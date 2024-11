Laurea Online in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, offerto dall’Università Telematica San Raffaele, si pone come obiettivo principale quello di formare professionisti competenti in una vasta gamma di discipline. Gli studenti vengono introdotti in modo rigoroso al panorama legale, economico e aziendale, arricchito da approfondimenti sociologici e linguistici.

L’offerta formativa, articolata in quattro indirizzi distinti, è progettata per rispondere alle esigenze del settore multisettoriale, con una particolare attenzione alla pratica professionale.

Attraverso questa formazione, gli studenti acquisiranno competenze che spaziano dal management delle organizzazioni pubbliche e private alle specifiche esigenze dell’amministrazione sportiva e dei servizi socio-sanitari. Il programma, grazie alla collaborazione con esperti e professionisti del settore, offre un percorso formativo integrato e mirato che prepara i laureati ad affrontare le sfide del mondo del lavoro con competenza e sicurezza.

In special modo, l’indirizzo dedicato all’amministrazione nel calcio fornisce una visione unica delle dinamiche sportive, grazie alle lezioni tenute anche a Coverciano, noto centro di formazione calcistica.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università Telematica San Raffaele è stato progettato per offrire agli studenti una formazione solida e completa. Durante il primo anno, gli studenti affrontano le discipline di base, come sociologia, informatica e diritto, che gettano le fondamenta per gli studi successivi. Questo approccio garantisce una comprensione robusta dei principi fondamentali necessari per affrontare i corsi più avanzati.

Nel secondo anno, il curriculum si arricchisce con materie come il diritto amministrativo e le scienze politiche, oltre a corsi caratterizzanti come la sociologia dei processi economici e del lavoro e il diritto dell’Unione Europea. L’inclusione di questi corsi consente agli studenti di espandere la loro conoscenza in ambiti specifici, preparando il terreno per una carriera professionale diversificata.

Il terzo anno è dedicato al perfezionamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione alla lingua inglese, e alla specializzazione attraverso materie opzionali. Questa struttura consente agli studenti di personalizzare il proprio percorso formativo, scegliendo le aree tematiche che meglio rispondono ai loro interessi professionali. Il risultato è una preparazione dettagliata e specialistica, ideata per affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università Telematica San Raffaele richiede, come primo requisito di accesso, il possesso di un diploma di scuola superiore. Questo costituisce la base per affrontare con successo il curriculum accademico proposto.

Non ci sono test di ingresso ostativi, rendendo l’accesso al corso più diretto e aperto a un ampio pubblico di candidati.

Sebbene non sia obbligatoria, una solida formazione nelle materie tecniche e giuridiche del liceo può essere vantaggiosa per gli studenti che si approcciano al corso. Queste conoscenze pregresse facilitano l’assimilazione delle discipline presentate nei primi anni accademici.

Questo approccio inclusivo e flessibile garantisce agli studenti l’opportunità di intraprendere un percorso formativo completo senza ostacoli amministrativi iniziali che potrebbero limitare la partecipazione.

Prospettive occupazionali

Diventare un esperto in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università Telematica San Raffaele apre la porta a una vasta gamma di opportunità lavorative in entrambi i settori pubblici e privati. I laureati possono inserirsi nella pubblica amministrazione, occupandosi di organizzazione del lavoro, amministrazione del personale, gestione finanziaria e contabile. Altre possibilità includono il settore degli approvvigionamenti e la commercializzazione di beni e servizi in diversi ambiti.

Buone notizie anche per chi è interessato alla comunicazione aziendale, alla gestione dell’immagine e alle attività interne ed esterne di rappresentazione delle imprese. Il corso fornisce le competenze necessarie anche per intraprendere la libera professione come consulenti del lavoro, con la possibilità di avviare un percorso di praticantato ed esame di stato per operare autonomamente.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-16, i laureati in Scienze dell’Amministrazione mostrano un tasso di occupazione del 76,5%, con un fabbisogno annuo di 10.300 unità a fronte di un’offerta di 12.800. Dopo cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.580 euro mensili. La domanda nel settore amministrativo, sia pubblico che privato, resta stabile, con una certa sovrapproduzione di laureati, un elemento che al contempo alimenta la diversificazione delle competenze e l’espansione in nuove aree di impiego.

Perché scegliere San Raffaele

Scegliere l’Università Telematica San Raffaele significa optare per un’esperienza formativa che combina rigore accademico e flessibilità. Questo ateneo si distingue per la sua capacità di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare il mercato del lavoro in modo competitivo, grazie a un’offerta didattica che integra teoria e pratica.

La struttura del corso è progettata per rispondere alle esigenze di chi cerca una soluzione educativa a distanza, senza rinunciare alla qualità dell’insegnamento. Gli studenti beneficiano di un ambiente di apprendimento dinamico, supportato da docenti esperti e innovativi.

Inoltre, l’ateneo fornisce un’ampia gamma di risorse digitali, facilitando l’accesso al materiale didattico e ai servizi di tutoraggio online, rendendo lo studio gestibile anche per chi ha impegni lavorativi o familiari.