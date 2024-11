Laurea Online in Psicologia LM-51 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il percorso della Laurea Magistrale in Psicologia presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato con precisione per formare esperti nel settore psicologico.

Questo corso, appartenente alla classe LM-51, si distingue per l’offerta di conoscenze avanzate in ambiti chiave della psicologia, che spaziano dai fondamenti storici e metodologici alla psicobiologia, passando attraverso la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

La struttura didattica del corso si basa su una miscela sinergica di teoria e pratica. Gli studenti sono esposti a modelli teorici innovativi e hanno l’opportunità di sviluppare competenze pratiche attraverso tecniche di intervento e metodologie avanzate.

Questo avvicinamento diretto alla pratica consente di preparare al meglio i futuri psicologi, dotandoli delle capacità necessarie per affrontare le sfide professionali.

Un ulteriore punto di forza del programma è rappresentato dalla Certificazione EuroPsy.

Questo riconoscimento europeo garantisce che la formazione ricevuta sia all’avanguardia e che gli studenti siano dotati delle competenze necessarie per svolgere prestazioni psicologiche di alto livello, guadagnandosi la fiducia di clienti, datori di lavoro e colleghi.

Piano di studi

Il Piano di studi della Laurea Magistrale in Psicologia presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è stato progettato per offrire un approfondimento dettagliato e personalizzabile della disciplina psicologica.

Gli studenti possono aspettarsi un curriculum rigoroso che abbraccia la psicologia cognitiva, i disturbi cognitivi in età evolutiva, la neuropsicologia, e la psichiatria e psicopatologia.

Questo programma verte su esami che richiedono una preparazione solida, con un focus sui modelli teorici e sui metodi pratici di intervento. Tra gli insegnamenti fondamentali spiccano la Metodologia clinica e la Metodologia di intervento nel disagio emotivo. Questi esami assicurano che gli studenti acquisiscano non solo una comprensione teorica, ma anche l’abilità pratica per affrontare situazioni complesse e reali nel campo psicosociale.

In aggiunta agli esami obbligatori, c’è un’ampia gamma di esami a scelta che permette agli studenti di personalizzare il proprio percorso formativo. Questo include corsi sugli effetti psicosomatici delle malattie cutanee, sanità pubblica e medicina di comunità.

La flessibilità del piano di studi mira a sviluppare professionisti con una formazione completa e diversificata, facilitando loro una preparazione unica e vasta nel campo della psicologia.

Prerequisiti di accesso

Per entrare nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario aver completato un ciclo di studi triennale. Questo può essere una Laurea o un Diploma Universitario di durata analoga. L’istituzione non prevede test d’ammissione, un dettaglio interessante che rende il processo d’iscrizione molto più snello e accessibile.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, consentendo una flessibilità notevole per quei candidati che vogliono pianificare i propri studi secondo impegni personali o lavorativi.

Per gli studenti stranieri, l’accesso è garantito con titoli di studio ottenuti all’estero, purché siano equivalenti a quelli richiesti in Italia. È, tuttavia, fondamentale che i candidati siano in grado di dimostrare la loro padronanza della lingua italiana, essendo necessaria per seguire i corsi offerti.

Questo approccio libero e aperto caratterizza l’università come un centro di apprendimento accessibile e inclusivo, ideale per chi è determinato a intraprendere una carriera nel campo della psicologia senza le complicazioni dei percorsi più tradizionali.

Prospettive occupazionali

A partire dall’anno accademico 2023/2024, ottenere la laurea in psicologia LM-51 presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre importanti vantaggi nell’ambito professionale.

Con l’introduzione della nuova normativa, la laurea diventa abilitante, eliminando la necessità del tradizionale esame di Stato.

La Legge n. 163/2021 ha infatti trasformato il percorso verso l’abilitazione, che ora si integra nel corso di studio stesso.

I laureati possono quindi procedere direttamente all’iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi, un passo fondamentale per esercitare la professione.

Le possibilità di carriera per i neolaureati sono varie e spaziano tra istituzioni pubbliche e private, consulenze in ambito educativo, aziende e organizzazioni del terzo settore.

Iniziative di supporto tecnico e pratico rappresentano uno sbocco naturale per chi ha completato questo percorso.

Inoltre, le competenze acquisite permettono di operare in settori quali valutazione e diagnosi, abilitazione e riabilitazione, oltre a ruoli rilevanti nell’educazione e nella promozione della salute.

All’interno della specifica classe di laurea LM-51, il settore della psicologia presenta sfide particolari.

Nonostante un’alta domanda di laureati in quest’ambito, il mercato del lavoro mostra un disallineamento significativo tra richiesta e offerta.

Attualmente, il tasso di occupazione si attesta all’84,2%, suggerendo una forte competizione per le posizioni disponibili.

Tuttavia, per coloro che riescono ad affermarsi nel settore, la retribuzione a cinque anni dalla laurea raggiunge una media di 1.406 euro al mese.

Questa cifra riflette l’importanza e il contributo che i laureati LM-51 apportano, non solo in ambiti clinici, ma anche in contesti aziendali e scolastici, dove le loro competenze sono sempre più richieste.

Perché scegliere Unimarconi

Se stai cercando un ateneo che offra un’istruzione di qualità mantenendo costi accessibili, l’Università Telematica Unimarconi è il fit perfetto. Con rette annuali competitive, Unimarconi propone una vasta gamma di corsi, caratterizzandosi per la sua flessibilità didattica. Questo approccio rende l’università un’opzione ideale per chi desidera equilibrare studio e lavoro senza compromettere la qualità formativa.

Per gli studenti che lavorano, Unimarconi è progettata per adattarsi alle esigenze di chi ha già impegni professionali. Grazie alla possibilità di seguire le lezioni online, gli studenti possono gestire meglio il proprio tempo, imparando in modo autonomo. L’università prepara i suoi laureati ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con competenze aggiornate e pratiche.

Per coloro che desiderano un’esperienza accademica globale, Unimarconi offre varie opportunità di scambio e programmi di studio all’estero, arricchendo così il percorso formativo con prospettive culturali e professionali internazionali. La combinazione di una didattica all’avanguardia e collaborazioni estere rende Unimarconi la scelta giusta per studenti motivati a costruire una carriera senza confini.