbisogno annuo di 47.100 laureati, a fronte di un’offerta di 38.900. Questo squilibrio genera ampie opportunità lavorative.

Il tasso di occupazione per i laureati in Economia è particolarmente alto, al 91,2%, e le prospettive di carriera sono corroborate da una retribuzione media di 1.803 euro mensili a cinque anni dal conseguimento del titolo. La natura trasversale della formazione ricevuta rende i laureati capaci di inserirsi facilmente sia nel mercato italiano che internazionale, offrendo un ventaglio di opportunità professionali variegato e stimolante.

Perché scegliere Mercatorum

Mercatorum è l’ateneo ideale per chi punta a inserirsi nel dinamico mondo delle imprese. Nata grazie al sistema delle Camere di Commercio italiane, l’università si focalizza sulla formazione di professionisti pronti a soddisfare le esigenze del mercato lavorativo odierno.

Offrendo una combinazione di preparazione teorica e pratica, i suoi corsi sono perfetti per affrontare le sfide economiche contemporanee con sicurezza e competenza.

La flessibilità è un pilastro fondamentale di Mercatorum. Gli studenti che devono bilanciare studio e lavoro apprezzeranno l’offerta formativa online, che consente di seguire le lezioni in modo adattabile, senza compromettere i propri impegni.

Inoltre, tramite eventi aziendali e collaborazioni con realtà imprenditoriali locali, Mercatorum facilita il networking, aprendo porte a opportunità concrete nel mondo del lavoro.

Per chi cerca di aggiornare le proprie competenze o mira a specializzarsi in settori specifici, Mercatorum rappresenta una scelta vincente. I suoi programmi sono sempre al passo con le tendenze di mercato, offrendo corsi all’avanguardia che incoraggiano lo sviluppo professionale e personale.

Per coloro che sognano di avviare una propria attività o desiderano acquisire competenze immediatamente applicabili, Mercatorum è senza dubbio la meta giusta.